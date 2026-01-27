Hyperliquid (HYPE) Yükseliyor, Şaka Gibi Ama Gümüş ve Altın Yüzünden Ralli Yaşıyor

Yeni nesil DEX platformlarının öncülerinden Hyperliquid için düşüş sona erdi. İki gündür hızlı kazançlar elde eden HYPE Coin bugün 2025 Aralık ayı başındaki seviyesini geri aldı. Gelir elde eden protokoller uzun vadede daha fazla potansiyele sahip ve FTX çöküşünün ardından 2023 yılında hızlı bir başlangıç yapan Hyperliquid piyasada güçlü pozisyonunu koruyor.

HYPE Coin Yükselişi

2025 sonunda OBO nedeniyle fiyatın 21 dolarlı seviyelere gerileyebileceğinden bahsetmiştik. Tahmin edildiği gibi 2025 ortasındaki seviyelere geri çekilen fiyat uzun süre 28 doların altında oyalandı. Şimdi dipten dönüş yapan altcoin Aralık ayında kaybedilen destek seviyesini geri almış durumda.

Eper günlük kapanış 28 dolar üzerinde olursa bu şartlarda altında rallinin 35 dolara devam ettiğini görebiliriz. Geçen yıl 35 dolardan kapışılan token hem kilit açılışları hem de genel piyasa hissiyatındaki negatiflik nedeniyle epey hırpalanmıştı.

10 Ekim dibini birçok altcoin gibi test eden HYPE Coin için kilit seviyeler 28,23 ve 26,87 dolar. Bu iki destek noktasının korunduğu ortamda 23 ve 21 dolar aralığındaki sıkıcı hareketleri görmeyeceğiz.

Yükselişin devamında 35 dolar tabanının geri kazanılması 40-48 dolarlık zirve aralığa dönülmesine kapı aralayacak. Eğer genel piyasa hissiyatı destekleyici olursa devamında 60 dolar üzerinde yeni ATH mümkün.

HYPE Neden Yükseliyor?

Gümüş Hyperliquid vadeli işlemlerde en fazla hacme sahip üçüncü varlık ve açık pozisyonlar 150 milyon doları aşarken hacim 1,2 milyar dolarda. Altın da 105 milyon dolarlık hacme sahip. Emtia fiyatlarındaki dalgalanma Hyperliquid gelirlerini önemli ölçüde desteklediğinden bu tarafta sürecek volatilite HYPE Coin’in lehine gibi görünüyor.

HYPE Coin Analist Tahmini

Son 2 gündür birçok analist HYPE Coin’in dönüşünü hayranlıkla takip ediyor. Sherpa gibi analistlerin 35 dolar hedefinden bu hafta bahsetmiştik. EllioTrades takma isimli analist ise birkaç saat önce aşağıdaki grafiği paylaşarak şunları yazdı;

“28 doların geri kazanımı çok büyük (eğer devam ederse). HL, kripto paranın Bitcoin’den bağımsız olarak işlem görebilen kullanım alanları ve varlıkları olduğunu göstermek için gerçek bir fırsat sunuyor Bu, kripto parada daha önce başarılmamış bir şey, bu yüzden şüpheci kalmalıyız Platformdaki hisse senetleri ve metallerdeki artan hacimler, korelasyonlu olmayan ücretler yaratıyor. Genel olarak, HYPE ve kripto para için bu çok ilginç bir an, eğer başarabilirse.”

BTC yazı hazırlandığı sırada 89 bin doları geri aldı ve HYPE Coin yükselişini destekliyor.