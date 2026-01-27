Son Dakika: Trump Dolar ve Piyasalar İçin “Yo-Yo Gibi Oynarım” Diyor, BTC Yükseliyor

Bugün Donald Trump’ın açıklamalar yapacağından bahsetmiştik. Alıştığımız türden anormal açıklamalarına Trump söylediği şeyler gayet normalmiş gibi devam ediyor. Doların değer kaybı ve para piyasalarındaki dalgalanmaya değinen Trump durumun kontrol altında olduğunu söylüyor.

Trump Son Dakika

Trump’ın açıklamalarıyla Dolar/Yen paritesi %1,5 değer kaybetti. BTC 90 bin dolara yaklaşıyor ve Trump öyle şeyler söyledi ki doların değer kaybından memnun hatta onu istediği yöne hareket ettirenin kendisi olduğunu söyledi. Bu durum ABD’nin İkinci Dünya Savaşının ardından üstlendiği rol, küresel finansal piyasalar, NATO ve daha birçok şeyin yeni dönemde değişeceğini gösteriyor. Trump’ın oluşturduğu “ABD artık güvenilmez” algısı günden güne büyürken emtialar ciddi talep görüyor.

“Doların değeri harika. Çok iyi gidiyor. Çin ve Japonya her zaman para birimlerini devalüe etmek istedi. Dolar kendi seviyesini arıyor, bu adil. Doları yo-yo gibi yukarı aşağı hareket ettirebilirim. Doların çok fazla değer kaybettiğini düşünmüyorum. Küba çok yakında çökecek.”

Trump yo-yo gibi dolarla oynarken tüm finansal piyasalarla da oynuyor ve bundan çok memnun. Trump adeta bir rüyanın içinde yaşıyor. Bitcoin 90 bin dolara yaklaştı.