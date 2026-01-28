Ethereum (ETH)

Ethereum 3.000 Doları Geri Aldı: Sırada Daha Büyük Bir Hamle mi Var?

Özet

  • Ethereum, 3.000 dolar seviyesini kısa sürede geri aldı.
  • Zincir üstü veriler ve staking talebi güçlü seyrini koruyor.
  • Kurumsal alımlar, ağın uzun vadeli görünümünü destekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Ethereum fiyatı, güçlü ağ verileri ve artan kurumsal ilgiyle birlikte 3.000 dolar seviyesini kısa sürede geri aldı. Asya piyasalarında Çarşamba sabahı görülen yükseliş, geçen haftaki kayıpların büyük bölümünün telafi edilmesini sağladı. Analistler, hareketin teknik bir toparlanmanın ötesine geçtiğine ve zincir üstü göstergelerle desteklendiğine dikkat çekiyor. Piyasanın odağında şimdi 3.100 dolar bölgesinde yer alan bir sonraki direnç alanı bulunuyor.

İçindekiler
1 Ethereum Fiyatında Hızlı Toparlanma ve Teknik Görünüm
2 Ağ Verileri, Staking Talebi ve Kurumsal İlgi

Ethereum Fiyatında Hızlı Toparlanma ve Teknik Görünüm

Ethereum, Çarşamba günü Asya işlemlerinde yüzde 2,6 primle 3.028 dolara yükselerek psikolojik 3.000 dolar eşiğinin üzerine çıktı. Ether, yalnızca altı gün boyunca söz konusu seviyenin altında kaldıktan sonra yeniden güç kazanarak kısa vadeli teknik görünümü iyileştirdi. MN Fund kurucusu ve kripto para yorumcusu Michaël van de Poppe, toparlanmayı “hızlı bir geri dönüş” olarak nitelendirirken, Bitcoin karşısında geçen haftaki kayıpların neredeyse tamamının telafi edildiğini vurguladı.

Van de Poppe’ye göre fiyatın kritik bir destek alanı üzerinde tutunması, yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Teknik analiz cephesinde sıradaki odak noktası 3.100 dolar civarındaki direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alanın aşılması halinde piyasa algısının daha belirgin biçimde pozitife dönmesi bekleniyor.

Zincir üstü veriler de fiyat hareketine eşlik ediyor. Glassnode analisti Chris Beamish, Ether’in yoğun bir maliyet tabanı kümesi üzerinde işlem gördüğünü ve pek çok yatırımcı için başa baş noktasında bulunduğunu belirtti. Beamish’e göre mevcut seviyelerin korunması, emilim ve taban oluşturma sürecine işaret ederken, olası bir kırılma daha zayıf destek alanlarına doğru hareket riskini beraberinde getirebilir.

Ağ Verileri, Staking Talebi ve Kurumsal İlgi

Ethereum ağındaki temel göstergeler, fiyatlardaki toparlanmayı destekleyen güçlü bir tablo sunuyor. Santiment verilerine göre ağ üzerindeki “boş olmayan cüzdan” sayısı 175 milyonun üzerine çıkarak tüm kripto paralar arasında rekor seviyeye ulaştı. Staking’e olan ilginin yatay seyreden piyasalarda dahi yüksek kalması, borsalardaki arzın kademeli biçimde azalmasına katkı sağlıyor.

Validator tarafında da benzer bir tablo dikkat çekiyor. Blockchain Technology Consensus Solutions CEO’su Charles Allen, Ethereum doğrulayıcı ağında talebin güçlü seyrini koruduğunu ifade etti. Son bir ayda staking çekimlerinin yaklaşık bir günlük bekleme süresine gerilediğini, buna karşın yatırma kuyruğunun 54 günün üzerine çıktığını belirten Allen, ağa katılmak isteyenlerin sayısının ayrılmak isteyenlerden çok daha fazla olduğunun altını çizdi. Bu dengenin, ağ güvenliği ve doğrulayıcı katılımı açısından olumlu bir sinyal verdiği değerlendiriliyor.

Kurumsal tarafta da dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Bitwise verilerine göre son çeyrekte şirketler toplamda 1 milyon adedin üzerinde Ether satın alarak yaklaşık 3,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Halka açık şirketler arasında Ether tutanların sayısı yüzde 40 artarken, Ether odaklı şirketlerin toplam arz içindeki payı yüzde 5 seviyesine ulaştı. Bitwise analistleri, söz konusu tabloyu esprili bir dille “muhtemelen hiçbir şey” şeklinde yorumlasa da rakamlar kurumsal ilginin ivme kazandığını ortaya koyuyor.



