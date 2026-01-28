Fed Öncesi Kripto Para Piyasasında Sessizlik Fırtınası: Bitcoin, Ethereum, XRP’de Son Durum

ABD Merkez Bankası’nın bugün gerçekleştireceği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde kripto para piyasası temkinli bir bekleyişe girmiş durumda. Bitcoin, Ethereum ve XRP dar fiyat bantlarında işlem görürken, yatırımcılar yön tayini için Washington’dan gelecek mesajlara odaklanıyor. Piyasalarda faiz oranlarında değişiklik beklenmezken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon ve ekonomik görünüme dair vereceği sinyallerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağı düşünülüyor. Küresel ölçekte risk iştahının sınırlı kalması, kripto varlıklarda oynaklık öncesi sıkışmayı daha da belirgin hale getiriyor.

Bitcoin ve Ethereum’da Kritik Eşikler Ön Planda

Bitcoin fiyatı FOMC toplantısı öncesinde 89.000 dolar bandının hemen altında yatay bir görünüm sergiliyor. ABD para politikasına ilişkin belirsizlik, yatırımcıları agresif pozisyonlardan uzak tutarken, lider kripto varlıkta işlem hacimleri görece zayıf seyrediyor. Piyasa aktörleri, Powell’ın ekonomik yavaşlama veya enflasyon risklerine dair vereceği mesajların fiyat yönünü belirleyeceği görüşünde birleşiyor.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde Bitcoin için 90.000 dolar seviyesi psikolojik ve yapısal bir eşik konumunda bulunuyor. Güçlü hacim eşliğinde gerçekleşebilecek yukarı yönlü kırılım, risk iştahının yeniden canlanmasına zemin hazırlayabilir. Buna karşılık 85.000 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde satış baskısının derinleşebileceği senaryosu masada tutuluyor.

Ethereum cephesinde ise daha dengeli bir tablo dikkat çekiyor. Fiyatın 3.000 dolar bölgesi üzerinde tutunması, kısa vadede alıcıların varlığını koruduğuna işaret ediyor. Son üç aylık süreçte 2.700–3.300 dolar aralığında dalgalanan ETH, destek bölgesine yakın seyrediyor. Oynaklığın artması halinde üst bant yönlü bir hareketin 3.500 dolar hedefini gündeme taşıyabileceği, alt desteğin kırılması durumunda ise 2.500 dolar seviyesinin yeniden test edilebileceği değerlendiriliyor.

XRP’de Birikim Süreci ve Fed Odaklı Bekleyiş

XRP fiyatı, ABD Merkez Bankası kararları öncesinde 1,70–1,90 dolar aralığında dengelenmiş durumda. Son dönemde artan kurumsal ilgiye rağmen, piyasa genelindeki temkinli hava XRP’nin yukarı yönlü ivme kazanmasını sınırlıyor. 2,40 dolar seviyesinin aşılmaması, yatırımcıların makro risklere karşı pozisyonlarını koruduğunu gösteriyor.

Teknik görünüm, talep bölgesinin korunması halinde yükseliş yapısının bozulmadığına işaret ediyor. 2,40 dolar üzerinde sağlanabilecek kalıcılık, fiyatın 3 dolar ve devamında 3,50 dolar bandına yönelmesine alan açabilir. Aksi senaryoda ise Fed kaynaklı belirsizliklerin etkisiyle yatay seyrin uzaması olası görülüyor.

CME FedWatch verileri, piyasanın mevcut faiz aralığında güçlü bir duraklama beklentisi taşıdığını ortaya koyuyor. Kararın büyük ölçüde fiyatlanmış olması, yatırımcıların odağını doğrudan Jerome Powell’ın söylemlerine yöneltmiş durumda. Kripto para piyasasında geçmiş örnekler, söylem değişikliklerinin faiz kararlarından daha sert fiyat tepkileri doğurabildiğini gösteriyor. Mevcut dar bant hareketleri, yaklaşan yönlü kırılım öncesinde piyasanın hazırlık sürecinde olduğunu ortaya koyuyor.