Citi, Strategy’nin Bitcoin satışının uzun vadeli stratejiyi değiştirmediğini açıkladı

Wall Street bankası Citi’ye göre Strategy’nin elindeki Bitcoin’in küçük bir bölümünü satması piyasada güçlü bir algı etkisi yarattı, ancak bu adım şirketin uzun vadeli yaklaşımında köklü bir değişime işaret etmiyor. Banka, satışın ilk çeyrek bilanço görüşmesinde verilen sinyallerin ardından beklendiğini ve vergi açısından dezavantajlı bazı varlıkların portföy optimizasyonu kapsamında elden çıkarıldığını belirtti.

Piyasa tepkisi ve Citi’nin değerlendirmesi

Hafta içinde açıklanan işlem, Strategy’nin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor’ın uzun süredir benimsediği al ve tut yaklaşımından nadir bir sapma olarak görüldü. Bu nedenle piyasada, Bitcoin’in en etkili kurumsal destekçilerinden birinin satış tarafına geçebileceği yönünde soru işaretleri oluştu. Söz konusu gelişme, BTC’deki zayıf seyrin derinleşmesine ve dijital varlık hazine modeli üzerindeki tartışmaların yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Strategy, eski adıyla MicroStrategy, bilançosunda yüklü miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli bir yazılım ve kurumsal hazine şirketi olarak biliniyor. Şirket, yapılan işlemin vergi planlamasıyla bağlantılı olduğunu açıklasa da, satışın zamanlaması yatırımcı duyarlılığı üzerinde belirgin etki yarattı.

Bankaya göre satış kararı sürpriz değildi; Strategy, ilk çeyrek sonuçları sırasında vergi açısından verimsiz kalan bazı Bitcoin varlıklarını portföy düzenlemesi kapsamında elden çıkarabileceğinin işaretini daha önce vermişti.

ETF akımları öne çıktı

Citi analisti Alex Saunders, Bitcoin fiyatlamasında asıl belirleyici unsurun spot Bitcoin ETF akımları olmaya devam ettiğini vurguladı. Analiste göre bu akımlar, haftalık getiri değişiminin yaklaşık %45’ini açıklıyor. Son dönemde ETF tarafındaki para girişlerinin negatife dönmesi ise kripto para birimine yönelik yatırımcı talebinde daha geniş çaplı bir zayıflığa işaret ediyor.

Bankanın değerlendirmesinde, dijital varlık hazinesi modeliyle hareket eden şirketlerin önemli alıcılar haline geldiği kabul edilse de, son zayıflığın ana nedeninin bu şirketlerden gelen satışlar olmadığı kaydedildi. Citi, yatırımcı benimsemesi ve risk iştahını kısa vadede en net gösteren göstergenin ETF akımları olduğunu savundu.

Alex Saunders, son akımların negatife döndüğünü, ayrıca ABD’de kripto piyasa yapısına ilişkin bir yasa tasarısının bu yıl geçme olasılığının da zayıfladığını, bunun yeni yatırımcı ilgisi için beklenen katalizörü sınırladığını aktardı.

Yasal görünüm ve beklentiler

Raporda, ABD’de kripto piyasasının yapısını düzenlemeye yönelik bir yasanın bu yıl kabul edilme ihtimalinin gerilediği uyarısına da yer verildi. Bu görünüm, kısa vadede piyasaya yeni para girişini destekleyebilecek düzenleyici bir tetikleyicinin zayıfladığı anlamına geliyor.

Citi’ye göre Bitcoin’in son dönemde hisse senetlerine kıyasla daha zayıf performans göstermesiyle birleşen bu tablo, düzenleyici cephede ilerleme sağlanmadıkça ya da mali sürdürülebilirliğe ilişkin yeni kaygılar ortaya çıkmadıkça piyasa duyarlılığını baskı altında tutabilir.