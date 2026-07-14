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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de 590 milyon alım sonrası 0,075 dolar direnci izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin 0,071 dolar çevresinde kalırken 590 milyon DOGE alımı piyasada dikkat çekti.
  • 📊 Alıcılar $DOGE'de 0,070 dolar desteğini korumaya çalışırken 0,075 dolar ilk direnç olarak izleniyor.
  • 📈 Düşen trend çizgisinin aşılması halinde 0,078 ve 0,085 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.
  • 🧭 Daha yüksek hedefler konuşulsa da kısa vadede yönü 0,070 destek ve 0,075 direnç belirleyecek.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Dogecoin kısa vadede baskı altında kalmayı sürdürürken fiyat 0,071 dolar çevresinde dengelenmeye çalışıyor. Son geri çekilmenin ardından 0,070 dolar desteği öne çıktı. Bu seviyenin korunması halinde alıcıların 0,075 ve 0,078 dolar bölgelerine yeni bir deneme yapabileceği, aşağı yönlü kırılmada ise mevcut toparlanma görünümünün zayıflayabileceği değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Fiyatta kısa vadeli denge arayışı
2 Büyük cüzdan hareketleri öne çıktı
3 Düşen trend çizgisi test ediliyor
4 Toparlanma beklentisi temkinli kalıyor

Fiyatta kısa vadeli denge arayışı

Brave New Coin verilerine göre Dogecoin 0,07153 dolardan işlem görüyor. Varlık son 24 saatte yüzde 2,68 gerilerken piyasa değeri 11,09 milyar dolar, günlük işlem hacmi ise 428 milyon doların üzerine çıktı. Kısa vadeli grafikte 0,073 dolar bölgesinden gelen geri çekilme dikkat çekerken fiyatın halen 0,070 dolara yakın ana destek alanının üstünde kaldığı görülüyor.

Bu görünümde 0,070 dolar seviyesi kısa vadeli yön açısından belirleyici kabul ediliyor. Alıcıların bu bölgeyi savunmayı sürdürmesi durumunda 0,075 dolar ilk direnç olarak öne çıkıyor. Bunun aşılması halinde 0,078 dolar ve ardından 0,085 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

Dogecoin’de 0,070 dolar desteğinin korunması, kısa vadeli toparlanma ihtimalinin devamı açısından kritik önem taşıyor.

Büyük cüzdan hareketleri öne çıktı

Piyasadaki dikkat çekici gelişmelerden biri de büyük yatırımcıların alımları oldu. Dogegod tarafından paylaşılan verilere göre Dogecoin balinaları bir gün içinde 590 milyon DOGE satın aldı. Bu miktarın yaklaşık 42 milyon dolara karşılık geldiği hesaplanıyor. Söz konusu alımların tek başına ani bir yükselişi garanti etmediği, ancak fiyatın düşük seviyelerde seyrettiği bir dönemde büyük cüzdanların yeniden devreye girdiğine işaret ettiği belirtiliyor.

Kripto piyasasında balina ifadesi, çok yüksek miktarda varlık tutan cüzdanlar için kullanılıyor. Bu tür adreslerin alım veya satım yönündeki hareketleri, likidite ve kısa vadeli piyasa algısı üzerinde etkili olabildiği için yakından izleniyor.

Mini sözlük: Balina, piyasada ortalamanın çok üzerinde kripto varlık taşıyan büyük yatırımcı veya cüzdan anlamına gelir. Bu adreslerin yoğun alım yapması, bazı yatırımcılar tarafından güven işareti olarak yorumlanabilir.

Düşen trend çizgisi test ediliyor

Teknik tarafta Dogecoin birkaç haftadır fiyatı sınırlayan düşen trend çizgisini zorluyor. Cryptojack tarafından paylaşılan grafik, fiyatın uzun süredir devam eden daha düşük tepe yapısını aşmaya çalıştığını gösteriyor. Bu çizginin üzerinde kalıcı bir kırılma, alıcıların yeniden kontrol kazanmaya başladığına dair ilk güçlü işaretlerden biri olabilir.

Buna karşılık kırılmanın başarısız kalması durumunda Dogecoin’in mevcut bant içinde sıkışmayı sürdürmesi beklenebilir. Kısa vadede piyasanın odaklandığı seviyeler 0,075, 0,078 ve 0,085 dolar olarak sıralanıyor.

SeviyeRolü
0,070 dolarAna destek
0,075 dolarİlk direnç
0,078 dolarİkinci direnç
0,085 dolarBir sonraki hedef bölge

Toparlanma beklentisi temkinli kalıyor

Crypto Yoda, Dogecoin’in alçalan direnç altında sıkıştığını ve daha yüksek direnç bölgelerine doğru bir hareket ihtimalinin izlendiğini paylaştı. Bu yapı henüz erken aşamada görülse de aylardır süren baskının zayıflayabileceğine dair ilk sinyaller arasında değerlendiriliyor. Daha güçlü bir yukarı hareket halinde 0,088 ve 0,095 dolar seviyeleri izlenecek, psikolojik 0,10 dolar eşiği ise ancak bu bölgelerin aşılmasıyla yeniden odak noktası haline gelebilecek.

590 milyon DOGE’lik son alım, fiyat düşük seviyelerde seyrederken büyük yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığına işaret ediyor.

Daha uzun vadede bazı analistler 0,30 dolar ve hatta 3 dolar gibi çok daha yüksek hedeflerden söz etse de bu senaryolar spekülatif nitelik taşıyor. Kısa vadede belirleyici unsur, Dogecoin’in önce 0,070 dolar üzerinde kalması ve ardından 0,075 dolar direncini aşması olacak.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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