Dogecoin fiyatında kritik Fibonacci eşiği: 0,11799 dolar engeli gündemde

Dogecoin, 17 Mayıs 2026 itibarıyla 0,1102 ila 0,1105 dolar aralığında seyrediyor ve toplam piyasa değeri 18,73 milyar dolara ulaşıyor. Son 24 saatte yüzde 1,23’lük yükselişe karşılık hacimdeki artış sınırlı kaldı. İşlem hacmi ise günlük bazda 1,29 milyar dolar seviyelerinde ölçülüyor.

Fiyat hareketleri ve teknik görünüm

Kripto paranın son dönem fiyat grafikleri, hacimsiz yatay bir seyirle dikkat çekiyor. Anlamlı bir yön belirlenemese de, teknik analizde öne çıkan oluşumlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. 0,11799 dolar seviyesinde bulunan 0,618 Fibonacci direnci, Dogecoin’in önünde önemli bir engel olarak ortaya çıkıyor.

Teknik analist BitGuru, X platformundaki paylaşımında DOGE’nin yakın dönemde ciddi bir likidite temizliği gördükten sonra konsolidasyon sürecine girdiğini vurguladı. Analiste göre, fiyat hareketine ivme kazandıracak belirgin bir momentuma ulaşılırsa Dogecoin’in 0,13–0,15 dolar aralığına doğru güçlü bir yükseliş yaşaması mümkün. BitGuru, grafiklerde bu kırılım için yeni sinyalleri yakından takip ettiğini belirtti.

İvmenin devam etmesi halinde fiyatın 0,13–0,15 dolar bandına doğru sert şekilde çıkma ihtimali gündeme gelebilir. Özellikle uzun süredir devam eden konsolidasyon evresi, potansiyel yukarı yönlü kırılımı teknik açıdan anlamlı kılıyor.

Diğer taraftan haftalık zaman diliminde Dogecoin, 0,08042 dolardaki 0,786 Fibonacci destek hattından yukarı sıçrayarak toparlandı. Bu yükselişin ardından fiyat, tekrar kritik öneme sahip 0,618 Fibonacci bariyerine, yani 0,11799 dolara yaklaştı. Yatırımcıların odak noktası şu anda bu seviyeden geçiyor.

Temel destek ve direnç bölgeleri

Piyasada haftalık kapanışın 0,11799 dolar üzerinde gerçekleşmesi, analistlere göre olumlu senaryo anlamına gelecek. Böyle durumda, DOGE için 0,14 ve 0,17 dolar seviyeleri bir sonraki direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor. Ancak, fiyatın 0,11799 doları aşamaması hâlinde 0,095–0,10 dolar bandı, kritik destek aralığı olarak önemini koruyor.

Analist Surf, yaşanan son geri çekilmenin sağlıklı bir düzeltme olduğunu düşündüğünü ifade etti. Surf’e göre, 0,10 doların altına inilmemesi halinde, geçmişte deneyimlenen hızlı toparlanmalara benzer bir hareket gözlenebilir.

Çevrimsel (döngüsel) analiz ve piyasa psikolojisi

Piyasa analisti Cryptollica, Dogecoin fiyatında uzun vadeli çevrimlerle benzerlikler kurdu. Önceki döngülerde yatırımcı duygularının sırasıyla 2015’te inançsızlık, 2020’de sıkılma ve 2022’de öfke olarak ortaya çıktığını belirten Cryptollica, mevcut dönemin de yeni bir psikolojik yeniden ayarlama evresi olduğunu savundu. Ona göre, fiyatlardaki durgunluk ve heyecansızlık ileride büyük hareketlerin öncüsü olabilir.

Grafiklerin, zaman içinde insan davranışlarının kaydı olduğunu vurgulayan Cryptollica, güncel Dogecoin fiyat yapısının geçmişteki döngü tabanlarına benzer bir psikolojik evreye işaret ettiğini söylüyor.

Vadeli işlemler ve piyasa eğilimi

Türev piyasalarda, açık pozisyonlar yüzde 0,79 azalarak 1,52 milyar dolara gerilerken, işlem hacmi ise daha sert bir düşüşle yüzde 39,17 oranında azalarak 1,62 milyar dolarda gerçekleşti. Bu rakamlar, piyasada temkinli bir bekleyişin hakim olduğunu gösteriyor. Fonlama oranlarının halen pozitif bölgede (yüzde 0,0006) seyretmesi, bazı yatırımcıların kısa vadeli yükseliş beklentisini devam ettirdiğini ortaya koyuyor.

Dogecoin’in yakın vade için kesin bir yön tayini henüz gerçekleşmiş değil. 0,11799 dolarlık 0,618 Fibonacci seviyesi, fiyatın önündeki en yakın kritik engel olmayı sürdürüyor. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre DOGE fiyatı 0,1105 dolar düzeyinde işlem görüyor.