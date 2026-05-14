Dogecoin uzun vadeli sıkışma formasyonunda 2 ila 5 dolar hedefi gündemde

Dogecoin’in son dönemdeki grafik yapısı, 2021 yılındaki sert yükseliş öncesinde gözlenen formasyonlarla karşılaştırılıyor. Haftalık fiyat performansı incelendiğinde, Dogecoin’in bir süredir daralan bir bantta hareket ettiği, uzun vadeli yükselen destek çizgisini koruduğu ve henüz ana direnç bölgesini aşamadığı görülüyor. Analistler, kırılım gerçekleşmediği sürece yeni hedeflerin mümkün olmadığını vurguluyor.

Teknik görünümde kritik direnç ve destekler öne çıkıyor

Dogecoin an itibarıyla haftalık grafikte 0,113 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para analisti MikybullCrypto, son değerlendirmesinde DOGE’nin büyük bir kırılım için hazırlandığını belirtti. Paylaşılan grafikte, mevcut yapının 2021 yükselişi öncesi görülen uzun süren birikim evresine benzediği ifade ediliyor. Grafik incelendiğinde, DOGE’nin geniş bir üçgen bölge içinde hareket ettiği, üstte yer alan siyah trend çizgisinin direnç, altta yükselen trend çizgisinin ise destek olarak çalıştığı göze çarpıyor. Son haftalarda fiyatın bu destek bölgesine oldukça yakın olduğu dikkat çekiyor.

Grafikteki mevcut yapı, Dogecoin’in henüz yukarı yönde bir kırılım gerçekleştirmediğini gösteriyor. Fiyatın baskı altında kaldığı bu dar alanda hareket sürerken, güçlü bir yükseliş için öncelikle üst trend çizgisinin kararlı biçimde geçilmesi gerekiyor.

MikybullCrypto yaptığı paylaşımda, “2 ila 5 dolar seviyeleri hayal değil” değerlendirmesine yer verdi. Grafikte özellikle yukarı yönlü hareket için mor bir bölge işaretlenmiş ve bu alan daha önce, 2021’deki sıkışma sonrası DOGE’de görülen keskin hareketin tekrarı olarak yorumlanıyor.

Analiste göre, hedef seviyelerin geçerli olabilmesi için fiyatın öncelikle mevcut yükselen destek çizgisinin üzerinde tutunması ve ardından uzun vadeli direnç bandının aşılması gerekli. Eğer DOGE yükselen destek hattını kaybederse, bu durum formasyonun zayıflamasına ve alıcıların dezavantajlı duruma düşmesine yol açabilir.

Sonuç olarak, şu anda Dogecoin hâlâ uzun vadeli bir sıkışma ve birikim döneminin içinde yer alıyor. 2 ila 5 dolar aralığı ise ancak yükseliş yönünde ciddi bir kırılım gerçekleşirse gündeme gelebilir, yalnızca destek çizgisi yakınında yatay seyirle bu hedeflere ulaşılması beklenmiyor.

Dogecoin konsolidasyonu yeni yükseliş dönemiyle ilişkilendiriliyor

Başka bir analizde ise GalaxyTrading tarafından paylaşılan haftalık Dogecoin grafiğinin, 2021 öncesindeki formasyonla oldukça benzer olduğuna dikkat çekiliyor. Söz konusu grafikte iki geniş üçgen formasyon öne çıkıyor: Bunlardan ilki, Dogecoin’in büyük yükselişine temel oluşturan sıkışma dönemi. Bu dönem sona erdiğinde DOGE yukarı kırarak sert bir genişleme sürecine girmişti.

Günümüzde ise fiyat hareketleri yine düşen bir direnç ve yükselen bir destek çizgisi arasında kalmaya devam ediyor; bu durumda Dogecoin’in yaklaşık üç yıldır sıkışık ve yönsüz bir seyir izlediği ortaya çıkıyor.

GalaxyTrading’in aktardığına göre, “Dogecoin genellikle altcoin sezonunu başlatan kripto paralardan biri oluyor” yorumu göze çarpıyor. Ayrıca, paylaşıma göre, sıkışma dönemi uzadıkça, sonrasında gelebilecek yükseliş de daha güçlü olabilir.

Bununla birlikte, DOGE’nin haftalık grafiği hâlen teyit edilmiş bir çıkış sinyali üretmiş değil. Fiyatın net biçimde düşen kırmızı direnç çizgisini aşması, alıcıların piyasada kontrolü ele aldığını ve formasyondan kopuşun gerçekleştiğini gösterecek. Eğer Dogecoin yükselen destek çizgisi altına düşerse, sıkışma yapısı etkinliğini kaybedecek ve piyasada yeniden bir yön tayini için bekleyiş süreci başlayacak.

Genel tabloda Dogecoin hâlâ uzun vadeli sıkışma formasyonları içinde yoluna devam ediyor. Yakın gelecekte yaşanacak ana hareket için, direnç çizgisinin aşılması ya da destek hattının kaybedilmesi belirleyici olacak.