Strive SATA’da günlük temettü dönemi ve borçsuz bilanço ile öne çıktı

  • 🚨 Strive’ın SATA hisseleri, ABD’de ilk kez her iş günü temettü ödeyecek.
  • Strive, tüm borçlarını sıfırladı ve bilançoda borçsuz konuma geçti.
  • Firma, 15.009 adet bitcoin tutarak küresel çapta ilk 10’da yer alıyor.
  • 📊 Asıl dikkat çeken gelişme, günlük temettüyle yıllık getiri oranının %13,88’e yükselmiş olması.
Strive tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin SATA adlı değişken faizli imtiyazlı payları, 16 Haziran’dan itibaren her iş günü nakit temettü ödeyen ilk ABD menşeli menkul kıymet olacak. Bu ödeme yapısının ABD sermaye piyasalarında tarihi bir ilk olduğu belirtildi.

Günlük temettü ödeme sistemi

Şirketin CEO’su Matthew Cole, yeni günlük temettü uygulamasını, piyasalarda benzeri olmayan bir yenilik olarak nitelendirdi. Cole, SATA’yı geleneksel para piyasası alternatiflerine rakip olabilecek ve onları aşabilecek bir nakit getiri aracı olarak tanımladı. CEO, yaptığı açıklamada SATA’nın bugüne kadar ABD borsalarında her iş günü nakit temettü ödeyen ilk menkul kıymet olacağını vurguladı.

SATA, ABD sermaye piyasaları tarihinde ilk kez her iş günü nakit temettü dağıtacak.

SATA’nın temettü oranı yıllık yüzde 13 seviyesinde sabit tutulurken, aylık ödemeden günlük ödemeye geçilmesiyle birlikte, yıllık efektif getiri oranı yaklaşık yüzde 13,88’e yükselecek. Bu artış, yılda yaklaşık 250 iş günü boyunca yapılan sık ödeme ve birleşik getiri etkisiyle gerçekleşiyor. Böylece yatırımcılar, daha kısa aralıklarla ödeme alınması sayesinde mevcut temettü sistemine göre daha yüksek bir yıllık getiriden faydalanabilecek.

Şirketin bilançosunda borç kalmadı

Strive aynı zamanda bilançodaki tüm borçlarını da kapattığını ilan etti. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, elinde kalan uzun vadeli borçlanma senetlerinin geri alımını tamamlayan Strive’ın şu anda kısa veya uzun vadeli hiçbir yükümlülüğü bulunmuyor. Ayrıca firmada marjin zorunluluğu da söz konusu değil ve elde edilen bitcoin varlıklarında herhangi bir ipotekli kısıtlama olmadığı bildirildi.

Bitcoin yatırımları ve hisse performansı

SATA’nın yapısı, piyasada mevcut olan Strategy firmasının Stretch (STRC) ürünüyle benzerlikler içeriyor. Şirketin menkul kıymetleri, nominal değerinin üzerinde işlem gördüğü için, Strive ATM satış kanalı yoluyla ek ihraç yapabiliyor ve böylece şirket bitcoin rezervlerini güçlendirmek için ek likidite sağlayabiliyor.

Strive’ın elinde şu anda 15.009 adet bitcoin bulunuyor. Bu miktarla şirket, halka açık şirketler arasında bitcoin rezervi açısından dünyada dokuzuncu sırada yer alıyor. Strive, özellikle kendi alanında bitcoin yatırımları ve inovatif finansal ürün tasarımıyla dikkat çekiyor.

Şirket hisseleri 2024 yılı başından bugüne yaklaşık yüzde 10 değer kazanırken, rakip Strategy ise yıl başından bu yana yüzde 15 artış yaşadı. Aynı dönemde bitcoin yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
