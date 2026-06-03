Bitcoin 66 bin doların altını gördükten sonra Power Law koridorunun alt bandına geriledi

Bitcoin, çarşamba günü kısa süreliğine 66 bin doların altına indikten sonra Power Law koridorunun alt sınırına yakın işlem gördü. Piyasada uzun vadeli fiyat eğilimlerini izlemek için kullanılan bu bant, geçmişte en büyük kripto varlıkta önemli toparlanmalar öncesinde de gündeme gelmişti.

Modelin işaret ettiği seviye

Power Law modeli, fizikçi Giovanni Santostasi tarafından öne çıkarıldı ve daha sonra Porkopolis Economics tarafından geliştirildi. Model, Bitcoin fiyatını zamanla birlikte logaritmik ölçekte ele alıyor ve ağ olgunlaştıkça büyüme hızının doğal biçimde yavaşladığını savunuyor. Bu yaklaşım, Bitcoin’in fiyat seyrini 10 yılı aşkın süredir izleyen çerçevelerden biri olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Logaritmik ölçek, fiyat ve zaman gibi verilerde büyük değişimleri daha dengeli göstermek için kullanılan ölçüm yöntemidir. Power Law ise büyümenin zaman içinde yavaşlasa da belirli bir matematiksel eğilim içinde sürdüğünü ileri süren bir modeldir.

Geleneksel döngü modelleri çoğunlukla yeni Bitcoin üretim hızına odaklanıyor. Bu üretim hızı da yaklaşık her dört yılda bir yarıya düşüyor. Power Law yaklaşımı ise Bitcoin’in, doğada da görülen ve zaman içinde ivmesi azalan uzun vadeli matematiksel bir patika izlediğini öne sürüyor.

Checkonchain verilerine göre Power Law Oscillator, Bitcoin’in işlem geçmişinin yaklaşık %95,6’sında bugünkünden daha pahalı seviyelerde bulunduğunu gösteriyor.

Geçmiş örneklerle karşılaştırma

Checkonchain verilerine göre Power Law Oscillator göstergesi, Bitcoin’in modelle karşılaştırıldığında işlem geçmişinin yaklaşık %95,6’sında bugünkünden daha yüksek seviyelerde fiyatlandığını ortaya koyuyor. Bu da mevcut seviyenin, uzun vadeli eğilime göre tarihsel olarak oldukça düşük bir noktaya işaret ettiğini gösteriyor.

Bu bölgeye önceki inişler, piyasalarda sert baskının görüldüğü dönemlerle çakıştı. Mart 2020’de salgın kaynaklı satış dalgası ve Kasım 2022’de FTX’in çöküşü sırasında Bitcoin, modelin alt bandına doğru gerilemişti. Her iki dönemin ardından da kayda değer toparlanmalar yaşanmıştı.

Dönem Öne çıkan gelişme Modeldeki konum Mart 2020 Salgın kaynaklı sert satışlar Alt banda yakın Kasım 2022 FTX çöküşü Alt banda yakın Bu hafta 66 bin doların altı test edildi Alt banda yakın

Geçmişte bu seviyelere dönüşler, aşırı piyasa stresinin görüldüğü dönemlerde ortaya çıktı ve sonrasında güçlü toparlanmalar geldi.

Yatırımcıların temkinli takibi

Buna karşın model, alt sınırın bu kez de korunacağını garanti etmiyor. Yine de uzun vadeli yatırımcıların bir bölümü, mevcut okumanın Bitcoin’in trendine kıyasla tarihsel olarak en derin iskontolu alanlardan birine yaklaştığına işaret ettiğini düşünüyor.

Bu nedenle son fiyat hareketi, kısa vadeli dalgalanmadan çok, Bitcoin’in uzun dönemli değerleme aralıkları içinde nerede durduğuna ilişkin bir gösterge olarak izleniyor.