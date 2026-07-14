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Ethereum (ETH)

Ethereum’da 1850 dolar direnci aşılırsa 2100 dolar hedefi öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum 1.850 dolar direncini aşmaya çalışırken $ETH için 2.100 dolar hedefi izleniyor.
  • 📊 Kripto fonlarına sekiz haftanın ardından 281,8 milyon dolar giriş olurken Ethereum 84,4 milyon dolar pay aldı.
  • 🐋 Büyük cüzdanlar son saatlerde borsalardan toplam 20.082 ETH çekti.
  • 📉 1.750 dolar desteği korunursa yükseliş senaryosu güç kazanabilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ethereum 1.785 dolar civarında işlem görürken piyasanın odağında 1.750 dolar desteği ile 1.850 dolar direnci arasındaki sıkışma yer alıyor. Son 24 saatte sınırlı bir toparlanma görülse de bir sonraki yön için asıl belirleyici bölgenin 1.850 dolar seviyesi olduğu değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Destek ve direnç aralığı öne çıkıyor
2 Fon girişleri yeniden pozitife döndü
3 Büyük cüzdanlar borsalardan Ethereum çekti
4 Teknik göstergeler alım iştahına işaret ediyor

Destek ve direnç aralığı öne çıkıyor

Günlük işlem hacmi 8,4 milyar doların üzerine çıkan Ethereum, kısa vadede 1.750 dolar bölgesinden tepki verdi. Bu seviye, son dönemde takip edilen olumlu teknik görünümlerin geçerliliğini koruması açısından kritik kabul ediliyor. 1.750 doların altına inilmesi halinde toparlanma denemesi zayıflayabilir ve satış baskısı yeniden güç kazanabilir.

Buna karşılık fiyat 1.750 doların üzerinde kaldığı sürece alıcıların 1.850 dolar çevresindeki ana direnç alanını yeniden test etme alanı bulunuyor. Bu bölgenin aşılması halinde 1.950 dolar, 2.000 dolar ve ardından 2.100 dolar seviyeleri daha güçlü biçimde gündeme gelebilir.

Ethereum için kısa vadede ana eşik 1.850 dolar olarak izleniyor; bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.950 dolar, 2.000 dolar ve 2.100 dolar seviyeleri sıradaki hedefler arasında yer alıyor.

Fon girişleri yeniden pozitife döndü

Kurumsal tarafta da Ethereum’u destekleyebilecek bir akış dikkat çekti. CryptosRus tarafından paylaşılan verilere göre kripto fonları sekiz haftalık çıkış serisinin ardından haftalık bazda 281,8 milyon dolar giriş kaydetti. Bu toplamın 197,4 milyon doları Bitcoin fonlarına, 84,4 milyon doları ise Ethereum fonlarına yöneldi.

Fon türüHaftalık giriş
Toplam kripto fonları281,8 milyon dolar
Bitcoin fonları197,4 milyon dolar
Ethereum fonları84,4 milyon dolar

Tek bir haftalık veri kalıcı eğilim değişimini doğrulamasa da Ethereum tarafında önceki çıkış dönemine kıyasla talebin yeniden canlandığına işaret ediyor. Fiyatın önemli bir teknik taban üzerinde tutunmaya çalıştığı dönemde bu tablo ayrıca izleniyor.

Büyük cüzdanlar borsalardan Ethereum çekti

Zincir üstü veriler de büyük yatırımcı hareketliliğine işaret etti. Lookonchain, yeni oluşturulan bir cüzdanın son 12 saat içinde çeşitli borsalardan yaklaşık 14,5 milyon dolar değerinde 8.239 ETH çektiğini aktardı. Aynı paylaşımda başka bir büyük cüzdanın da yalnızca üç saat içinde yaklaşık 20,8 milyon dolar değerinde 11.843 ETH topladığı görüldü.

Toplamda 20.000 ETH’nin üzerindeki bu hareket, mevcut fiyatlara yakın seviyelerde birikim eğiliminin sürdüğünü düşündürüyor. Borsalardan çekilen varlık miktarındaki artış, kısa vadeli satış likiditesini azaltabildiği için piyasada yapıcı bir sinyal olarak değerlendirilebiliyor.

Lookonchain verileri, son saatlerde iki büyük cüzdanın toplamda 20.082 ETH hareket ettirdiğini ve bu işlemlerin yaklaşık 35,3 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını gösteriyor.

Teknik göstergeler alım iştahına işaret ediyor

Teknik tarafta, Elja’nın paylaştığı grafikte On Balance Volume göstergesinin fiyat henüz 1.850 dolar direncini aşmadan yukarı yönlü kırılım sergilediği görülüyor. Bu görünüm, alım hacminin fiyat hareketinin önüne geçtiğine ve dipten toplama eğiliminin güç kazanabileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: On Balance Volume, fiyat hareketi ile işlem hacmi arasındaki ilişkiyi ölçen teknik bir göstergedir. Gösterge yükselirken fiyat geride kalıyorsa, piyasada alım baskısının güçlendiği ve olası kırılımın desteklenebileceği düşünülür.

Ayrıca CryptoReviewing tarafından izlenen ters omuz baş omuz formasyonunda 1.750 dolar seviyesi yine ana destek olarak öne çıkıyor. Bu desteğin korunması ve 1.850 doların aşılması halinde 2.100 dolara uzanan teknik projeksiyon daha görünür hale gelebilir. Buna karşın 1.850 dolar bölgesinden gelecek yeni bir ret, Ethereum’u mevcut bant içinde tutabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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