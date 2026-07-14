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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de iki aylık Stoch RSI sıfıra inerse dip sinyali güçleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin'de iki aylık Stoch RSI için yeni dip sinyali izleniyor.
  • 📉 Gösterge 4.81 seviyesine inerken bazı analistler 2026 ayı piyasası dibine dikkat çekiyor.
  • 📊 Bu ay $BTC 64 bin doların üzerine, çoklu zaman dilimindeki RSI uyumsuzlukları sonrası çıktı.
  • 🕰️ Benzer teknik yapı daha önce 2015 ve sonrasındaki dip dönemleriyle karşılaştırıldı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin piyasasında teknik göstergelere odaklanan bazı analistler, iki aylık stokastik RSI göstergesinin yeniden sıfıra yaklaşmasının 2026 ayı piyasasında dip oluşumuna işaret edebileceğini savunuyor. Bu görüşü dile getiren Max Crypto, geçmiş döngülerde aynı yapının görüldüğünü ve göstergenin sıfıra indiği dönemlerde Bitcoin fiyatının taban oluşturduğunu öne sürüyor.

İçindekiler
1 Teknik göstergede dip senaryosu
2 RSI tarafında toparlanma işaretleri
3 64 bin doların üzerindeki dönüş dikkat çekti

Teknik göstergede dip senaryosu

Max Crypto, hafta sonu yaptığı paylaşımda 2026 ayı piyasasının sonlanmasının, iki aylık stokastik RSI göstergesinin yeni bir salınım dibi üretmesiyle mümkün olabileceğini belirtiyor. Stokastik RSI, klasik RSI verisinden türetilen ve son fiyat hareketlerine daha duyarlı çalışan bir momentum göstergesi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Stokastik RSI, klasik RSI verisini kendi son aralığı içinde ölçen bir momentum göstergesidir. Genellikle 0 ile 100 arasında hareket eder ve düşük seviyeler aşırı satım, yüksek seviyeler ise aşırı alım bölgesine işaret eder.

Max Crypto, iki aylık Stoch RSI göstergesinin her yükseliş kesişiminden sonra sıfıra indiği dönemlerde Bitcoin’in dip yaptığını savunuyor.

TradingView verilerine göre iki aylık stokastik RSI şu anda 4.81 seviyesinde bulunuyor. Gösterge mart ayında 30 seviyesinin altına inerek aşırı satım bölgesine geçmişti. Mevcut seviyeler en son üç yıldan biraz daha uzun süre önce görülmüştü.

Bu gösterge, yıl boyunca piyasa katılımcılarının yakından izlediği başlıklardan biri oldu. Günlük hareketlerde daha önce 2022 ayı piyasasıyla benzerlikler kurulmuştu. Nisan ayında Quantum Ascend, Bitcoin fiyat yapısının geçmiş döngülerle neredeyse kusursuz biçimde örtüştüğünü söylemişti.

RSI tarafında toparlanma işaretleri

Analistler yalnızca stokastik RSI verisine değil, geleneksel RSI göstergesine de odaklanıyor. Bitcoin 60 bin doların üzerinde yatay seyrederken, bazı işlemciler yeni yükseliş sinyalleri arıyor. Pazar günü BitcoinHyper, Bitcoin ile S&P 500 arasında yükseliş yönlü bir uyumsuzluk gördüğünü paylaştı.

Haziran ayının başında günlük RSI değeri 15’e kadar geriledi. Osemka bu seviyeyi, şimdiye dek görülen sadece altı çok güçlü satış olayından biri olarak tanımladı. Analiste göre 2015 birikim aralığının sonunda da benzer bir durum yaşanmış, RSI aşırı zayıflasa da fiyat önceki dip seviyelerin altında kalıcı bir kırılma üretmemişti.

Osemka, günlük RSI’ın 15 seviyesine indiği nadir örneklerin tarihsel olarak çok güçlü satış dönemlerine karşılık geldiğini, ancak bunun her zaman yeni dip anlamına gelmediğini vurguluyor.

Buna karşın Osemka, RSI tarafında daha derin bir geri çekilme ihtimalini de dışlamıyor. Böyle bir senaryoda fiyat dönüşünün önceki ayı piyasalarındaki yapıyla uyumlu biçimde ortaya çıkabileceğini düşünüyor.

64 bin doların üzerindeki dönüş dikkat çekti

Bitcoin’in bu ay 64 bin doların üzerine dönmesi, birden fazla zaman diliminde oluşan yükseliş uyumsuzluklarının ardından geldi. Bu yapı, momentum zayıflamasına rağmen satış baskısının gücünü kaybettiğine işaret eden erken bir sinyal olarak değerlendirildi.

Piyasada öne çıkan teknik görüş, iki aylık stokastik RSI’ın yeniden sıfıra yaklaşması halinde ayı piyasası dibine dair beklentilerin güçlenebileceği yönünde şekilleniyor. Buna karşılık kısa vadede geleneksel RSI ve fiyatın 60 bin dolar üzerindeki seyrinin de yakından izlenmesi bekleniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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