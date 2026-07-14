Güney Kore, tokenleştirilmiş devlet tahvili pilotunu 2027’de başlatacak

Güney Kore, tokenleştirilmiş devlet tahvillerini kurumsal merkez bankası dijital para birimi altyapısına bağlayacak bir pilot uygulamayı 2027 yılında başlatmayı planlıyor. Böylece egemen borçlanma araçlarının tokenizasyonu, hazırlık aşamasından çıkarak resmi takvime bağlanmış oldu.

Resmi takvim açıklandı

Hükumet, salı günü açıkladığı 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin Ekonomik Büyüme Stratejisi içinde bu adıma yer verdi. Plana göre yetkililer, Kore Merkez Bankası’nın CBDC altyapısının başka blokzincirlerle birlikte çalışabilir hale gelmesini de inceleyecek. Bu yaklaşım, dış dağıtık defter yapıları ile bankanın izinli sistemi arasında olası bir bağlantının önünü açabilir.

Pilot uygulama, finansal kurumlar için tasarlanan toptan CBDC’nin yalnızca dijital ödeme aracı olarak değil, aynı zamanda sermaye piyasası altyapısını destekleyen bir unsur olarak kullanılıp kullanılamayacağını sınayacak. Toptan CBDC, bireysel kullanıcılar yerine bankalar ve diğer finans kuruluşları arasında mutabakat ve ödeme süreçlerinde kullanılmak üzere geliştirilen merkez bankası dijital para yapısını ifade ediyor.

Mini sözlük: Toptan CBDC, merkez bankasının finansal kuruluşlar arasında kullanılmak üzere geliştirdiği dijital para altyapısıdır. Tokenizasyon ise tahvil gibi geleneksel varlıkların dijital temsilinin blokzincir veya benzeri dağıtık defterlerde oluşturulması anlamına gelir.

Strateji belgesinde hangi tahvillerin pilot kapsama alınacağı, uygulamanın büyüklüğü, katılımcılar ve kullanılacak blokzincir teknolojileri açıklanmadı. İlk ihraç, ikincil piyasa işlemleri veya yalnızca işlem sonrası mutabakat aşamasının mı test edileceği de netleşmedi.

Kore Merkez Bankası Başkanı Hyun Song Shin, devlet tahvillerini tokenizasyon açısından en büyük fırsat olarak tanımlarken, tokenleştirilmiş tahvillerle toptan merkez bankası parası ve tokenleştirilmiş banka mevduatlarının ortak bir defterde buluşturulmasını gündeme getirdi.

Blokzincir ekonomisi hedefi öne çıktı

Bu fikir, 1 Temmuz’da Kore Merkez Bankası Başkanı Hyun Song Shin tarafından Avrupa Merkez Bankası Merkez Bankacılığı Forumu’ndaki panelde kamuoyuna açık biçimde dile getirilmişti. Shin, öneriyi Kore Merkez Bankası öncülüğünde yürütülen Project Hangang’ın bir uzantısı olarak çerçeveledi. Project Hangang, Güney Kore’nin dijital para ve dağıtık defter tabanlı finansal piyasa altyapısını test etmeye odaklanan merkez bankası girişimi olarak biliniyor.

Hükumetin strateji belgesi, tahvil pilotunun daha geniş bir blokzincir ekonomisi hedefinin parçası olacağını ortaya koydu. Yetkililer, 2026’nın ikinci yarısında dijital varlık ve blokzincir ekosisteminde büyük ölçekli gösterim projelerini ve teknoloji geliştirmeyi destekleyecek önlemler hazırlamayı planlıyor.

Kore Merkez Bankası, daha hızlı ve kesintisiz mutabakatın piyasa stresini daha hızlı yayabileceğine, ayrıca akıllı sözleşme, likidite ve veri oracle kaynaklı riskler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Merkez bankası ayrıca Project Hangang kapsamındaki dijital defter ile mevcut ödeme sisteminin henüz gerçek zamanlı iletişim kuramadığını belirtti. Bu durum, teknik entegrasyonun pilot öncesinde çözülmesi gereken başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Düzenlenmiş token menkul kıymet pazarıyla eş zamanlı ilerleyecek

Strateji, pilot uygulamanın yanı sıra blokzincir ve dijital varlık sektörüne yönelik daha geniş destek adımları da içeriyor. Bunlar arasında işletmelere ve stabilcoinlere ilişkin yasal düzenlemeler de bulunuyor.

Tahvil pilotunun, Güney Kore’nin düzenlenmiş token menkul kıymet pazarının devreye alınmasıyla aynı döneme denk gelmesi bekleniyor. Dağıtık defterleri geçerli menkul kıymet kayıt sistemi olarak tanıyan değişikliklerin Şubat 2027’de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu düzenleme, hisse senedi, tahvil ve para piyasası ürünleri dahil tokenleştirilmiş menkul kıymetlerin denetimli biçimde ihraç edilmesine ve dolaşıma girmesine imkan tanıyacak.

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