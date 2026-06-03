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Kripto Para

SBI başkanı Kitao’ya göre kriptodaki şu anki düşüşün ana sebebi bu!

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Kripto piyasasındaki düşüşün arkasında büyük teknoloji IPO’ları için yapılan nakit hazırlığı olabilir.
  • 🏦 SBI CEO’su Yoshitaka Kitao’ya göre kurumsal yatırımcılar, SpaceX, Anthropic ve OpenAI gibi halka arzlar öncesi pozisyon azaltıyor olabilir.
  • 🚀 Gelen yorumlarda satış baskısının geçici olabileceği ve regülasyon netliğiyle kriptoya yeniden güçlü para girişi yaşanabileceği öne çıktı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Japon finans devi SBI Holdings’in Başkanı ve CEO’su Yoshitaka Kitao, kripto para piyasasında yaşanan genel düşüşe ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Kitao, X hesabından yaptığı paylaşımda, piyasadaki zayıflığın temel nedenlerinden birinin ABD’de beklenen büyük halka arzlar için kurumların nakit yaratma süreci olabileceğini belirtti.

İçindekiler
1 “Düşüşün Nedeni Fon Akışı Olabilir”
2 Gelen Yanıtlarda İki Ana Görüş Öne Çıktı
3 Ripple ve XRP Bağlantısı da Gündeme Geldi
4 Piyasada Gözler Büyük Halka Arzlarda

Kitao’ya göre SpaceX, Anthropic ve OpenAI gibi şirketlerin olası büyük IPO süreçleri, kurumsal yatırımcıların portföylerinde yeniden dengeleme yapmasına yol açıyor. Bu çerçevede bazı yatırımcıların söz konusu halka arzlarda hisse alabilmek için kripto varlıklar dahil likit pozisyonlarını azaltmış olabileceği değerlendiriliyor. Kitao’nun paylaşımı, kısa sürede yatırımcıların yoğun ilgisini çekti ve binlerce etkileşim aldı.

“Düşüşün Nedeni Fon Akışı Olabilir”

Kitao paylaşımında, kripto varlık piyasasının genel olarak gerilediğini ancak bunun arkasında yalnızca sektöre özgü olumsuz bir gelişme aranmaması gerektiğini ima etti. SBI Başkanı’na göre kurumsal yatırımcılar, ABD’de arka arkaya gündeme gelmesi beklenen büyük teknoloji halka arzları için kaynak oluşturuyor olabilir.

Bu yorum, piyasadaki düşüşü klasik “riskten kaçış” hareketinden ziyade, sermayenin geçici olarak başka alanlara kayması şeklinde okuyan yatırımcılar tarafından da desteklendi. Bazı kullanıcılar, SpaceX, Anthropic ve OpenAI gibi şirketlerin büyüklüğü dikkate alındığında kurumsal yatırımcıların geçici nakit ihtiyacının doğal olduğunu savundu.

Gelen Yanıtlarda İki Ana Görüş Öne Çıktı

Paylaşıma gelen önemli yanıtlarda ilk görüş, Kitao’nun analizinin makul olduğu yönündeydi. Bazı kullanıcılar, piyasalarda asıl belirleyici unsurun haber akışından çok fon akışı olduğunu vurguladı. Bu görüşe göre büyük halka arzlara hazırlanan kurumlar, portföylerinde hızlı nakde çevrilebilecek varlıkları azaltarak yeni teknoloji hisselerine yer açıyor.

İkinci görüş ise kripto piyasasındaki düşüşün geçici olabileceği yönünde şekillendi. Bazı yatırımcılar, ABD’de kripto piyasasına ilişkin düzenleyici çerçevenin netleşmesi halinde kurumsal yatırımcı ilgisinin yeniden güçlenebileceğini belirtti. Özellikle CLARITY Act gibi düzenleme başlıklarına atıf yapan kullanıcılar, kısa vadeli satış baskısına rağmen uzun vadeli görünümün bozulmadığını savundu.

Ripple ve XRP Bağlantısı da Gündeme Geldi

Kitao’nun paylaşımı, SBI Holdings’in Ripple ile uzun süredir devam eden ilişkisi nedeniyle XRP yatırımcıları tarafından da yakından takip edildi. SBI, geçmiş yıllarda Ripple ile Asya pazarına yönelik ortak girişimler geliştirmiş ve Kitao da kripto sektörüne ilişkin açıklamalarıyla sık sık XRP topluluğunun gündemine gelmişti.

Bazı kullanıcılar, ABD’de düzenleyici belirsizliğin azalmasının Ripple gibi şirketler için olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Bu nedenle Kitao’nun paylaşımı yalnızca piyasa düşüşüne yönelik kısa vadeli bir yorum olarak değil, aynı zamanda kurumsal sermayenin kripto piyasasına bakışını yansıtan daha geniş bir değerlendirme olarak okundu.

Piyasada Gözler Büyük Halka Arzlarda

Kitao’nun değerlendirmesi, kripto piyasasındaki son düşüşe farklı bir açıdan bakılması gerektiğini gösteriyor. Piyasa katılımcıları bir yandan Bitcoin ve altcoinlerdeki satış baskısını izlerken, diğer yandan ABD’de beklenen büyük teknoloji halka arzlarının küresel likidite üzerindeki etkisini takip ediyor.

Bu süreçte SpaceX, Anthropic ve OpenAI gibi şirketlere yönelik beklentiler, yalnızca geleneksel hisse senedi piyasaları için değil, kripto varlıklar gibi likiditesi yüksek alternatif piyasa araçları için de belirleyici olabilir. Kitao’nun yorumu da mevcut düşüşün, kripto piyasasının temel dinamiklerinden çok kurumsal portföylerdeki geçici sermaye kaymasından kaynaklanabileceği görüşünü öne çıkarıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
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