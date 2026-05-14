Bitcoin 79 bin dolar desteğini test ediyor 86 bin dolara sıçrayabilir

Kripto para piyasasında özellikle Bitcoin’in fiyat hareketleri yatırımcıların yakın takibinde. Son günlerde BTC’de fiyatlar 80 bin doların altına gerilerken, piyasaca tanınan kripto analistlerinden Ali Martinez’in yayımladığı teknik analiz, bu düşüşün ardından yeni bir yükselişin mümkün olabileceğini gösterdi.

Yükselen kanal ve tekrarlanan fiyat hareketleri

Ali Martinez’in analizine göre Bitcoin fiyatı, 9 Nisan’dan bu yana belirgin şekilde yükselen bir kanal içinde hareket ediyor. Martinez, bu kanalın altında kalan destek çizgisine BTC’nin her temasında fiyatın sert şekilde yukarı sıçradığı örüntülerin izlendiğine dikkat çekiyor.

13 Nisan’da BTC, 71 bin dolara kadar gerilemişti. Martinez’e göre bu noktadaki destek çalıştı ve hemen ardından Bitcoin yaklaşık yüzde 11’lik bir yükselişle kanalın üst bandı olan 78 bin dolara ulaştı.

Benzer bir fiyat hareketi ise 30 Nisan’da görüldü. Bitcoin, 75 bin dolar seviyesindeki destekte tutundu ve kısa sürede yüzde 10,5 oranında değer kazanarak 82 bin 900 dolara yükseldi.

Yeni dalga için kritik seviye

Analist, şu anda BTC’nin aynı kanal formasyonuna tekrar dokunduğunu ve bu sefer desteğin 79 bin dolar olarak öne çıktığını belirtiyor. Fiyatın bu seviyede tutunabilmesi halinde, teknik olarak yeni bir sıçrama olasılığı güçlü görünüyor.

Martinez’in öngörüsüne göre Bitcoin, alıcıların momentum sağlaması halinde, önceki benzer hareketlerde olduğu gibi kanalın üst sınırı olarak öngörülen 86 bin dolara doğru ilerleyebilir. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin fiyatı şu anda 79 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

Analize göre, “Bitcoin’in yükseliş kanalında 79 bin dolardaki desteğe tekrar temas ettiği, bu seviyenin korunması halinde yeni bir güçlü yükselişin mümkün olabileceği” ifade ediliyor.

Öte yandan, Bitcoin’in bu desteği aşağı kırması durumunda ise mevcut yükselen trendin bozulabileceği ve daha sert bir düzeltme ihtimalinin doğabileceği uyarısı da yapılıyor. Analist, teknik görünümün alıcıların davranışına bağlı olarak hızla değişebileceğinin altını çiziyor.

Piyasada genel beklenti

Kripto para topluluğunda, Martinez’in paylaştığı analiz genel olarak olumlu karşılanıyor. Piyasadaki birçok yorumcu ve katılımcı, Bitcoin’in mevcut teknik görünümle birlikte yeni bir yukarı hareket başlatabileceğini düşünüyor.

Bununla birlikte, teknik analizlerin yanıltıcı olabileceği ve fiyatın önemli destek seviyelerini kaybetmesi halinde, yukarı yönlü beklentilerin hızla değişebileceği de unutulmamalı.

Kısa vadede, 79 bin dolar seviyesi hem yatırımcıların hem de teknik analistler açısından büyük öneme sahip. Bitcoin’in bu noktadaki hareketi, önümüzdeki dönemde fiyatın yönünü belirleyebilir.