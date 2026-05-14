XRP, Nasdaq CME Crypto Endeksine eklendi işlem hacmi yükseldi

Küresel vadeli işlemler piyasası CME Group, Nasdaq ortaklığıyla yeni bir kripto endeks vadeli işleminin 8 Haziran’da başlatılacağını açıkladı. Bu hamleyle XRP, CME’nin düzenlenmiş referans endeksine dâhil edildi. Aynı zamanda CME, 29 Mayıs’tan itibaren kripto para ürün portföyünün tamamını 7 gün 24 saat işlemeye açacak ve büyük bir teknik dönüşüm başlatacak.

CME’nin genişleme adımları

Bu yeni endeks, tek bir varlığa bağlı ürünlerden farklı olarak piyasa değeri ağırlıklı hazırlanıyor. Lansmanda XRP dışında Bitcoin, Ether, Solana, Cardano, Chainlink ve Stellar da yer alacak. Tüm sözleşmeler, standart ve mikro olmak üzere iki farklı formatta sunulacak ve tamamen nakit olarak sonlandırılacak.

Yıl başından bu yana CME’nin kripto pazarındaki ortalama günlük işlem hacmi yüzde 43 artış gösterdi. Platformun bu alandaki agresif büyümesi, geleneksel finans ile kripto piyasası arasındaki sınırı kaldırmayı hedefliyor. 29 Mayıs itibarıyla tüm kripto ürünlerinde 24 saat işlem modeline geçilecek, böylece piyasadaki erişilebilirlik ve likidite önemli ölçüde artacak.

XRP’nin endekse alınmasının anlamı

XRP, bugüne kadar fonlar tarafından seçici şekilde yatırım yapılan bir varlıkken artık CME endeksinde zorunlu bir bileşene dönüşüyor. Bundan böyle düzenlenen ABD borsası üzerinden tüm kripto piyasasına yatırım yapmak isteyenler, XRP’yi de portföylerine dâhil etmek zorunda kalacak.

CME’nin verilerine göre, XRP vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyon miktarı 7.900 ile 8.300 kontrat arasında yüksek seviyede hareket ediyor. Özellikle nisan ayı sonunda yaşanan büyük hacim sıçramasının ardından mevcut seviyeler korunmaya devam ediyor.

XRP’nin endekse dâhil edilmesi, şirketin altcoin piyasasındaki iddiasını güçlendiriyor ve geleneksel finans ile kripto piyasası arasındaki bariyerleri kaldırmada CME’nin kararlılığını ortaya koyuyor.

Piyasada ve endekste yeni dönem

XRP’nin bu endekse alınması yalnızca yeni bir listeleme değil, aynı zamanda varlığın sistematik olarak başat kripto paralar arasında yer alması anlamına geliyor. CME’de gerçekleşecek 7/24 işlem modeli sayesinde, XRP’de aralıksız likidite ve fiyat oluşumu mümkün hale gelecek.

Kısa süre sonra başlayacak kesintisiz işlem seanslarıyla, XRP’nin işlem göreceği ortam S&P 500 gibi geleneksel endekslere daha da yaklaşacak. Bu gelişme, kripto ve finans dünyası açısından önemli bir eşik olarak görülüyor.