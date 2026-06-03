Kripto para piyasasında 24 saatte 1,8 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi

Kripto para piyasasında gece saatlerinde hızlanan satışlar, kaldıraçlı işlemlerde son ayların en sert tasfiyelerinden birine yol açtı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte toplam 1,8 milyar dolarlık pozisyon kapandı. Bunun 1,6 milyar dolarlık bölümü yükseliş beklentisiyle açılan uzun pozisyonlardan oluştu.

Piyasadaki düşüş tasfiyeleri büyüttü

Küresel hisse senedi endeksleri yeni zirveler görürken kripto varlıkların aynı yönde hareket etmemesi, piyasada yükseliş bekleyen yatırımcıları zor durumda bıraktı. Çarşamba gününün ilk saatlerinde derinleşen geri çekilme, özellikle piyasa değeri en yüksek ilk 10 kripto para biriminde yüzde 2 ile yüzde 6 arasında kayba neden oldu.

CoinGlass verileri, bu hareketin 5 Şubat’tan bu yana görülen en büyük günlük tasfiye dalgası olduğunu gösterdi. Toplam 1,8 milyar dolarlık kapanışın yalnızca 200 milyon dolarlık kısmı kısa pozisyonlarda gerçekleşti. Bu tablo, satış baskısının büyük ölçüde yükseliş yönlü beklentileri hedef aldığını ortaya koydu.

Pozisyon türü Tasfiye tutarı Uzun pozisyon 1,6 milyar dolar Kısa pozisyon 200 milyon dolar Toplam 1,8 milyar dolar

CoinGlass verilerine göre kripto para piyasasında 24 saatte 1,8 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi, bunun 1,6 milyar doları uzun işlemlerden geldi.

XRP Ledger Foundation topluluk direktörü ve XRP Ledger dUNL doğrulayıcısı olarak bilinen Hussein Zangana, piyasadaki sert hareketin ardından 1,6 milyar dolarlık uzun pozisyon tasfiyesine dikkat çekti. dUNL, XRP Ledger ağında güvenilir doğrulayıcı listesi olarak biliniyor ve ağdaki işlem onaylarında kullanılan teknik bir yapı niteliği taşıyor.

Mini sözlük: dUNL, “default Unique Node List” ifadesinin kısaltmasıdır. XRP Ledger’da hangi doğrulayıcıların güvenilir kabul edildiğini belirleyen varsayılan listedir ve ağın uzlaşma sürecinde önemli rol oynar.

Hussein Zangana, piyasa satışının ardından kripto para tarafında 1,6 milyar dolarlık uzun pozisyonun tasfiye edildiğini vurguladı.

XRP tarafında yıl dönümü gündemi öne çıktı

Piyasadaki düşüşle aynı dönemde XRP topluluğunda tarihsel bir yıl dönümü de gündeme geldi. 2 Haziran’da, Arthur Britto’nun 14 yıl önce bugün 100 milyar XRP’yi oluşturan kodu sisteme işlediği hatırlatıldı. Varlığın ilk dönemde XNS adıyla anıldığı da aktarıldı.

Ripple şirketinde daha önce teknoloji direktörü olarak görev yapan ve halen teknik çalışmalarıyla XRP ekosisteminde öne çıkan David Schwartz, bu dönüm noktasına ilişkin değerlendirmesinde, 14 yıl önce değerin daha iyi taşınmasına yönelik bir fikirle yola çıktıklarını belirtti. Schwartz, sonrasında ortaya çıkan yapının tek bir kişinin kurabileceği bir sistem olmadığını ifade etti.

XRP Ledger’ın geçmişindeki bir başka önemli tarihin de 14 Ekim olduğu belirtildi. Buna göre Jed McCaleb, 15 yıl önce bugün XRP Ledger olarak bilinen yapıya ilk kod katkısını sundu. Paylaşılan bilgiye göre bu katkıda “Faith” adlı bir değişken kullanıldı. Hussein Zangana da bu ayrıntıyı anımsatarak ekosistemin ilk adımlarına dikkat çekti.