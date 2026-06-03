Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

Kripto para piyasasında 24 saatte 1,8 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kripto para piyasasında son 24 saatte 1,8 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi.
  • 📉 Tasfiyenin 1,6 milyar dolarlık bölümü yükseliş yönünde açılan işlemlerde, $XRP de dahil geniş piyasadaki düşüşle gerçekleşti.
  • 📊 CoinGlass verileri, bu hareketin 5 Şubat’tan bu yana görülen en büyük günlük tasfiye dalgası olduğunu gösterdi.
  • 🗓️ Aynı gün XRP topluluğu, Arthur Britto’nun 14 yıl önce 100 milyar XRP’yi oluşturan kodu sisteme eklediği tarihi de hatırlattı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kripto para piyasasında gece saatlerinde hızlanan satışlar, kaldıraçlı işlemlerde son ayların en sert tasfiyelerinden birine yol açtı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte toplam 1,8 milyar dolarlık pozisyon kapandı. Bunun 1,6 milyar dolarlık bölümü yükseliş beklentisiyle açılan uzun pozisyonlardan oluştu.

İçindekiler
1 Piyasadaki düşüş tasfiyeleri büyüttü
2 XRP tarafında yıl dönümü gündemi öne çıktı

Piyasadaki düşüş tasfiyeleri büyüttü

Küresel hisse senedi endeksleri yeni zirveler görürken kripto varlıkların aynı yönde hareket etmemesi, piyasada yükseliş bekleyen yatırımcıları zor durumda bıraktı. Çarşamba gününün ilk saatlerinde derinleşen geri çekilme, özellikle piyasa değeri en yüksek ilk 10 kripto para biriminde yüzde 2 ile yüzde 6 arasında kayba neden oldu.

CoinGlass verileri, bu hareketin 5 Şubat’tan bu yana görülen en büyük günlük tasfiye dalgası olduğunu gösterdi. Toplam 1,8 milyar dolarlık kapanışın yalnızca 200 milyon dolarlık kısmı kısa pozisyonlarda gerçekleşti. Bu tablo, satış baskısının büyük ölçüde yükseliş yönlü beklentileri hedef aldığını ortaya koydu.

Pozisyon türüTasfiye tutarı
Uzun pozisyon1,6 milyar dolar
Kısa pozisyon200 milyon dolar
Toplam1,8 milyar dolar

CoinGlass verilerine göre kripto para piyasasında 24 saatte 1,8 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi, bunun 1,6 milyar doları uzun işlemlerden geldi.

XRP Ledger Foundation topluluk direktörü ve XRP Ledger dUNL doğrulayıcısı olarak bilinen Hussein Zangana, piyasadaki sert hareketin ardından 1,6 milyar dolarlık uzun pozisyon tasfiyesine dikkat çekti. dUNL, XRP Ledger ağında güvenilir doğrulayıcı listesi olarak biliniyor ve ağdaki işlem onaylarında kullanılan teknik bir yapı niteliği taşıyor.

Mini sözlük: dUNL, “default Unique Node List” ifadesinin kısaltmasıdır. XRP Ledger’da hangi doğrulayıcıların güvenilir kabul edildiğini belirleyen varsayılan listedir ve ağın uzlaşma sürecinde önemli rol oynar.

Hussein Zangana, piyasa satışının ardından kripto para tarafında 1,6 milyar dolarlık uzun pozisyonun tasfiye edildiğini vurguladı.

XRP tarafında yıl dönümü gündemi öne çıktı

Piyasadaki düşüşle aynı dönemde XRP topluluğunda tarihsel bir yıl dönümü de gündeme geldi. 2 Haziran’da, Arthur Britto’nun 14 yıl önce bugün 100 milyar XRP’yi oluşturan kodu sisteme işlediği hatırlatıldı. Varlığın ilk dönemde XNS adıyla anıldığı da aktarıldı.

Ripple şirketinde daha önce teknoloji direktörü olarak görev yapan ve halen teknik çalışmalarıyla XRP ekosisteminde öne çıkan David Schwartz, bu dönüm noktasına ilişkin değerlendirmesinde, 14 yıl önce değerin daha iyi taşınmasına yönelik bir fikirle yola çıktıklarını belirtti. Schwartz, sonrasında ortaya çıkan yapının tek bir kişinin kurabileceği bir sistem olmadığını ifade etti.

XRP Ledger’ın geçmişindeki bir başka önemli tarihin de 14 Ekim olduğu belirtildi. Buna göre Jed McCaleb, 15 yıl önce bugün XRP Ledger olarak bilinen yapıya ilk kod katkısını sundu. Paylaşılan bilgiye göre bu katkıda “Faith” adlı bir değişken kullanıldı. Hussein Zangana da bu ayrıntıyı anımsatarak ekosistemin ilk adımlarına dikkat çekti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP’nin 14. yılı tartışma çıkardı! Topluluk hangi tarihi konuşuyor?

ABD Senatosu takvimine giren CLARITY Act, XRP için düzenleme netliğini yakınlaştırdı

XRP Ledger 14. yılında, Ripple Washington’daki düzenleyici temaslarını genişletti

Ripple Washington’da büyüdü! ABD’de kripto kuralları için perde arkasında neler yaşanıyor?

XRP’de 13 yılda yalnızca 4 kez görülen sinyal geldi! Sırada ne olabilir?

XRP 1,21 dolar desteğini korurken, 1,28 dolar seviyesi kısa vadede kritik direnç olarak öne çıktı

CoinShares verilerine göre kurumsal yatırımcılar geçen hafta Bitcoin’den 1,438 milyar dolar, Ethereum’dan 257,3 milyon dolar çıkış yaparken XRP’ye 20,3 milyon dolar giriş sağladı

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de 1,7 milyar dolarlık tasfiye dalgası büyüdü! Piyasada sırada ne var?
Bir Sonraki Yazı Binance NFT platformunu kapatıyor! 3 Temmuz öncesi hangi adımlar atılacak?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SBI başkanı Kitao’ya göre kriptodaki şu anki düşüşün ana sebebi bu!
Kripto Para
Bitcoin 66 bin doların altını gördükten sonra Power Law koridorunun alt bandına geriledi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin son bir haftada %10’dan fazla gerileyerek 3 Haziran’da 66.989 dolara düştü
BITCOIN (BTC)
Binance NFT platformunu kapatıyor! 3 Temmuz öncesi hangi adımlar atılacak?
BINANCE
Bitcoin’de 1,7 milyar dolarlık tasfiye dalgası büyüdü! Piyasada sırada ne var?
Kripto Para
Lost your password?