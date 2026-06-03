Bitcoin’de 1,7 milyar dolarlık tasfiye dalgası büyüdü! Piyasada sırada ne var?

Kripto para piyasasında çarşamba günü sınırlı bir toparlanma görülse de satış baskısı gündemde kalmayı sürdürdü. Bitcoin gün içinde yüzde 0,7 yükselerek 67.000 dolar civarında işlem gördü. Buna karşın varlık, pazar gününden bu yana yaşanan yüzde 9,5’lik düşüşün ardından kritik bir eşikte bulunuyor. Geçen ay 81.000 doların üzerindeki kırılma girişiminin başarısız kalması sonrası fiyat yeniden şubat ile nisan döneminde oluşan bandın orta noktasına döndü.

Bitcoin ve Ether için kritik seviyeler

Piyasada yakından izlenen senaryolardan biri, Bitcoin’in 60.000 doların altına inmesi halinde yeni bir satış dalgasının tetiklenebileceği yönünde. Böyle bir durumda 54.000 dolar seviyesine kadar geri çekilme ihtimali öne çıkıyor. Bu bölge, hem 2024 hem de 2021 dönemlerinden gelen önemli bir destek alanı olarak değerlendiriliyor.

Ether ise gece yarısından bu yana yüzde 0,9 artışla 1.870 dolara yükseldi. Ancak bu hareket, kısa süre önce fiyatın şubat ayından bu yana görülen en düşük seviyesine gerilemesinin ardından geldi. Büyük kripto varlıklardaki zayıf görünüm, ABD hisse senedi piyasalarının salı günü yeniden rekor seviyelere çıkmasıyla daha dikkat çekici hale geldi. İki piyasanın tarihsel olarak benzer yönde hareket etmesi nedeniyle bu ayrışma bazı yatırımcıları tedirgin ediyor.

Son 24 saatte kaldıraçlı kripto vadeli işlemlerde 1,7 milyar doların üzerinde pozisyon tasfiye edildi. Tasfiyelerin büyük bölümü, Bitcoin’in gün içinde 65.500 dolara gerilemesinin ardından uzun pozisyonlarda görüldü.

Vadeli işlemlerde baskı derinleşti

Verilere göre 24 saatlik işlem hacmi yüzde 27 artarak yaklaşık 300 milyar dolara ulaştı. Buna karşılık piyasa genelindeki toplam açık pozisyon büyüklüğü yüzde 2’nin biraz üzerinde geriledi. Büyük çaplı tasfiyelerle birlikte açık pozisyonların düşmesi, kaldıraçlı yükseliş beklentilerinin piyasadan temizlendiğine ve yeni kaldıraçlı işlemlerde iştahın zayıfladığına işaret ediyor.

Bununla birlikte Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı 800 bin BTC’nin üzerinde kalarak tarihi zirve bölgesinde seyrediyor ve üst üste üçüncü günde de artış gösteriyor. Spot fiyat düşerken açık pozisyonların büyümesi, aşağı yönlü eğilimin yeni kısa pozisyonlarla desteklenmiş olabileceğini düşündürüyor.

Yedi günlük açık pozisyon ayarlı kümülatif hacim deltası verisi de negatif bölgede bulunuyor. Bu görünüm, satış tarafının piyasa emirleriyle daha belirgin biçimde öne çıktığını gösteriyor. ETH, ADA, SUI, XRP ve SOL dahil birçok büyük tokenda hem yedi günlük hem de 24 saatlik kümülatif hacim deltası negatif seyrediyor. Fonlama oranlarının hafif pozitif ile hafif negatif aralıkta kalması ise düşüş yönlü işlemlerin henüz aşırı kalabalık hale gelmediğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemlerde henüz kapatılmamış toplam sözleşme miktarını ifade eder. Kümülatif hacim deltası ise alım ve satım yönlü agresif emirler arasındaki farkı göstererek piyasada hangi tarafın daha baskın olduğunu anlamaya yardımcı olur.

Altcoinlerde ayrışan hareketler

Yapay zeka temalı kripto varlıklar gün içinde görece güçlü kaldı. NEAR, RENDER ve FET çarşamba günü yaklaşık yüzde 9 yükseldi. Ethena da öne çıkan altcoinler arasında yer aldı. ENA, Coinbase’in yeni bir tasarruf hesabı ürününe Ethena özelliklerini entegre edeceğini açıklamasının ardından gece yarısından bu yana yüzde 9,3, son 24 saatte ise yüzde 20’den fazla değer kazandı. Coinbase, ABD’nin en büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor.

Daha geniş piyasadaki zayıflığa rağmen CoinMarketCap’in Altcoin Season göstergesi 53 puana çıkarak mart başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu durum, büyük kripto paralardaki baskıya rağmen daha yüksek riskli altcoinlere ilginin tamamen kaybolmadığını gösteriyor. Öte yandan Humanity protocol, son bir haftadaki yüzde 200’lük yükselişin ardından 24 saat içinde değerinin dörtte birini kaybederek düzeltme sürecine girmiş görünüyor. Günlük işlem hacmi de yüzde 55 düşüşle 314 milyon dolara indi.

Opsiyon piyasası korunma arayışını gösterdi

Piyasadaki tedirginlik oynaklık göstergelerine de yansıdı. BTC ve ETH için 30 günlük ima edilen oynaklık endeksleri olan BVIV ve EVIV, salı günü 5 Şubat’taki sert düşüşten bu yana en güçlü günlük artışını kaydetti. Bu göstergelerde yükselişin sürmesi halinde piyasalardaki baskının devam edebileceği değerlendiriliyor.

Deribit verileri de yatırımcıların aşağı yönlü risklere karşı daha fazla korunma aradığını ortaya koydu. Bir haftalık put call skew oranı günün erken saatlerinde yüzde 20’ye yaklaştı. Son 24 saatte en yoğun işlem gören sözleşmeler, 5 Haziran vadeli 70.000 dolar kullanım fiyatlı satış opsiyonu ile 26 Haziran vadeli 55.000 dolar kullanım fiyatlı satış opsiyonu oldu. Blok işlemlerde ise Bitcoin alım spreadleri ve Ether satış spreadleri öne çıktı. ZEC tarafında ise vadeli işlemlerde açık pozisyon miktarı üst üste üçüncü günde artarak 2,43 milyon ZEC’e çıktı. Token son yedi günde yüzde 6,3 yükselirken, 24 saatlik kümülatif hacim deltası pozitif kalan varlıklar arasında HYPE ile birlikte ayrıştı.