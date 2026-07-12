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RIPPLE (XRP)

Ripple, SEC davası sonrası faaliyetlerini durdurmayı değerlendirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, SEC’in 2020 sonunda açtığı dava sonrası kapanma seçeneğini değerlendirdi.
  • 📌 Brad Garlinghouse, XRP varlıklarının hissedarlara dağıtılmasının masaya geldiğini açıkladı.
  • ⚖️ 2023’te mahkeme, $XRP’de bazı işlemlerin menkul kıymet sayılmadığına hükmetti.
  • 🌍 Ripple, dava sonrası ABD faaliyetleri ile Avrupa’daki lisans ve ortaklıklarını genişletti.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin Aralık 2020’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun açtığı dava sonrasında faaliyetlerini sonlandırma seçeneğini ciddi biçimde masaya yatırdığını açıkladı. Garlinghouse, KU School of Business’te yaptığı konuşmada, federal düzenleyiciye karşı yürütülen hukuki mücadelenin maliyeti ve zorluğu nedeniyle şirketin devam edip etmeyeceğini tartıştığını söyledi.

İçindekiler
1 Dava sonrası kapanma seçeneği gündeme geldi
2 Dava kripto sektöründe emsal niteliği kazandı
3 ABD ve Avrupa faaliyetlerinde toparlanma izlendi

Dava sonrası kapanma seçeneği gündeme geldi

Garlinghouse’un aktardığına göre Ripple, elindeki XRP varlıklarını hissedarlara oransal şekilde dağıtıp artık XRP tutmadığını SEC’e bildirerek operasyonlarını sonlandırma ihtimalini değerlendirdi. Bu yolun anlaşmazlığı daha kısa sürede kapatabileceğini belirten Garlinghouse, böyle bir kararın yüzlerce çalışanın işini kaybetmesine yol açacağını da vurguladı.

Brad Garlinghouse, Aralık 2020 dönemini hatırlatırken SEC’in davasının hemen ardından borsaların XRP’yi hızla listeden çıkarmaya başladığını, piyasada ise Ripple’ın bittiği yönünde güçlü bir algı oluştuğunu anlattı.

Ripple buna rağmen geri adım atmak yerine SEC’in iddialarına itiraz etmeyi seçti. Garlinghouse, düzenleyicinin çok geniş yetki ve kaynaklara sahip olduğunu, ancak şirket açısından en kötü sonucun kapıya kilit vurmak olacağını ifade etti. SEC, Ripple’ın XRP token üzerinden kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığını öne sürmüştü.

Dava kripto sektöründe emsal niteliği kazandı

Süreç, kripto para piyasasında en yakından izlenen yaptırım dosyalarından biri haline geldi. SEC yalnızca Ripple’a değil, Garlinghouse ile Ripple’ın kurucu ortağı Chris Larsen’a da bireysel olarak dava açtı. 2023 yılında Yargıç Analisa Torres, XRP’nin bazı işlemlerinin menkul kıymet işlemi niteliği taşımadığı yönünde karar verdi. Bu hüküm, dijital varlık piyasası açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarını düzenlemek için hazırladığı kapsamlı çerçevenin kısa adıdır. Bu düzenleme, kripto şirketlerinin lisanslama ve faaliyet kurallarını birlik genelinde ortak zemine taşımayı amaçlar.

Ripple, blockchain tabanlı ödeme çözümleri geliştiren bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Dava süreci, yalnızca şirketin geleceğini değil, dijital varlıkların kendisiyle bu varlıkların nasıl alınıp satıldığı arasındaki hukuki ayrımın nasıl kurulacağını da sektör genelinde tartışmaya açtı. Hukuk uzmanları bu dosyayı, kripto varlık düzenlemelerinde başvurulan önemli örneklerden biri olarak görüyor.

ABD ve Avrupa faaliyetlerinde toparlanma izlendi

Uzun yıllara yayılan davanın ardından Ripple, düzenleyici ilişkilerini genişletirken ödeme sistemleri ve blockchain geliştirme alanındaki çalışmalarını sürdürdü. XRP topluluğunda yer alan bazı temsilciler, şirketin ABD’de artan ticari etkinliği ile farklı bölgelerde aldığı lisanslar ve kurduğu ortaklıklar sayesinde toparlanma işaretleri verdiğini savunuyor. Avrupa tarafında MiCA uyumlu adımlar da bu çerçevede izleniyor.

Garlinghouse, dava sürecine karşı koymanın zor olduğunu, ancak şirketi kapatmanın Ripple için daha ağır bir sonuç doğuracağını vurguladı.

Garlinghouse’un son açıklamaları, Ripple tarihinin en zorlu dönemlerinden birine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya koydu. Süreç, düzenleyici adımların şirket kararları, istihdam ve dijital varlık sektöründeki yatırım ortamı üzerindeki etkisini açık biçimde gösteren örneklerden biri olarak öne çıktı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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