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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 65 bin dolar direnci kısa vadeli yönü belirliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 65.000 doların altındaki kritik direnç bölgesinde sıkıştı ve $BTC için yön arayışı sürüyor.
  • 📊 Spot ve vadeli talepte haziran 2026'ya göre daralma yavaşladı.
  • 📉 64.500 ile 65.000 dolar bandı aşılamazsa 61.000 dolar desteği yeniden test edilebilir.
  • 🧭 65.000 dolar üzerindeki kalıcı kapanışta 67.000 dolar seviyesi yeniden izlenebilir.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, spot ve vadeli piyasalarda talebin kademeli toparlanmasına rağmen kritik bir direnç bölgesinin hemen altında işlem görüyor. Teknik görünüm, 64.500 ile 65.000 dolar aralığının kısa vadede fiyatın yönü açısından belirleyici olmaya devam ettiğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Talepte toparlanma işaretleri öne çıktı
2 Likidite bölgeleri kısa vadeli hareketi etkileyebilir
3 65 bin dolar altında baskı sürüyor
4 Göstergeler net bir yön sinyali vermiyor

Talepte toparlanma işaretleri öne çıktı

TradingView verilerine göre Bitcoin 64.006 dolar civarında bulunuyor. Gün içindeki artış yaklaşık %0,35 seviyesinde kalırken, bu toparlanma yılın önceki bölümünde fiyatın kısa süreliğine 58.000 dolara yaklaştığı sert geri çekilmenin ardından geldi.

Piyasa verileri, satış baskısının zayıflamaya başlamış olabileceğini gösteriyor. Zincir üstü ve piyasa verileriyle tanınan araştırma şirketi CryptoQuant, haziran ayına kıyasla hem spot hem de vadeli Bitcoin talebindeki daralmanın belirgin biçimde yavaşladığını kaydetti.

CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno, spot ve spekülatif Bitcoin talebindeki daralmanın haziran ayındaki seviyelere göre önemli ölçüde yavaşladığını, bunun da piyasa koşullarında iyileşmeye işaret ettiğini aktarıyor.

CryptoQuant’ın 30 günlük talep büyümesi grafiğinde, ay sonuna doğru hem spot talebin hem de vadeli pozisyonlanmanın daha az negatif bir görünüme geçtiği görülüyor. Bu tablo güçlü bir birikim sürecine işaret etmese de, son aylara kıyasla daha dengeli bir zemine geçildiğini düşündürüyor.

Likidite bölgeleri kısa vadeli hareketi etkileyebilir

Kısa vadeli fiyat hareketlerinde likidite alanları öne çıkıyor. Analistler, Bitcoin’in düşen kanal içinde hareket ettiğini ve iki önemli likidite havuzu arasında sıkıştığını belirtiyor. Bu bölgelerden birinin test edilmesi halinde oynaklıkta artış görülebilir.

Yukarı yönde 64.450 ile 64.520 dolar bandı dikkat çekiyor. Bu bölgede eşit zirvelerin üzerinde alım yönlü likidite birikmiş durumda. Fiyatın bu alana yönelmesi, önce stop emirlerini tetikleyebilir, ardından kar satışları ya da yeni satış baskısı devreye girebilir.

Aşağıda ise 63.620 ile 63.700 dolar aralığı talep bölgesi olarak izleniyor. Son diplerin altında oluşan satış yönlü likiditenin bu alanda toplanması, olası bir sarkmada alıcıların yeniden devreye girmesine zemin hazırlayabilir.

65 bin dolar altında baskı sürüyor

Daha geniş teknik görünümde Bitcoin, temmuz diplerinden güçlü bir toparlanma sergilese de son haftaların en önemli dirençlerinden biriyle karşı karşıya. Dört saatlik grafiklerde 64.500 ile 65.000 dolar arasında belirgin bir arz bölgesi bulunuyor. Bu alan, önceki yükseliş denemelerinde defalarca satışla karşılandı.

Analistler, 64.500 ile 65.000 dolar aralığının aşılmaması halinde 61.000 dolara, ardından 58.000 ile 59.000 dolar bandına doğru düzeltme riskinin teknik olarak masada kaldığını belirtiyor.

Son fiyat dalgalanmalarında daha düşük zirveler oluşması da alım momentumunun zayıfladığına işaret ediyor. 65.000 dolar üzerinde kalıcı bir kapanış gelmesi halinde mevcut zayıf teknik yapı önemli ölçüde bozulabilir ve 67.000 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

Göstergeler net bir yön sinyali vermiyor

TradingView teknik özetinde Bitcoin için genel görünüm nötr olarak sınıflandırılıyor. Platformdaki sinyaller 9 al, 9 nötr ve 8 sat düzeyinde dengelenmiş durumda. RSI 53 ile nötr bölgede yer alırken, MACD alım sinyali üretiyor. Buna karşılık Momentum ve Bull Bear Power göstergeleri sat yönüne işaret ediyor.

Bu tablo, piyasanın tamamen güç kazanmadığını ancak son dönemdeki zayıflamanın da bir miktar durulduğunu gösteriyor. Bitcoin, 64.500 ile 65.000 dolar direnç bölgesinin altında kaldığı sürece 61.000 dolar ve 58.000 ile 59.000 dolar aralığı destek olarak izlenmeye devam edecek.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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