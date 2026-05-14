Oobit Kolombiya’da kripto ödemelerini başlattı Latin Amerika’daki faaliyetlerini dokuzuncu ülkeye taşıdı

Kripto para ödemeleri alanında faaliyet gösteren Oobit, Kolombiya’da hizmet vermeye başladığını açıkladı. Şirket daha önce Brezilya, Arjantin ve Şili gibi pek çok Latin Amerika ülkesine açılmıştı. Kolombiya’nın dokuzuncu faaliyet bölgesi olduğunu duyuran Oobit, bölgedeki hızlı büyümenin altını çiziyor.

Kolombiya’da hızlı ödemeler dönemi

Oobit’in Kolombiya adımı, bölgede kripto paraların günlük ödemelerde yaygınlaşmasını öne çıkarıyor. Zincir üzeri analiz şirketi Chainalysis’in verilerine göre, Kolombiya pesosu dünya genelinde merkezi borsalarda stabilcoin ile yapılan alımlarda ikinci sırada yer aldı. Bu durum, ülkede dijital varlıkların artan kullanımının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Oobit’in sunduğu sistemde kullanıcılar, kripto paralarını geleneksel banka altyapısına gerek duymadan, doğrudan cüzdanlarından harcayabiliyor. Visa altyapısı sayesinde platform dünya çapında 80’den fazla ülkede, 150 milyonun üzerinde işletmede kullanılabiliyor. Böylece Kolombiya’daki tüketiciler, kripto paralarla hemen her tür alışverişi kolayca gerçekleştirme şansı buluyor.

Şirket verilerine göre, Latin Amerika pazarında yapılan kripto harcamalarının yüzde 35’i marketler ve süpermarketlerde gerçekleşti; ardından restoranlar, gıda mağazaları ve büyük mağazalar geliyor.

Latin Amerika’da stabilcoin etkisi

Oobit’in açıklamasına göre platformda en yoğun kullanılan kripto para, Amerikan dolarına endeksli USDT oldu. Şirketin kendi tokenının yanı sıra USDC de yaygın biçimde tercih ediliyor. Brezilya pazarında ise Oobit kullanıcıları kriptoparalarını yalnızca marketlerde değil; akaryakıt istasyonları, güzellik merkezleri ve teknoloji mağazalarında da harcıyor.

Oobit, Brezilya’daki faaliyetine 2024 Kasım ayında başlamış ve o tarihten bu yana ülkedeki işlem hacminin yüzde 200’ün üzerinde büyüdüğünü açıkladı. Kullanıcılar burada her ay ortalama 20 işlemde yaklaşık 400 dolar harcadı. Bu da bölge halkının dijital varlıklara yüksek adaptasyon gösterdiğini ortaya koyuyor.

Stabilcoin pazarında hızlı büyüme

Bölgede yalnızca Oobit değil, başka girişimler de kripto ödeme sistemlerini geliştirmeye başladı. Latin Amerika’nın en büyük online pazaryeri Mercado Libre, 2024 Nisan’ında Meli Dollar adlı stabilcoin ile Brezilya, Meksika ve Şili arasında transfer hizmeti başlattı. Bu varlık ayrıca pazaryeri içindeki alışverişlerde ve geri ödeme (cashback) uygulamalarında kullanılabiliyor.

Bitso’nun 2025 raporuna göre, ABD dolarına endeksli kripto paralar platformdaki tüm kripto alımlarının yüzde 40’ını oluşturdu. Aynı dönemde Bitcoin’in payı yüzde 18’de kaldı. Rapor, Latin Amerika genelinde stabilcoin kullanımının her geçen gün arttığına işaret etti. DefiLlama verilerine göre ise stabilcoin piyasası bir yıl öncesine kıyasla 243 milyar dolardan 322 milyar doların üzerine çıktı.

Bitso, “Yükselen stabilcoin kullanımı, Latin Amerika’daki günlük finansal işlemler ile ödemelerde kripto paraların yaygınlaşmasını hızlandırıyor” değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Bitcoin de farklı gelişmekte olan pazarlarda doğrudan ödeme aracı olarak öne çıkıyor. Örneğin Africa Bitcoin Corporation üst yöneticisi Stafford Masie, Mart ayında bir podcastte, Afrika’daki kimi bölgelerde mağazaların ödemeleri doğrudan Bitcoin ile kabul ettiğini belirtti. Masie, kullanıcıların doları veya yerel para birimi yerine satoshi birimiyle ödeme yaptığını vurguladı.