Senato Bankacılık Komitesinde Kripto Tasarısında Parti Farkları 13-11 Oyla Devam Etti

ABD Senatosu’nun Bankacılık Komitesi, uzun süredir beklenen Dijital Varlık Piyasası Açıklık Yasası’nı görüşmek üzere perşembe günü önemli bir oturum gerçekleştirdi. Bu oturumda tasarı metninin güncel hali üzerinde düzinelerce değişiklik önerisi tartışılırken, kripto piyasasının yasal çerçevesini oluşturacak düzenlemenin Kongre’de ilerlemesinin yolu arandı. Senatörler, tasarının hâlâ Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında keskin bir ayrışmaya yol açtığını kabul etti.

Partiler Arası Ayrışma ve Tasarıya Bakış

Oturumun başlangıcında Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında süren müzakerelerin zorluğu ve iki tarafın birçok maddede uzlaşamaması dikkat çekti. Komite Başkanı Tim Scott, görüşmelerin hem şeffaf hem de yoğun geçtiğini belirtirken, nihai olarak özellikle Demokratların desteği alınmadan ilerlemenin yeterli olmayacağını ifade etti.

“Bugün bu konuda anlaşamayacağız, fakat en azından ortaya iyi bir tasarı koyup, sürecin sonraki aşamalarında tekrar değerlendirme fırsatımız olacak. Bu daha bitmedi ve izleyen Amerikan halkı için bunun önemli olduğunu düşünüyorum,” ifadesini kullandı.

Kripto Düzenlemelerine İlişkin Temel Tartışmalar

Komite üyeleri, yasa teklifinin merkeziyetsiz finans uygulamalarına yaklaşımı ve üst düzey devlet yetkililerinin kripto sektörüne geçmesini engelleyici etik maddeler üzerinde özellikle durdu. Oturum sonunda olası bir 13’e 11 sonuç çıkarsa da, yasanın sonraki adımda Senato Tarım Komitesi’nden geçmiş benzer bir tasarıyla birleştirilmesi planlanıyor. Yani tamamen parti çizgisinde bir onay alınsa bile süreç devam edecek.

Yasa tasarısının hazırlanmasına önderlik eden Wyoming Senatörü Cynthia Lummis, bunun kariyerindeki en zorlu düzenleme olduğunu söyledi. Kendisinin açıklamasına göre, yasa koyucular şu ana kadar kapsamlı bir uzlaşma sağlamış olsalar da kalan yüzde birlik bölümde henüz sonuç alınamadı.

Demokratlarda Eleştiri, Cumhuriyetçilerde Savunma

Oturumda Demokratların en kıdemli üyelerinden Elizabeth Warren, yasanın mevcut şekliyle Amerikalı yatırımcıları büyük risklere maruz bırakacağını ve 1929’dan beri yatırımcıyı koruyan menkul kıymet yasalarında büyük bir boşluk yaratacağını iddia etti. Ayrıca tasarının, kriptoyu kullanan tüketicilere yönelik dolandırıcılıkların önünü açabileceğini savundu.

“Bu yasa, şu an yürürlüğe girmeye kesinlikle hazır değil. Önümüzdeki taslak, menkul kıymet yasalarımızda büyük bir delik açıyor ve çoğu Amerikalı emekliliklerinin birkaç kripto milyarderinin kar hırsına kurban gitmesini istemez.” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Cumhuriyetçiler, yasanın, özellikle merkeziyetsiz finans ve stablecoin’ler başta olmak üzere sektörün en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda ilk kez federal bir koruma sağlayacağını öne sürdü. Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, stablecoin getiri uygulamalarındaki mevcut durumun “kabul edilemez” olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, Bankacılık Komitesi’nde görüşülen ve çeşitli değişiklik önergeleriyle şekillenen Dijital Varlık Piyasası Açıklık Yasası, şimdilik partiler arası ayrışmanın gölgesinde ilerliyor. Sürecin bir sonraki aşamada nasıl şekilleneceği ise Senato genel kurulunda sağlanacak olası uzlaşmaya bağlı olacak.