Kayıt Banner
Kripto Para Hukuku

Senato Bankacılık Komitesinde Kripto Tasarısında Parti Farkları 13-11 Oyla Devam Etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD Senatosu kripto yasa teklifinde 13-11 oyla partiler arası ayrışmayı sürdürdü.
  • 🔍 Hem merkeziyetsiz finans hem de üst düzey yetkililere getirilecek kısıtlamalar tartışılıyor.
  • 💡 Demokratlar tasarıyı yatırımcı riskleri ve yeterli koruma eksikliği yönünden eleştiriyor.
  • 🔥 Parti çekişmeleri devam ederken en kritik gelişme yasada $BTC ve benzeri dijital varlıklar için federal koruma tartışması oldu.
COINTURK
COINTURK

ABD Senatosu’nun Bankacılık Komitesi, uzun süredir beklenen Dijital Varlık Piyasası Açıklık Yasası’nı görüşmek üzere perşembe günü önemli bir oturum gerçekleştirdi. Bu oturumda tasarı metninin güncel hali üzerinde düzinelerce değişiklik önerisi tartışılırken, kripto piyasasının yasal çerçevesini oluşturacak düzenlemenin Kongre’de ilerlemesinin yolu arandı. Senatörler, tasarının hâlâ Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında keskin bir ayrışmaya yol açtığını kabul etti.

İçindekiler
1 Partiler Arası Ayrışma ve Tasarıya Bakış
2 Kripto Düzenlemelerine İlişkin Temel Tartışmalar
3 Demokratlarda Eleştiri, Cumhuriyetçilerde Savunma

Partiler Arası Ayrışma ve Tasarıya Bakış

Oturumun başlangıcında Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında süren müzakerelerin zorluğu ve iki tarafın birçok maddede uzlaşamaması dikkat çekti. Komite Başkanı Tim Scott, görüşmelerin hem şeffaf hem de yoğun geçtiğini belirtirken, nihai olarak özellikle Demokratların desteği alınmadan ilerlemenin yeterli olmayacağını ifade etti.

“Bugün bu konuda anlaşamayacağız, fakat en azından ortaya iyi bir tasarı koyup, sürecin sonraki aşamalarında tekrar değerlendirme fırsatımız olacak. Bu daha bitmedi ve izleyen Amerikan halkı için bunun önemli olduğunu düşünüyorum,” ifadesini kullandı.

Kripto Düzenlemelerine İlişkin Temel Tartışmalar

Komite üyeleri, yasa teklifinin merkeziyetsiz finans uygulamalarına yaklaşımı ve üst düzey devlet yetkililerinin kripto sektörüne geçmesini engelleyici etik maddeler üzerinde özellikle durdu. Oturum sonunda olası bir 13’e 11 sonuç çıkarsa da, yasanın sonraki adımda Senato Tarım Komitesi’nden geçmiş benzer bir tasarıyla birleştirilmesi planlanıyor. Yani tamamen parti çizgisinde bir onay alınsa bile süreç devam edecek.

Yasa tasarısının hazırlanmasına önderlik eden Wyoming Senatörü Cynthia Lummis, bunun kariyerindeki en zorlu düzenleme olduğunu söyledi. Kendisinin açıklamasına göre, yasa koyucular şu ana kadar kapsamlı bir uzlaşma sağlamış olsalar da kalan yüzde birlik bölümde henüz sonuç alınamadı.

Demokratlarda Eleştiri, Cumhuriyetçilerde Savunma

Oturumda Demokratların en kıdemli üyelerinden Elizabeth Warren, yasanın mevcut şekliyle Amerikalı yatırımcıları büyük risklere maruz bırakacağını ve 1929’dan beri yatırımcıyı koruyan menkul kıymet yasalarında büyük bir boşluk yaratacağını iddia etti. Ayrıca tasarının, kriptoyu kullanan tüketicilere yönelik dolandırıcılıkların önünü açabileceğini savundu.

“Bu yasa, şu an yürürlüğe girmeye kesinlikle hazır değil. Önümüzdeki taslak, menkul kıymet yasalarımızda büyük bir delik açıyor ve çoğu Amerikalı emekliliklerinin birkaç kripto milyarderinin kar hırsına kurban gitmesini istemez.” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Cumhuriyetçiler, yasanın, özellikle merkeziyetsiz finans ve stablecoin’ler başta olmak üzere sektörün en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda ilk kez federal bir koruma sağlayacağını öne sürdü. Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, stablecoin getiri uygulamalarındaki mevcut durumun “kabul edilemez” olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, Bankacılık Komitesi’nde görüşülen ve çeşitli değişiklik önergeleriyle şekillenen Dijital Varlık Piyasası Açıklık Yasası, şimdilik partiler arası ayrışmanın gölgesinde ilerliyor. Sürecin bir sonraki aşamada nasıl şekilleneceği ise Senato genel kurulunda sağlanacak olası uzlaşmaya bağlı olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Senato’da dijital varlıkların düzenlenmesine yönelik Clarity Act kritik oyla bir adım daha ilerledi

Senato Bankacılık Komitesi Clarity Act için oylamaya gidiyor

Farage’a 6,8 milyon dolarlık kripto bağışını açıklamadığı için soruşturma başlatıldı

Senato komitesi Clarity Act’de son dakika değişikliklerini oylayacak

Senato 309 sayfalık CLARITY Act taslağını yayımladı

QCP Analistlerinin 11 Mayıs haftası kripto para tahminleri

Senato’da stabilcoin düzenlemesi bankacılarla kripto sektörü arasında tartışma yarattı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Oobit Kolombiya’da kripto ödemelerini başlattı Latin Amerika’daki faaliyetlerini dokuzuncu ülkeye taşıdı
Bir Sonraki Yazı Bitcoin yeniden 81 bin dolar seviyesine tırmandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Senato’da dijital varlıkların düzenlenmesine yönelik Clarity Act kritik oyla bir adım daha ilerledi
Kripto Para Hukuku
Cerebras Systems borsada ilk gününde %100 yükseldi
Kripto Para Kripto-Yapay Zeka
İhtimal yüzde 1’e düşerken Bitcoin’in anlamsız yükselişi ve Kahinin tahmini
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin yeniden 81 bin dolar seviyesine tırmandı
BITCOIN (BTC)
Oobit Kolombiya’da kripto ödemelerini başlattı Latin Amerika’daki faaliyetlerini dokuzuncu ülkeye taşıdı
Tether (USDT)
Lost your password?