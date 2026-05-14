Bitcoin yeniden 81 bin dolar seviyesine tırmandı

Bitcoin fiyatı, küresel piyasalarda artan ekonomik baskılar ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yaptığı resmi ziyaretin ardından yeniden 81 bin dolar seviyesine yaklaştı. Son dönemde ABD enflasyonunun beklentilerin üzerine çıkmasıyla Bitcoin kısa süreliğine 80 bin doların altına çekildi. Ancak alıcıların bu seviyede devreye girmesiyle fiyat 80 bin 700 ile 81 bin dolar arasında dengelendi. Özellikle 79 bin ile 81 bin 200 dolar aralığı, yatırımcıların yakından izlediği bir band olarak öne çıkıyor.

Trump ve Çin Devlet Başkanı görüşmesine piyasa tepkisi

Piyasalarda dikkatler, Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Pekin’de gerçekleştirdiği ikili görüşmeye odaklandı. Yaklaşık iki saat süren buluşma, son on yılda ilk kez bir ABD başkanının Çin’e yaptığı ziyaret olması açısından tarihi bir öneme sahip. İki lider görüşmeyi yapıcı olarak nitelendirse de, Tayvan ve teknolojiye erişim gibi başlıklarda görüş ayrılıkları sürüyor.

ABD heyetinde teknoloji ve otomotiv sektörünün önde gelen isimleri de yer aldı. Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Apple’ın CEO’su Tim Cook ve Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang toplantıda Trump’a eşlik etti. ABD tarafı, Amerikalı şirketlere Çin pazarında daha fazla erişim talep ederken, Çin’in de ABD yapımı ürünlere yüksek tutarda sipariş verme olasılığı konuşuldu. Beyaz Saray, ticaretin ve güvenliğin toplantının ana başlıkları arasında yer aldığını kaydetti.

Ticaret anlaşmazlığı ve Tayvan gerilimi belirleyici olmaya devam ediyor

2025 Ekim’inde varılan ticaret ateşkesinin devamı da görüşmelerde masaya yatırıldı. Söz konusu ateşkesin uzatılması, küresel büyüme beklentileri ve yatırımcı davranışlarını yakından ilgilendiriyor. Öte yandan Tayvan konusu, her iki taraf için de hassasiyetini koruyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in, Tayvan’ın “kırmızı çizgi” niteliğinde olduğunu vurguladığı aktarıldı. ABD ise resmi olarak Tayvan’a yönelik politikasında bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray, resmi açıklamasında görüşmenin ticaret ve güvenlik ekseninde ilerlediğini belirtti.

Bitcoin fiyatı ve teknik görünüm

Tüm bu gelişmeler eşliğinde Bitcoin, küresel makro göstergelerdeki dalgalanmalara rağmen kısa sürede toparlandı. ABD’de yıl bazında tüketici fiyat endeksi yüzde 3,8; üretici fiyat endeksi ise yıllık yüzde 6 olarak açıklandı. Yüksek enflasyon, piyasaların yakın vadede ABD Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklentisini ortaya kaldırdı. Ancak Bitcoin’in 80 bin doların altına gerilemesi kısa soluklu oldu ve toparlanma hız kazandı. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin fiyatı 80 bin 700 ila 81 bin dolar aralığında işlem gördü.

Teknik açıdan bakıldığında, 80 bin dolar seviyesi psikolojik bir destek olarak öne çıkarken, 78 bin 962 dolar civarındaki yüzde 50 düzeltme seviyesi de önemli bir taban olarak işlev görüyor. Bazı yatırımcılar, Bitcoin’in 9 Nisan’dan bu yana yukarıya doğru hareket ettiği kanalın alt sınırının 79 bin dolara denk geldiğine dikkat çekiyor. Son haftalarda yaşanan sıçramalarda, bu destek hattının çalıştığı görüldü. Eğer 79 bin dolar seviyesi korunursa, hareketin kanal üst bandı olan 86 bin dolara yönelmesi bekleniyor.

Öte yandan, 200 günlük üstel hareketli ortalama 82 bin 37 ile 82 bin 400 dolar arasında güçlü bir direnç oluşturuyor. Deneyimli yatırımcı Peter Brandt ise Bitcoin’de henüz kalıcı bir dip oluştuğuna dair net bir sinyal olmadığını; geniş bir düzeltme kanalındaki hareketin sürdüğünü belirtiyor.

Likidasyon verilerinde ise 82 bin ile 88 bin dolar arasında yoğunlaşan short pozisyon kümeleri dikkat çekiyor. 200 günlük ortalamanın üzerine çıkılması, özellikle Çin zirvesinden gelen olumlu haberler veya CLARITY Act tasarısı yönünde ilerleme görülmesi durumunda kısa pozisyon kapamalarını hızlandırabilir.

Küresel piyasalarda ayrıca ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı’ndaki olaylar enerji fiyatlarını yüksek tutuyor. Beyaz Saray ve Çin, boğazın açık kalması ve bölgede askeri tırmanışın önlenmesi gerekliliğinde hemfikir olduklarını bildirdi. Xi Jinping ise ABD’den daha fazla petrol satın almaya ilgi gösterdi. Bu tür jeopolitik başlıkların seyrine göre, kripto piyasalarındaki dalgalanmanın sürmesi bekleniyor.