🚨 Bitcoin 67.000 dolar çevresinde kalırken piyasada 65.350 dolar desteği yakından izleniyor.

Bitcoin fiyatındaki son zayıflık, ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden para çıkışının sürmesi ve yatırımcıların sermayeyi piyasanın başka alanlarına kaydırmasıyla yeniden öne çıktı. Bazı analistler kısa vadede aşırı satım koşulları nedeniyle tepki alımı görülebileceğini söylerken, daha geniş düşüş eğiliminin henüz sona ermediği görüşü de korunuyor.

ETF çıkışları ve zayıflayan risk iştahı

Piyasa verileri, ABD spot Bitcoin ETF’lerinden devam eden çıkışların son dönemde fiyat üzerindeki başlıca baskı unsurlarından biri haline geldiğine işaret etti. Piyasa analisti icooperTrades, haftalık ETF çıkışlarının 1 milyar doların üzerine çıktığını, bunun da bozulan piyasa algısı ve riskli varlıklara ilginin azalmasıyla aynı döneme denk geldiğini aktardı.

Aynı değerlendirmede, Strategy’nin yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki 32 BTC satışı da yatırımcı tedirginliğini artıran unsurlar arasında gösterildi. Söz konusu işlem şirketin toplam varlığına kıyasla sınırlı kalsa da, 2022’den bu yana gerçekleşen ilk Bitcoin satışı olması nedeniyle piyasada yakından izlendi.

ETF çıkışları, zayıflayan piyasa algısı ve yatırımcıların daha güvenli geleneksel finans getirilerine yönelmesi Bitcoin üzerinde baskı oluşturdu.

Bazı analistlere göre SpaceX, OpenAI, Anthropic ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin yürüttüğü yüksek tutarlı fon toplama süreçleri de likiditenin bir bölümünü dijital varlıklardan hisse piyasalarına yönlendirmiş olabilir.

Teknik göstergeler kısa vadede karışık sinyaller verdi

Analiz sırasında Bitcoin yaklaşık 67.000 dolar seviyesinde işlem gördü. TradingView verilerine göre genel teknik görünüm nötr kalsa da alt göstergelerde aşağı yönlü baskı öne çıktı. İzlenen 26 göstergenin 15’i satış, 7’si nötr, 4’ü ise alış sinyali üretti.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI yaklaşık 23 seviyesinde bulundu ve bu değer, yaygın kabul gören 30 eşiğinin altında kaldı. Emtia Kanal Endeksi olan CCI ise yaklaşık eksi 224 seviyesine indi. Her iki veri de kısa vadede satışların aşırıya kaçmış olabileceğine işaret etti.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir momentum göstergesidir. CCI ise fiyatın ortalama eğiliminden ne kadar saptığını izler; çok düşük değerler, satış baskısının aşırılaştığını gösterebilir.

Buna karşılık MACD göstergesi yaklaşık eksi 2.252 ile satış sinyali vermeyi sürdürdü. Williams %R göstergesi eksi 87’ye, Momentum verisi ise yaklaşık eksi 9.974’e geriledi. Bu tablo, kısa vadede tepki ihtimalini gündemde tutsa da orta vadeli düşüş ivmesinin korunduğunu gösterdi.

Hareketli ortalamalar düşüş eğilimini destekledi

Trend göstergeleri daha olumsuz bir görünüm ortaya koydu. Bitcoin, 10 günlük EMA’da 71.817 doların, 20 günlük EMA’da 74.030 doların ve 50 günlük ortalamaların altında kaldı. Uzun vadede de 200 günlük EMA 80.674 dolar, 200 günlük SMA ise 79.101 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu yapı, olası yükseliş denemelerinde güçlü dirençlerle karşılaşılabileceğine işaret etti. Analist ColinTCrypto, günlük BTC/USD grafiğinde alçalan trend kanallarından peş peşe kırılımlar görüldüğünü ve Bitcoin’in yaklaşık 130.000 dolarlık zirveden 60 bin doların üst bandına kadar gerilediğini belirtti.

Hızlı bir toparlanma beklentisinin erken olabileceği, düzeltme süreci devam ederken daha düşük diplerin görülebileceği değerlendirildi.

IBIT zayıf görünümünü korurken kritik destek 65.350 dolarda izlendi

Benzer bir değerlendirme yapan Thierry Borgeat, mevcut koşulların geçmişteki uzun süren düşüş dönemlerini andırdığını aktardı. Borgeat’ın incelediği BlackRock spot Bitcoin ETF’si IBIT, zirvesine göre yaklaşık %47 geriledi. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak spot Bitcoin ETF pazarında yakından izleniyor.

TradingView verilerine göre IBIT için birden fazla zaman diliminde güçlü satış görünümü öne çıktı. Göstergelerin büyük bölümü nötr ile negatif aralığında kaldı ve belirgin bir toparlanma ayrışması oluşmadı. ETF’nin Bitcoin fiyatını yakından izlemesi nedeniyle, buradaki zayıflığın hem kurumsal hem bireysel yatırımcı algısını etkilemeye devam edebileceği belirtiliyor.

Grafiklere göre Bitcoin için yakın vadede en önemli destek 65.350 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 64.000 dolar ve ardından 61.000 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Yukarıda ise 69.100 dolar ve 71.355 dolar direnç olarak izleniyor. Analistler, daha kalıcı bir toparlanmadan söz edilebilmesi için bu bariyerlerin aşılması ve fiyatın ana hareketli ortalamaların üzerine yerleşmesi gerektiğini vurguladı.