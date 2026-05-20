Avrupa Komisyonu MiCA düzenlemeleri için kapsamlı geri bildirim süreci başlattı

Avrupa Komisyonu, dijital varlık piyasasındaki hızlı değişimleri dikkate alarak, Avrupa Birliği’nin kripto varlıkları kapsayan yasal çerçevesi MiCA’nın güncel koşullara uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yeni bir kamuoyu görüşü çağrısı başlattı.

MiCA düzenlemelerine yönelik yeniden değerlendirme

Komisyon, MiCA adlı düzenlemenin 2023’te yasa olarak kabul edilmesinden bu yana kripto varlık piyasalarının gösterdiği gelişmeler ve uluslararası alandaki yeni düzenlemeler nedeniyle mevcut kuralların etkinliğinin gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Dijital varlık alanında ilk kapsamlı yasal çerçevenin uygulamaya girmesiyle birlikte, hem kamuoyundan hem de sektörden katılımı destekleyen bir geribildirim dönemi başlatıldı.

Kimler katılabilir?

MiCA ile ilgili danışma süreci hem bireysel vatandaşlara hem de sektörde faaliyet gösteren şirketler, finans kurumları ve teknoloji sağlayıcıları gibi profesyonellere açık. Ayrıca akademisyenlerin ve tüketici haklarını savunan platformların da sürece katkı vermesi teşvik ediliyor. Avrupa Komisyonu, geniş bir yelpazede görüş toplayarak düzenlemenin mevcut ihtiyaçlara ne derece cevap verdiğini tespit etmeye çalışıyor.

Mini sözlük: MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), Avrupa Birliği’nin kripto varlıkları ve hizmet sağlayıcılarını düzenlemek amacıyla oluşturduğu yasal çerçevedir. Amacı, yatırımcıların korunması ile birlikte birliğin tek pazarında standart uygulamalar sağlamaktır.

Danışma süresi ve kapsamı

Geri bildirim toplama süreci 31 Ağustos’a kadar devam edecek. Hem kamuya açık bir anket hem de hukuk ve uygulama başlıklarına odaklanan teknik bir danışma süreci yürütülüyor. Söz konusu anketler, kripto varlıklar ve hizmet sağlayıcılarıyla ilgili mevzuatın güncellenip güncellenmemesi gerektiğine ve var olan düzenlemelerle ilgili işlevsel sorunlara dair önemli bilgiler sağlayacak.

MiCA hangi alanları kapsıyor?

2023’te yürürlüğe giren MiCA düzenlemesi, kripto varlıklar, sabit coin (stablecoin) ürünler, bu varlıkların ihraççıları ile Avrupa Birliği içinde faaliyet gösteren servis sağlayıcıları kapsıyor. İlk uygulamalar Haziran 2024’te sabit coinlere yönelik olarak başladı. Tüm kuralların ise Aralık 2024’e kadar tam olarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “Kripto varlık alanında hızla değişen piyasa dinamikleri ve küresel düzenleme ortamındaki gelişmeler ışığında MiCA çerçevesinin uygulanabilirliğini gözden geçiriyoruz. Kamu ve sektör paydaşlarının katkılarını bekliyoruz,” ifadelerine yer verildi.

Sektör temsilcileri ve kullanıcılar, kripto pazarında yeni gelişmelerin ve teknolojik trendlerin mevzuata tam olarak entegre edilip edilmediği konusunda kendi görüşlerini ve karşılaştıkları sorunları iletme fırsatı bulacak.

Komisyon’un bu süreç sonunda elde edeceği veriler doğrultusunda, gelecekte MiCA düzenlemesinde olası değişikliklerin gündeme gelmesi mümkün olabilecek.