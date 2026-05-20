XRP’de kurumsal ilgide yükseliş, İran kriziyle piyasa 1,07 milyar dolar eridi

  • 🚨 XRP’ye haftalık 67,6 milyon dolarlık kurumsal giriş dikkat çekti.
  • 🟠 Piyasa genelinde 1,07 milyar dolar para çıkışı yaşanırken, Bitcoin ve Ethereum’da sert geri çekilmeler öne çıktı.
  • 📈 XRP, hem hukuki gelişmeler hem artan zincir üstü kullanım sayesinde öne çıkıyor.
  • 🔍 Bu hafta kurumsal yatırım trendlerinde $XRP ’de net bir aykırı hareket gözlendi.
Son haftada Orta Doğu’da artan İran kaynaklı jeopolitik gerilimler, kripto para piyasalarında geniş çaplı bir riskten kaçış dalgası başlattı. CoinShares’in yayınladığı güncel rapora göre, kurumsal yatırımcıların kripto varlık ürünlerinden çektiği toplam para miktarı 1,07 milyar dolara ulaştı. Bu büyük tutar, piyasada altı haftadır süren güçlü girişlerin de aniden sona erdiğini gösterdi.

İçindekiler
1 Piyasalarda sert çıkışlar, Bitcoin ve Ethereum başı çekti
2 XRP’de dikkat çeken performans
3 XRP’ye bakış açısı değişiyor mu?
4 Düzenleyici ortam ve gelecek beklentileri

Piyasalarda sert çıkışlar, Bitcoin ve Ethereum başı çekti

Kurumsal çıkışların çoğu Bitcoin’den gerçekleşti. Raporlara göre yatırımcılar, Bitcoin’e endeksli yatırım ürünlerinden yaklaşık 982 milyon dolar çekti. Jeopolitik baskının etkisiyle yatırımcılar daha az riskli pozisyonlara yönelmeyi tercih etti ve volatil varlıklardan hızlıca uzaklaştı.

Ethereum tarafında da benzer bir tablo yaşandı. Haftalık çıkış 249 milyon doları bularak bu yıl için Ethereum adına en zayıf dönemlerden birine işaret etti.

XRP’de dikkat çeken performans

Piyasanın geri çekildiği ortamda XRP, ayrışan pozitif bir tablo çizdi. Büyük kripto paralara satış baskısı hakimken, XRP’de kurumsal yatırımcılar yönünü tersine çevirdi. Haftalık bazda XRP’ye 67,6 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Bu rakam, XRP’yi piyasa düşerken bile ilgi gören az sayıdaki dijital varlıktan biri haline getirdi.

Solana da bu dönemde güçlü duruşunu sürdürdü ve 55,1 milyon dolarlık kurumsal giriş gördü. Ancak piyasanın genel satıcılı olduğu bir haftada XRP’ye olan yönelimin kuvveti özellikle öne çıktı.

XRP, piyasadaki genel zayıf seyre rağmen ciddi kurumsal talep çekerek sermaye girişinde öne çıkmayı başardı. Raporda, “Piyasa genelinde yaygın bir çıkış yaşanırken, XRP ve Solana gibi birkaç token yatırımcı ilgisiyle öne çıktı” notu düşüldü.

XRP’ye bakış açısı değişiyor mu?

Analistler, kurumsal taraftaki bu yönelimin sadece kısa vadeli bir fırsat arayışı olmadığını, XRP’nin artık piyasada temel bir rol üstlendiğine dair algının güçlendiğini belirtiyor. Yatırımcılar, XRP’yi salt spekülatif bir ürün yerine, gerçek finansal altyapılarda ödeme ve hızlı transfer odaklı kullanımıyla öne çıkan bir varlık olarak konumlandırmaya başladı.

Mini sözlük: CoinShares, kripto varlık piyasaları üzerine düzenli analiz ve raporlar yayımlayan İngiltere merkezli bir dijital varlık yönetimi şirketidir. Kurumsal yatırım eğilimlerini ve piyasadaki büyük para akımlarını izleyen kaynaklardan biri olarak kabul edilir.

Özellikle sınır ötesi ödemeler ve blokzincir tabanlı finansal altyapı alanındaki rolü, XRP’nin yatırımcılar için uzun vadeli bir “altyapı coin’i” olarak görülmesini destekliyor.

Düzenleyici ortam ve gelecek beklentileri

XRP’ye yönelik kurumsal güvenin artmasında, ABD’de tartışılan ve ‘CLARITY Act’ adıyla bilinen yeni yasa tasarısı da önemli bir etken olarak öne çıkıyor. XRP topluluğunda özellikle tasarının 105. maddesi büyük ilgi topluyor; destekçiler bu maddenin yürürlüğe girmesi durumunda, XRP’nin ikincil piyasalardaki işlemlerinin menkul kıymet sayılmayacağı görüşünü taşıyor. Bu gelişme, geçmişte SEC ile yaşanan hukuki süreç sonrası XRP’nin yasal statüsünü daha da berraklaştırabilir.

Bunun yanı sıra, XRP ekosisteminde kilitlenen toplam varlık büyüklüğü kısa süre önce 3,53 milyar dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bu gösterge, zincir üstünde XRP kullanımı ve uygulamalarının yaygınlaştığına işaret ediyor. Uzmanlar, uzun vadeli değer artışı için temel etkenin gerçek kullanım alanlarındaki gelişmeler olduğunu vurguluyor.

Varlık AdıHaftalık Giriş/Çıkış ($)Yatırımcı Duygusu
Bitcoin-982.000.000Negatif (Çıkış)
Ethereum-249.000.000Zayıflama
XRP+67.600.000Pozitif (Giriş)
Solana+55.100.000İstikrarlı
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
