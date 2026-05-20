XRP’de kurumsal ilgide yükseliş, İran kriziyle piyasa 1,07 milyar dolar eridi

Son haftada Orta Doğu’da artan İran kaynaklı jeopolitik gerilimler, kripto para piyasalarında geniş çaplı bir riskten kaçış dalgası başlattı. CoinShares’in yayınladığı güncel rapora göre, kurumsal yatırımcıların kripto varlık ürünlerinden çektiği toplam para miktarı 1,07 milyar dolara ulaştı. Bu büyük tutar, piyasada altı haftadır süren güçlü girişlerin de aniden sona erdiğini gösterdi.

Piyasalarda sert çıkışlar, Bitcoin ve Ethereum başı çekti

Kurumsal çıkışların çoğu Bitcoin’den gerçekleşti. Raporlara göre yatırımcılar, Bitcoin’e endeksli yatırım ürünlerinden yaklaşık 982 milyon dolar çekti. Jeopolitik baskının etkisiyle yatırımcılar daha az riskli pozisyonlara yönelmeyi tercih etti ve volatil varlıklardan hızlıca uzaklaştı.

Ethereum tarafında da benzer bir tablo yaşandı. Haftalık çıkış 249 milyon doları bularak bu yıl için Ethereum adına en zayıf dönemlerden birine işaret etti.

XRP’de dikkat çeken performans

Piyasanın geri çekildiği ortamda XRP, ayrışan pozitif bir tablo çizdi. Büyük kripto paralara satış baskısı hakimken, XRP’de kurumsal yatırımcılar yönünü tersine çevirdi. Haftalık bazda XRP’ye 67,6 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Bu rakam, XRP’yi piyasa düşerken bile ilgi gören az sayıdaki dijital varlıktan biri haline getirdi.

Solana da bu dönemde güçlü duruşunu sürdürdü ve 55,1 milyon dolarlık kurumsal giriş gördü. Ancak piyasanın genel satıcılı olduğu bir haftada XRP’ye olan yönelimin kuvveti özellikle öne çıktı.

XRP, piyasadaki genel zayıf seyre rağmen ciddi kurumsal talep çekerek sermaye girişinde öne çıkmayı başardı. Raporda, “Piyasa genelinde yaygın bir çıkış yaşanırken, XRP ve Solana gibi birkaç token yatırımcı ilgisiyle öne çıktı” notu düşüldü.

XRP’ye bakış açısı değişiyor mu?

Analistler, kurumsal taraftaki bu yönelimin sadece kısa vadeli bir fırsat arayışı olmadığını, XRP’nin artık piyasada temel bir rol üstlendiğine dair algının güçlendiğini belirtiyor. Yatırımcılar, XRP’yi salt spekülatif bir ürün yerine, gerçek finansal altyapılarda ödeme ve hızlı transfer odaklı kullanımıyla öne çıkan bir varlık olarak konumlandırmaya başladı.

Mini sözlük: CoinShares, kripto varlık piyasaları üzerine düzenli analiz ve raporlar yayımlayan İngiltere merkezli bir dijital varlık yönetimi şirketidir. Kurumsal yatırım eğilimlerini ve piyasadaki büyük para akımlarını izleyen kaynaklardan biri olarak kabul edilir.

Özellikle sınır ötesi ödemeler ve blokzincir tabanlı finansal altyapı alanındaki rolü, XRP’nin yatırımcılar için uzun vadeli bir “altyapı coin’i” olarak görülmesini destekliyor.

Düzenleyici ortam ve gelecek beklentileri

XRP’ye yönelik kurumsal güvenin artmasında, ABD’de tartışılan ve ‘CLARITY Act’ adıyla bilinen yeni yasa tasarısı da önemli bir etken olarak öne çıkıyor. XRP topluluğunda özellikle tasarının 105. maddesi büyük ilgi topluyor; destekçiler bu maddenin yürürlüğe girmesi durumunda, XRP’nin ikincil piyasalardaki işlemlerinin menkul kıymet sayılmayacağı görüşünü taşıyor. Bu gelişme, geçmişte SEC ile yaşanan hukuki süreç sonrası XRP’nin yasal statüsünü daha da berraklaştırabilir.

Bunun yanı sıra, XRP ekosisteminde kilitlenen toplam varlık büyüklüğü kısa süre önce 3,53 milyar dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bu gösterge, zincir üstünde XRP kullanımı ve uygulamalarının yaygınlaştığına işaret ediyor. Uzmanlar, uzun vadeli değer artışı için temel etkenin gerçek kullanım alanlarındaki gelişmeler olduğunu vurguluyor.

Varlık Adı Haftalık Giriş/Çıkış ($) Yatırımcı Duygusu Bitcoin -982.000.000 Negatif (Çıkış) Ethereum -249.000.000 Zayıflama XRP +67.600.000 Pozitif (Giriş) Solana +55.100.000 İstikrarlı