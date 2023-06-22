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Fiyatı 260 Dolardı Şimdiyse Eski Günlerini Arıyor! Gözde Altcoin’e NFT Desteği!

Özet

  • Solana'nın NFT ekosistemi hızla büyüyor ve yeni koleksiyonlar piyasaya sürülüyor.
  • NFT alıcıları ve satıcıları Solana üzerinde büyük artış gösterdi.
  • Solana NFT işlem ve satış hacmi önemli ölçüde arttı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
00:15
22 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana’nın (SOL) NFT ekosistemi, temel NFT metriklerinin yükseliş kaydetmesiyle gelişmeye devam ediyor. Solana’da daha fazla büyümeyi destekleyebilecek çok sayıda yeni koleksiyon da piyasaya sürüldü. NFT ekosistemi gelişirken, SOL’un piyasa değeri de boğaların piyasayı ele geçirmesiyle keskin bir şekilde toparlandı.

Solana’nın NFT’leri YANIYOR!

CRYPTOSLAM’ın verileri, son yedi gün içinde NFT alıcılarının sayısının %125’ten fazla, satıcıların sayısının ise %81 oranında arttığını ortaya koydu. Bu sayede Solana NFT’nin toplam işlem ve satış hacmi de sırasıyla %36 ve %5 oranında arttı.

Santiment’in grafiği de benzer bir büyüme modeline işaret ediyor. Solana’nın NFT işlem sayısı geçen hafta önemli ölçüde artarken, ABD doları cinsinden toplam NFT işlem hacmi de cesaret verici bir artış gösterdi.

Dune’un verileri ayrıca, SOL NFT’lerin artan kullanımını ve benimsenmesini yansıtan aktif cüzdan sayısının da arttığını ortaya koydu. Solana ekosistemiyle ilgili güncellemeleri paylaşan popüler bir Twitter adresi olan Solana Daily, kısa süre önce önümüzdeki günler için umut veren bir tweet yayınladı.

Solana’da birkaç yeni koleksiyon yayına girdi. Tweet’e göre koleksiyonlar arasında Portallar, Solstead & Citizens, Enviro, Botborgs ve diğerleri yer alıyor. Yeni başlatılan koleksiyonlar, yeni müşterileri çekebilecekleri için Solana NFT’lerinin büyümesine daha fazla yardımcı olabilir.

SOL Fiyatı Son Durum

SOL NFT’leri gelişmeye devam ederken, yerel token’ın fiyat hareketi yükselişe geçti. CoinMarketCap’e göre SOL’un fiyatı son yedi günde ve son 24 saatte sırasıyla önce %10 ve sonrasında ise %4’ten fazla arttı. Bu yazının yazıldığı sırada, 6,6 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle 16,75 dolardan işlem görüyordu.

SOL’un işlem hacmi de bu dönemde artarak yükselişe geçti. Ek olarak, token’ın 1 günlük fiyat oynaklığı artarak yükseliş trendinin devam etmesi için umut verdi. SOL’un günlük grafiği de bir miktar yükseliş piyasası göstergesi ortaya koydu. Örneğin, MACD bir yükseliş geçişi sergiledi. Solana’nın Göreceli Güç Endeksi (RSI) bir yükseliş kaydetti.

Chaikin Para Akışı (CMF) da aynı eğilimi izledi ve bu da kuzeye doğru bir fiyat hareketi olasılığını daha da artırdı. Bununla birlikte, Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi, 20 günlük EMA 55 günlük EMA’nın altında kaldığı için ayıları desteklemeye devam etti.

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