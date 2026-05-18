Kayıt Banner
Kripto ParaKripto Para Hukuku

Minnesota’da kredi birliklerine ve bankalara kripto saklama izni çıktı, ATM’lere ise yasak geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Minnesota’da bankalara kripto saklama izni çıkarken tüm kripto ATM’leri yasaklanıyor.
  • Yerel kredi birlikleri ve bankalar, 1 Ağustos’tan itibaren dijital varlık saklama hizmeti sunabilecek.
  • ATM yasağının ana gerekçesi, dolandırıcılık ve istismar vakalarını önlemek olarak açıklandı.
  • ⚡ Asıl dikkat çeken ise, $BTC ATM’lerinin devlet kararıyla tamamen kaldırılması ve yeni dönemde dijital varlıkların güvenliğinin geleneksel finans kurumlarına bırakılması.
COINTURK
COINTURK

Minnesota eyaletinde valilik geçen hafta yeni bir sanal varlık yasasını onayladı. Bu düzenleme ile yerel bankalar ve kredi birliklerinin kripto para saklama hizmetleri sunmasına olanak tanınacak. Söz konusu yasa 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece Minnesota, ABD’de Wyoming, Virginia ve New York’un ardından dijital varlık saklamasına ilişkin net kurallar getiren ve Ortabatı bölgesinde bu konuda yasal çerçeve oluşturan ilk eyalet oldu.

İçindekiler
1 Yeni yasanın kapsamı ve uygulama şartları
2 Kredi birlikleri ve yeni düzenleme
3 ATM’lere yönelik yeni yasak
4 Yeni düzenlemenin arka planı

Yeni yasanın kapsamı ve uygulama şartları

Mevzuata göre eyalet onaylı bankalar, müşterilerine kripto varlıkların saklanması hizmetini, ister güvene dayalı ister güvene dayalı olmayan biçimde verebilecek. Kredi birlikleri ise yalnızca güvene dayalı olmadan bu hizmeti sunabilecek. Saklama hizmeti, hem dijital varlıkların hem de kriptografik özel anahtarların korunmasını ve yönetilmesini içeriyor. Yasa uyarınca müşteri varlıkları ile kurumların kendi fonları tamamen ayrı tutulacak; müşteri varlıkları banka ya da kredi birliğinin mülkiyeti sayılmayacak.

Yeni hizmetlere başlamadan önce kurumların, iç risk yönetimi ve siber güvenlik politikalarını detaylı olarak açıklayan bir planı en az 60 gün önceden eyalet Ticaret Komiserliği’ne yazılı şekilde bildirmesi gerekecek.

Kredi birlikleri ve yeni düzenleme

St. Cloud Financial Credit Union yaptığı açıklamada, bu yasanın eyalet genelindeki kredi birlikleri için siber güvenlik, uyumluluk ve üye korumasına odaklanan, net ve düzenlemelere tabi bir çerçeve oluşturduğunu belirtti. Böylece kredi birliklerinin değişen finansal ortamda üyelerine daha güvenli dijital varlık saklama seçenekleri sunabileceği vurgulandı.

“Bu yasa, tüketicilere düzenlenen finans sistemi içinde daha güvenli ve güvenilir seçenekler sunmaya yaklaştırırken, kredi birliklerinin de hızla değişen finans dünyasında anlamlı kalmasını sağlıyor,” ifadeleriyle kurumun yaklaşımı özetlendi.

ATM’lere yönelik yeni yasak

Minnesota’da ayrıca, kripto para ATM’leri ve kiosklarını kapsayan kapsamlı bir yasak da onaylandı. Bu düzenleme de 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek. ATM yasağı, eyaletteki tüm kripto para makinelerini kapsıyor ve valilik tarafından iki parti desteğiyle yasalaştırıldı.

Yasa teklifini hazırlayan Temsilci Erin Koegel, bu cihazların “özellikle sabit gelire sahip yaşlı bireylerin” dolandırıcılar tarafından hedef alınmasında araç olarak kullanıldığını vurguladı. Bu nedenle ATM’lerin güvenlik gerekçesiyle kaldırılması amaçlandı.

ABD genelindeki en büyük bitcoin ATM işletmelerinden biri olan Bitcoin Depot ise, gelişmelerin ardından pazartesi günü iflas başvurusu yaptı.

Yeni düzenlemenin arka planı

Minnesota Credit Union Network, yeni yasanın kripto varlık yönetiminde dolandırıcılıklara, saldırılara ve kayıp risklerine karşı korumayı artırdığı görüşünde. Hem düzenlenen saklama hizmetleriyle hem de ATM’lerin kaldırılmasıyla, devletin konuya kapsamlı ve temkinli yaklaştığı görülüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana’nın piyasa değeri BlackRock ve ödeme devleriyle 2 milyar doları aştı

Bitcoin’de 450 milyar dolarlık risk: Quantum bilgisayarlar kripto güvenliğini zorluyor

Bank of England ve FCA, tokenizasyon ve 7/24 ödeme hamlesi için kamuoyu görüşüne açıldı

Aave, altı büyük ağda WETH teminat oranlarını eski seviyelerine çıkardı

İran, Hormuz Boğazı’ndaki deniz sigortası ödemelerinde bitcoin kullanımını gündeme aldı

Clarity Act Senato’dan iki Demokratın desteğiyle diğer aşamaya geçti

A7A5 stablecoin’in geleceği, Rusya-Ukrayna savaşındaki olası ateşkesle tartışma konusu oldu

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Tenbin Labs tüm varlık köprülerinde Chainlink CCIP’ye geçti, LayerZero kullanımını sonlandırdı
Bir Sonraki Yazı XRP ağındaki işlem sayısı 3 ayda %20 geriledi, kaldıraç ve likidasyon minimum seviyede
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Tether’ın LemFi yatırımı ile sınır ötesi transferlere stabilcoin hamlesi
Tether (USDT)
Sui ağında Storage Fund mekaniğiyle dolaşımdaki SUI miktarı azalıyor
SUI
XRP ağındaki işlem sayısı 3 ayda %20 geriledi, kaldıraç ve likidasyon minimum seviyede
RIPPLE (XRP)
Tenbin Labs tüm varlık köprülerinde Chainlink CCIP’ye geçti, LayerZero kullanımını sonlandırdı
CHAINLINK (LINK)
HYPE fiyatı Bitwise ETF hamlesiyle gün içinde %3 yükseldi
HYPERLIQUID (HYPE)
Lost your password?