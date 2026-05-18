Solana’nın piyasa değeri BlackRock ve ödeme devleriyle 2 milyar doları aştı

Messari tarafından yayımlanan yeni rapora göre, Solana yılı ilk çeyrekte klasik finans kuruluşları ve ödeme şirketlerinin yoğun ilgisini çekerek dikkat çeken projelerden biri oldu. Kripto piyasası genel olarak durgunlaşsa da, Solana hem kurumsal hem de teknolojik gelişmelerle öne çıkmayı başardı.

BlackRock, BUIDL fonu ve yeni yatırımlar

BlackRock ve Securitize iş birliğiyle oluşturulan BUIDL adlı tokenlaştırılmış para piyasası fonu, Solana üzerindeki hacmini 525,4 milyon dolara yükseltti. Anchorage Digital’in fona saklama desteği vermesiyle bu başarı yakalanırken, çeyrek sonunda Anchorage’ın Solana ağındaki BUIDL arzının yaklaşık yüzde 81’ini elinde bulundurduğu belirtildi. Bu adımlar, Solana’nın tokenize finans alanında altyapı sağlayıcı olarak ön plana çıktığını ortaya koydu.

Ağda büyüyen kurumsal faaliyetler

Çeyrekte öne çıkan bir diğer gelişme ise, Solana ile bağlantılı olarak geleneksel finans şirketlerinin attığı adımlar oldu. Ondo Finance, kendi platformu Ondo Global Markets aracılığıyla Solana üzerine 200’den fazla tokenleştirilmiş hisse ve ETF ekledi. Franklin Templeton şirketi de Ondo ile iş birliği yaparak tokenize ETF’leri blokzincir ortamına taşıdı. Ayrıca Citigroup, PricewaterhouseCoopers iş ortaklığıyla tokenleştirilmiş ticaret finansmanı için Solana üzerinde bir deneme çalışmasını tamamladı.

Ödeme sektörü ve stabilcoin ekosistemi

Rapora göre Visa, Stripe, Worldpay, Western Union ve PayPal, son bir yıl içinde Solana altyapısının hızlı işlem ve düşük ücret avantajlarından yararlandı. Bu şirketler ya stabilcoin ödemelerinde Solana entegrasyonuna geçti ya da doğrudan Solana merkezli ödeme hizmetleri başlattı. Özellikle düşük işlem ücretleri ve anlık para transfereleri sayesinde, Solana ödeme endüstrisinde daha sık tercih edilen bir platform halini aldı.

Stablecoin piyasası açısından da Solana önemli başarılara imza attı. Çeyrek sonu itibarıyla Solana üzerindeki stabilcoin piyasa değeri 14,85 milyar doları buldu ve böylece blokzincirler arasında üçüncü sırada yer aldı. Transfer hacmine bakıldığında ise üç aylık dönemde yüzde 13’lük bir artış yaşanarak toplamda 246,8 milyar dolarlık işlem gerçekleştirildi.

Zincir geliri ve teknik ilerlemeler

Kripto fiyatları düşüşte olsa da, Solana’nın zincir üzerindeki işlem hacmi ve gelirlerinde istikrar görüldü. Messari’nin tanımıyla “Chain GDP” olarak anılan uygulama gelirleri ilk çeyrekte yaklaşık 342,2 milyon dolar seviyesinde sabit kaldı.

Raporda, Solana’daki faaliyetin niteliğinde bir dönüşüm yaşandığına da dikkat çekildi. Özellikle “Prop AMM” olarak bilinen yeni nesil, yüksek frekanslı ticaret altyapısının benimsenişinin hızlandığı, bu teknolojilerin merkezi borsalara kıyasla daha rekabetçi fiyat ve işlem kalitesi sunduğu belirtildi.

Messari raporunda, Solana’nın önümüzdeki Alpenglow ağı güncellemesini ağın en önemli teknik adımlarından biri olarak tanımlarken, bu güncellemeyle işlem kesinliğinin yaklaşık 12,8 saniyeden 150 milisaniyeye indirileceği vurgulandı. Performanstaki bu iyileşmenin, Solana’nın ödemeler, tokenleştirilmiş finans ve yapay zekaya dayalı uygulamalardaki yerini güçlendirebileceği değerlendirildi.