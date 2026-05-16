Solana destek bölgesine çekildikten sonra 81,30 dolar bandı gündemde

Kripto para piyasasında öne çıkan projelerden Solana, kısa vadede volatil hareketler sergilemeye devam ediyor. Son günlerde 96 dolarlık dirençten gelen satışlar ve yüksek kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesiyle, fiyat önemli bir destek hattı olan 81,30 doların hemen üzerinde denge arıyor.

Fiyatta kritik eşik: 81,30 dolar ve alt bölgeler

Solana, kısa süre içinde 96 dolardan gerileyerek 89 dolar civarına kadar çekildi. Analist MCO Global tarafından paylaşılan 4 saatlik grafik, Solana’nın bu direnç seviyesini aşmakta zorlandığını ve yükseliş ivmesinin şimdilik zayıfladığını gösteriyor. Kısa vadede güçlü bir yukarı hareket için olasılıklar azalsa da, genel yükseliş senaryosu tamamen sona ermiş değil.

Uzmanlar, daha büyük ölçekli bir yükselişin mümkün olması için 81,30 dolar destek seviyesinin korunmasını önemli buluyor. Bu alanın üzerinde kalınabilirse, fiyatın yeniden 96 dolara doğru hareket etmesi gündeme gelebilir. Aksi durumda, destek kırılırsa 72 ile 78 dolar arasındaki düşük seviyeler gündeme gelecek.

Solana’nın yukarı yönlü yolculuğunun devam etmesi için, fiyatın öncelikle 81,30 dolar seviyesinin üzerinde tutunması gerektiği vurgulanıyor. Bu bölge kaybedilirse, Fibonacci tabanlı 77,95, 75,40 ve 71,92 dolar noktalarının ön plana çıkacağı belirtiliyor.

Teknik analizde göze çarpan kısa vadeli destekler ise 84,72 ve 87,51 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu noktalar, fiyatın düzeltme sırasında geçici olarak duraklayabileceği bölgeler olarak öne çıkıyor.

Kaldıraçlı pozisyonlar tasfiye oldu, yön ne olacak?

Solana fiyatındaki düşüşte, yüksek kaldıraçla açılan uzun yönlü işlemlerin tasfiye edilmesi belirleyici rol oynadı. CW’nin analizine göre, son kırılmada 88-89 dolar bölgesine hızla çekilen SOL, büyük oranda kaldıraçlı işlemlerden kaynaklı satış baskısı altında kaldı.

CoinAnk’ın grafiği, fiyatın 90 doların üzerinde kalamadığını ve likidite yoğunluğunun 90, 93, 96 ve 99 dolar çevresinde toplandığını gösteriyor. Bu seviyelerde daha önce ciddi miktarda kaldıraçlı işlem birikmişti.

Yüksek kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesiyle, piyasada zorunlu satış baskısı büyük ölçüde azalmış görünüyor. Ancak bu durum, fiyatın hemen toparlanacağı anlamına gelmiyor. Solana’nın kayıplarını telafi etmesi için yeni alıcılara ihtiyacı var.

Şu anda Solana 90 dolar civarındaki ilk dirençle karşı karşıya. Yükselişin güç kazanabilmesi için fiyatın bu seviyeyi aşması gerekecek. Eğer bu başarılamazsa, kısa vadede baskı devam edebilir. Buna karşın, fiyat 90 dolar üzerinde tutunmaya başlarsa, bu durum piyasanın iyileşmeye başladığının göstergesi olabilir.

Solana, mevcut durumda daha önceki likidite bantlarının altına gerilemiş durumda ve odak noktası, temizlenen uzun pozisyonların ardından satışların dinip dinmeyeceği. Diğer yandan, fiyat 87 dolar desteğini tekrar test edebilir.