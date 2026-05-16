Ethereum destek bölgesinde güç arıyor fiyat 2.180 dolar eşiğinde

Ethereum, hem ABD doları karşısında hem de Bitcoin’e oranla önemli bir destek seviyesini test ediyor. Kripto piyasasında kısa vadeli yön arayışının sürdüğü bu süreçte, yatırımcıların odak noktası Ethereum fiyatının kritik destek aralığında kalıp kalamayacağı oldu.

Fiyat kanalında alt banda temas

Ethereum’un 4 saatlik mum grafiği, nisandan bu yana süren düşüş kanalının alt sınırına yaklaşan fiyat hareketine işaret ediyor. Özellikle 2.180 ile 2.230 dolar aralığında oluşan destek bandı, son düşüşün ardından dikkatle takip edilmeye başlandı. Analist Ali Charts tarafından X platformunda paylaşılan grafiğe göre, ETH fiyatı 2.191 dolar seviyesine kadar geriledi ve kanalın alt çizgisine oldukça yaklaştı.

Bu düşüş trendinde Ethereum, art arda daha düşük zirveler ve dipler oluşturarak satıcıların kısa vadede hakimiyetini sürdürdüğünü gösteriyor. CryptoAppsy verilerine göre, Ethereum fiyatı şu sıralarda 2.191 dolar civarında işlem görüyor. Şu an için en yakın destek noktası 2.180 dolar olarak öne çıkarken, bu seviyeden alıcıların piyasada ortaya çıkması halinde fiyatın ilk olarak 2.280 dolara doğru toparlanma yaşaması mümkün.

Ali Charts, kanal dibinde artan bir alım ilgisinin ETH fiyatında ani toparlanma getirebileceğini belirterek, potansiyel hedef olarak hem kanal ortası hem de üst sınır olan 2.390 doları işaret etti. Ancak, 2.330 dolar seviyesi de yakın vadede önemli bir direnç noktası olarak öne çıkmakta. Bu seviyede geçmişte güçlü satış baskısı oluştuğu hatırlatıldı.

Grafik tekniklerine göre, fiyat kanalının alt çizgisi altında kalıcı bir kırılım, kısa vadede düşüşü derinleştirebilir. Bu nedenle kanal destek seviyeleri ve 2.180 dolar civarındaki hareket, yeni yön açısından belirleyici olacak.

Ali Charts, “Kanalın alt sınırında satışların azalıp alım ilgisinin artıp artmadığını izliyorum; bu gerçekleşirse fiyat önce 2.280 doları, sonra üst bant olan 2.390 doları hedefleyebilir,” ifadelerine yer verdi.

ETH/BTC paritesinde kritik destek ve yeni hedefler

Diğer yandan, Ethereum’un Bitcoin karşısındaki değeri de haftalık yeni bir eşiği test ediyor. Kripto analisti Sky’ın X platformunda paylaştığı grafikte, ETH/BTC paritesinde haftalık bazda hem ana destek hem de potansiyel bir toparlanma yapısı izlendi.

Parite, ağustos tepesinden gerileyerek 0,02817 BTC seviyelerinde işlem görüyor. Grafik analizine göre, fiyat şu an Fibonacci 0,5 düzeyine (0,02781 BTC) yakın seyretmekte. Ayrıca Ethereum, Gaussian Kanalı sınırında kalmayı başardı.

Yıl başında 0,01777 BTC’den yukarı yönlü başlayan güçlü artış, grafikte kısa süreli tepe hareketleri sonrası bir miktar geri çekilmeyle devam etti. 0,5 Fibonacci seviyesi kısa vadede ana destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin üzerinde kalındığı sürece, Ethereum’un Bitcoin’e göre daha güçlü bir hareket geliştirme olasılığı var.

Sky’ın analizine göre, ETH/BTC paritesi mevcut aralıkta tutunmayı başarırsa, ilk hedef 0,03091 BTC’deki 0,618 Fibonacci seviyesine yönelmek. Daha güçlü alım dalgası, 0,03593 ve 0,03929 BTC seviyelerinde yeni dirençlerin test edilmesini gündeme getirebilir. Öte yandan, yukarı kırılım devam ederse, 0,06303 ile 0,07566 BTC gibi yüksek Fibonacci hedefleri de orta vadede konuşulmaya başlanabilir. Haftalık kapanışlar ise destek bölgesinin üzerinde kalındığı sürece yükseliş senaryosunu koruyacak nitelikte.

Sky, “Ethereum şu anda hem Gaussian Kanalı hem de 0,5 Fibonacci seviyesini koruyor; bu durum ilerleyen süreçte yukarı yönlü yeni bir hamlenin zeminini hazırlayabilir,” vurgulamasında bulundu.