BITCOIN (BTC)

Bitcoin kritik 74.917 dolar desteğine yaklaştı yükseliş kanalı tehlikede

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 74.917 dolar desteğine yaklaşırken yükseliş kanalında dalgalanıyor.
  • 📉 82.000 dolardan gelen satışlarla fiyat 77.851 dolarda önemli bir düzeltme yaptı.
  • 📊 71.000 ile 72.000 dolar bandı tüm kripto piyasası için kritik eşik konumunda.
  • ⚡ Yükseliş senaryosu için anahtar seviye $BTC ’de 74.917 doların korunması olacak.
Bitcoin, 82.000 dolar civarından gelen güçlü satışların ardından hız kaybederek geri çekilmeye başladı. Son gelişmeler, piyasada işlem yapan yatırımcıların artık özellikle 74.917 dolar seviyesini yakından takip ettiğini ortaya koyuyor. Piyasadaki birçok analizde, Bitcoin’in bu önemli destek noktasına tutunup tutunamayacağı ve fiyatın yükseliş kanalında kalıp kalamayacağı ön plana çıkıyor.

Kısa Vadede Fibonacci Seviyeleri ve Önemli Destek Bölgeleri

Bitcoindeki geri çekilmede dikkat çeken ilk nokta, fiyatın 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 77.851 dolara yaklaşması oldu. Kısa vadeli fiyat hareketlerini inceleyen Man of Bitcoin, X platformunda paylaştığı grafikle BTC’nin 77.989 dolar civarında dalgalandığını, fiyatın ise birkaç kez 82.750 doların üzerinde kalmayı başaramadığını açıkladı.

Grafikte öne çıkan kısa vadeli Fibonacci seviyeleri 78.779, 77.851 ve 76.549 dolar olarak gösterildi. Özellikle 77.851 dolarda gerçekleşen duraksama, düzeltme hareketlerinde bu seviyenin güçlü bir alan olarak çalıştığına işaret ediyor.

Bitcoin’in 74.917 doların üzerinde kalması gerektiği aktarılıyor. Çünkü bu seviye, kısa vadede izlenen yükseliş senaryosunun geçerliliği açısından ana destek olarak kabul ediliyor. Eğer fiyat bu seviyenin altında kapanırsa, yükseliş planı geçersiz hale gelebilir ve daha derin destek seviyeleri gündeme gelebilir.

Bununla birlikte, 74.917 doların korunması durumunda, Bitcoin’in yeniden yukarı yönlü hamle yapma ihtimali var. Grafiklerde dikkat çekilen direnç alanları ise 81.960 ve 82.750 dolar olarak sıralanıyor. Bu bölge daha önce de fiyatın yükselişini kısıtlayan seviyeler olmuştu.

Olası güçlü bir sıçramada ise, 86.582 ve 87.220 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Hem yükselişin sürmesi halinde, hem de piyasanın ivme kazanması durumunda 89.529 dolar gibi daha yüksek hedefler analistler tarafından öngörülüyor.

Bitcoin için 74.917 dolar desteğinin altına inilmesi halinde, fiyatın 73.357 ila 68.433 dolar arasındaki daha derin destek bölgesini test edebileceği belirtiliyor.

Günlük Kanalda Geri Çekilme Sinyalleri ve 71.000 Dolar Riskine Dikkat Çekildi

Bitcoin’in günlük grafiğinde de son günlerde fiyatın yükselen kanalın üst sınırından geri döndüğü gözlemleniyor. Captain Faibik tarafından X’te yayımlanan analizde, fiyatın kanalın üst çizgisi olan 82.000 doları test ettikten sonra geri çekildiği kaydedildi.

Bu yükselen kanal, Bitcoin’in Şubat ayındaki dip seviyesinden itibaren sürdürdüğü toparlanma hareketinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Son fiyat hareketine bakıldığında, Bitcoin’in destek olarak öne çıkan 71.000 ile 72.000 dolar aralığını tekrar test edebileceği yorumları yapılıyor.

Captain Faibik’in değerlendirmesine göre, fiyatın bu seviyelere inmesi halinde alıcıların tekrar devreye girerek kanalı savunması gerekecek. Çünkü bu alan, daha önce de grafikte önemli bir tepki noktası oluşturmuştu.

Eğer Bitcoin 71.000 ile 72.000 dolar bandında tutunamazsa, Şubat’tan bu yana devam eden yükseliş yapısının bozulma riski doğabilir. Ancak güçlü bir tepkiyle bu bölgeden yeniden alım gelirse, BTC’nin toparlanma süreci devam edebilir.

Kısa vadede 82.000 dolar civarında ciddi bir direnç olduğu, ana desteğin ise 71.000 ile 72.000 dolar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
