BNB ETF başvurusu sonrası fiyat 690 dolar sınırında hareket ediyor

BNB fiyatı, bu hafta başında 690 doların üzerine tırmandıktan sonra 660 dolara yakın seviyelerde dalgalandı. Nisan ayında 580 dolara kadar gerileyen BNB, son haftalarda hızlı bir toparlanma sergiledi. Teknik analistler, fiyatın 680 dolar üzerini aşması halinde yeni bir yükseliş ivmesi bekliyor.

Grayscale’in ETF başvurusu ve düzenleyici gelişmeler

Kripto varlık yönetimi şirketi Grayscale, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) spot BNB borsa yatırım fonu için S-1 dosyasını ikinci kez güncelledi. Grayscale, kripto fonları alanında dünyanın en büyük yöneticilerinden biri olarak hem Bitcoin hem Ethereum ETF’lerinin 2024 yılında onaylanmasının ardından yeni ürünler için çalışmalarını sürdürüyor. Grayscale’in güncellenmiş başvurusu, BNB tokeninin doğrudan izlenmesini sağlayacak düzenlenmiş bir ürün isteyen kurumsal yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Grayscale’in başvurusu; saklama hizmetleri, piyasa gözetimi ortaklıkları ve piyasa manipülasyonu kontrolleri gibi başlıklarda SEC’nin hassasiyet gösterdiği konuları adresliyor. Bu durum, BNB ETF sürecinin daha karmaşık bir değerlendirme gerektirdiğini gösteriyor.

Bitcoin ve Ethereum için alınan onaylar, kripto piyasası ETF’lerine olan ilgiyi artırdı; ancak Binance’in geçmişte SEC ile yaşadığı hukuki sorunlar, BNB için sürecin daha zorlu geçmesine yol açıyor. Onay çıkarsa, vadeli işlem yerine spot tabanlı BNB ETF, yatırımcılara doğrudan alım-satım yapmadan BNB’ye maruz kalma imkanı sağlayacak ve piyasadaki likiditeyi destekleyebilecek. Ancak başvurunun değerlendirme aşaması hala devam ediyor ve yapı kesinleşmedi.

Fiyat hareketleri ve teknik görünüm

BNB, son haftalarda 580 dolar seviyelerinden toparlanarak 687 dolar düzeyine ulaştı. Teknik grafiklere göre, fiyat 690 dolarlık direnç seviyesine yaklaşmış durumda. Bu bölge aşılırsa, yatırımcılar psikolojik 700 dolar seviyesinin test edilmesini bekliyor. Teknik analizde, günlük grafikte oluşan “çift dip” formasyonu dikkat çekiyor ve bu yapı yukarı yönlü potansiyeli güçlendiriyor.

Öte yandan, fiyatın kırılması hâlinde bir sonraki önemli hedefin 780 dolar bandında olduğu belirtiliyor. KriptoAppsy verilerine göre BNB’nin güncel fiyatı 687 dolar civarında bulunuyor. Momentum göstergeleri de son toparlanmayı destekliyor; Supertrend’in 627 dolar civarındaki desteğinin üzerinde kalınması ve MACD’de görülen pozitif kesişme, alıcıların güçlü olduğunu gösteriyor.

Ancak, 690 dolar bölgesinin geçilememesi halinde tekrar 650, 627 ya da 600 dolara kadar geri çekilme riski masada. Son aylarda bu seviyelerden alıcıların tekrar devreye girdiği görülmüşse de daha derin bir düşüş formasyonun bozulmasına neden olabilir.

Uzun vadeli beklentiler ve zincir verileri

Deneyimli analist CryptoPatel’in paylaştığı uzun vadeli BNB grafiği, kripto paranın geçmiş boğa ve ayı döngüleri üzerinden yorumlanıyor. Grafikte, 300–500 dolar arasındaki bölge güçlü talep ve birikim alanı olarak öne çıkıyor. Ayrıca fiyatın geçmişte 2018 ve 2020’de yüzde 83, 2022’de ise yüzde 73 düştüğü, ancak sekiz yılda BNB’nin toplamda yüzde 169 binin üzerinde arttığı ifade ediliyor.

Uzun vadeli analizlerde, yukarı yönlü potansiyelin 2.112, 5.000 ve 12.000 dolar seviyeleriyle sınırlı olmadığı vurgulanıyor. Ancak bunların kısa vadede değil, yalnızca uzun vadeli ve güçlü bir piyasa genişlemesiyle mümkün olabileceği düşünülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 300–500 dolar arası, yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği akümülasyon bölgesi olarak gösteriliyor.

Türev piyasalarda da iyimserlik öne çıkıyor. CoinGlass verilerine göre açık pozisyon miktarlarında ve fonlama oranlarında son dönemde artış gözlendi. Bu da yatırımcıların BNB direncine yakın seviyede pozisyonlarını artırdığına işaret ediyor.

Bu süreçte, BNB Chain üzerindeki faaliyetler de toparlanma eğilimini destekliyor. Merkeziyetsiz borsa işlem hacimleri, stabilcoin transferleri ve ekosistemdeki hareketlilik son piyasa yükselişiyle yeniden arttı. Kurumsal tokenizasyon girişimleri ve stabilcoin altyapısı sayesinde BNB ağı, yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor.

Sonuç olarak, BNB fiyatının 690 doların üzerine kalıcı şekilde çıkması; teknik, zincir ve türev verileriyle beraber, yukarı yönlü potansiyelin güçlenmesini sağlayabilir. Fakat onay bekleyen ETF başvurusu ve piyasa dinamikleri, kısa vadede fiyat hareketleri üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.