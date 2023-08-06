Kripto para yatırımcıların dikkatle takip ettiği uzman isim Benjamin Cowen, beklediği tetikleyicinin çalışması halinde altcoin kralı Ethereum‘un (ETH) Bitcoin (BTC) karşısında çökeceğine inanıyor. İşte analistin ETH için ortaya koyduğu büyük düşüş öngörüsü.

Analistin ETH/BTC Paritesi İçin Korkutan Öngörüsü

Crypto Banter sunucusu Ran Neuner’a konuşan kripto para analisti Cowen, ETH/BTC paritesinin şu anki seviyesi olan 0.063 BTC’den (bin 828 dolar) yüzden 50’nin üzerinde düşmesini bekliyor.

Cowen, ETH/BTC paritesinin aylık grafikte muhtemelen düşüş trendine işaret eden bir ikili tepe formasyonu oluşturduğuna dikkat çekerek, formasyonun yatırımcıları ETH’lerini BTC’ye dönüştürmeye itebileceğini belirterek şunları söyledi:

Bana göre bu formasyon ETH/BTC paritesi büyük bir dağıtım aşamasında olunduğunu söylüyor. En son meydana gelen büyük dağıtım aşamasının ardından görülen ilk ralliyi takip eden satışlar ve sonrasında geçilen dağıtım aşamasından farklı değil. Bence şu anda tam olarak böyle bir noktadayız. ETH/BTC paritesinin çökme ihtimali gerçekten yüksek.

Analist, paritedeki geçmiş eğilime işaret ederek ETH/BTC paritesinin genellikle Haziran’dan Aralık ayına kadar olan dönemde düştüğünün altını çizdi ve mevcut değerinden yüzde 50’nin üzerinde düşüşle 0.03 BTC’ye (871 dolara) kadar geri olacağı öngörüsünde bulunarak “Dolayısıyla, ETH/BTC paritesinin 0.03 BTC ile 0.04 BTC seviyesine kadar düşmesini ve ETH/BTC paritesinin o seviyeye ulaşmasının altcoinler’deki hesaplaşmanın sonuna gelindiğinin işareti olacağını düşünüyorum.” dedi.

Paritedeki Düşüşün Tetikleyicisi S&P 500’deki Mevsimsel Düzeltme Olacak

Cowen, ETH/BTC paritesinde beklediği yüzde 50’nin üzerindeki büyük çöküşün tetikleyicisinin ABD borsa endeksi S&P 500’deki mevsimsel düzeltme olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: