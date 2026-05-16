Solana (SOL)

Solana ana ağında Firedancer’ın sessiz entegrasyonu başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Solana ana ağında Firedancer doğrulayıcı sessizce devreye girdi.
  • Jump Crypto’nun geliştirdiği yeni istemci milyonlarca işlemi başarıyla işliyor.
  • Ağ güvenliği için kademeli geçiş tercih ediliyor.
  • 🔥 En önemli nokta: $SOL ağı, kurumsal ölçekli hız ve dayanıklılık için yeni bir döneme giriyor.
Jump Crypto’nun uzun süredir üzerinde çalıştığı Firedancer isimli doğrulayıcı yazılımı, Solana ana ağında blok üretmeye başladı. Bu gelişme, Solana blokzincirinin performans altyapısını yenileme yolundaki yıllardır süren çalışmalarda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Firedancer’ın adım adım entegrasyonu

Firedancer’ın baş mühendisi Ritchie Patel, son aylarda milyonlarca işlemin bu yeni doğrulayıcı tarafından işlendiğini belirtti. Ancak Patel, yayılım sürecinin bilinçli olarak kontrollü ilerlediğini, herkesin anında kullanmasına izin verilmediğini vurguladı.

“Henüz herkesin kullanmasını istemiyoruz. Ağın yarısı tam güvenlik denetimleri tamamlanmadan yükseltme yaparsa, bu oldukça riskli olurdu.”

Projeyi başlatan ekip, Firedancer’ı önce sınırlı bir şekilde ana ağa entegre ederek ağın güvenliğini ön planda tutmayı hedefliyor. Solana’nın işlem kapasitesini artırmayı ve ağın daha dirençli olmasını amaçlayan yeni validator, önceki yıllarda yaşanan kesintilere yönelik alınmış önlemlerden biri.

Altyapı ve iş birliği vurgusu

Firedancer, Jump Crypto tarafından Solana için geliştirilen bağımsız bir doğrulayıcı uygulaması. Şu ana kadar Solana ağını çalıştıran başlıca istemci Anza şirketi tarafından geliştirilmişti. Solana’nın tek bir yazılıma bağımlı olmasının getirdiği riskler, yeni istemci üzerinde çalışılmasının en önemli nedenlerini oluşturdu.

Patel, Firedancer’ın Anza ile rekabet etmekten çok iş birliği içinde çalıştığını söyledi ve iki ekip arasındaki ilişkinin daha çok ortaklık temelinde yürüdüğünü aktardı.

“Bu süreç, bir rekabetten çok iş birliği havasında geçiyor.”

Firedancer, yalnızca ağda çeşitlilik sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Solana’nın gerçek finansal uygulamalarda daha geniş ölçekte kullanılabilmesine imkan tanıyacak performans iyileştirmeleri de getiriyor. Patel, yeni istemcinin, geçmişte ağda yaşanan yoğunluk dönemlerinde geliştiriciler üzerindeki baskıyı büyük ölçüde azalttığını belirtti.

Gelişmiş teknik mimari ve güvenlik testleri

Firedancer’ın mimarisinde, geleneksel finans piyasalarındaki yüksek frekanslı ticaret sistemlerinden ilham alındı. Patel, doğrulayıcının tasarlanmasında klasik ticaret motorlarına benzer bir yaklaşım benimsediklerini açıkladı.

Proje ekibi kısa süre önce bir kamuya açık güvenlik yarışması düzenledi ve 1 milyon dolarlık ödüllü hata avı programı başlatıldı. Patel, bu süreçte elde edilen bulgularla sistemin güvenliğine olan inancın daha da güçlendiğini söyledi.

Firedancer’ın sorunsuz biçimde ana ağa geçmiş olması, Solana altyapısında şimdiye kadarki en büyük güncellemelerden biri olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeyle birlikte, blokzincirlerin geleneksel piyasalarla yarışabilecek işlem hızlarına ulaşıp ulaşamayacağı da test ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

