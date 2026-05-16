RIPPLE (XRP)

XRP ETFs 2026’nın en yüksek haftalık 60,5 milyon dolar girişini gördü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 XRP ETF'lerinde 2026'nın en yüksek haftalık girişiyle 60,5 milyon dolarlık rekor fon akışı gerçekleşti.
  • ✅ $XRP ’de fiyat kısa sürede 1,54 dolara çıkarken hem bireysel hem kurumsal yatırımcı ilgisi büyüdü.
  • ℹ️ Aynı dönemde Bitcoin ETF’lerinde 1 milyar dolar, Ethereum ETF’lerinde ise 65 milyon dolar çıkış yaşandı.
  • 🌟 Kritik detay: $XRP bu hafta hem performans hem fon akışıyla pazarın odak noktası oldu.
2026 yılına hızlı başlangıç yapan XRP, hem fiyat hareketleri hem de fon akışları açısından piyasada dikkatleri üzerine çekti. Kripto varlık, özellikle geçtiğimiz hafta performansıyla öne çıktı. Fiyatı 1,50 dolar seviyesinin üzerine çıkarak önemli bir direnç noktasını aştı ve bu süreçte ETF tabanlı yatırım ürünlerine yönelik talep de önemli ölçüde arttı.

XRP piyasasında güçlü periyod

XRP’nin fiyatı, son dönemde hem bireysel hem de kurumsal yatırımcının ilgisinin artmasıyla yükseldi. Özellikle 14 Mayıs Perşembe günü yüzde 11’lik bir günlük artış kaydeden XRP, kısa sürede 1,54 dolara kadar ulaşarak güçlü bir ivme yakaladı. Bu yükselişin ardından, varlık piyasada hareketliliğin ana odağı haline geldi. Toplulukta da yükselişi destekleyen bir atmosfer oluştu.

Piyasada yeni beklentiler doğuran bu artış, XRP’nin ETF piyasasında talebin hızla büyümesine neden oldu. Yatırımcılar, hem fiyat artışı hem de kurumsal fon girişi bakımından XRP’yi yakın takibe aldı.

Fon akışlarında rekor giriş

XRP’nin spot ETF tabanlı ürünlerinde bu hafta gerçekleşen toplam 60,5 milyon dolarlık giriş, 2026’nın başından bu yana kaydedilen en yüksek haftalık miktar olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde XRP ETF’lerine istikrarlı bir şekilde yüksek miktarda sermaye aktı.

Bu tabloya karşılık Bitcoin ve Ethereum tarafında ise olumsuz bir seyir yaşandı. Bitcoin ETF’lerinde son beş gündeki karışık giriş ve çıkışlara rağmen, haftalık toplamda 1 milyar dolarlık net çıkış ortaya çıktı. Ethereum ETF’lerinde ise haftanın tamamında yeni giriş olmaması dikkat çekti ve toplamda 65 milyon dolarlık çıkış kaydedildi.

Kripto piyasasındaki genel görünüm

XRP, son bir haftada ana akım kripto varlıkların önüne geçerek gerek fiyat performansı gerekse ETF fonlarının büyüklüğü bakımından sektörün gündem maddesi oldu. Özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisi, ürüne yönelik beklentileri artırdı. Kripto piyasasının genelinde volatilite yüksek seyrederken, XRP’nin yatırım ürünlerine olan talebin sürekli artması rekabette öne çıkmasını sağladı.

Toplulukta XRP’nin önümüzdeki dönemde daha da önemli fiyat hareketlerine sahne olabileceğine yönelik beklentiler sıkça dile getiriliyor. Yükselişle birlikte oluşturulan yeni destek seviyeleri ise yatırımcıların ilgisini dinamik tutmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta XRP ETF’lerine toplam 60,5 milyon dolar giriş gerçekleşti ve bu yılın en yüksek haftalık fon akışı kayda geçti. Bu süreçte XRP, hem Bitcoin hem de Ethereum’u geride bırakarak piyasa eğilimlerini belirledi.

XRP’nin bu haftaki performansı, kripto para piyasasında hem fiyat baskısı hem de yatırımcı ilgisinin farklı biçimlerde yoğunlaşabileceğini gösterdi. Özellikle hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıdan gelen talep, haftanın dikkat çeken temel gelişmeleri arasında yer aldı.

XRP’nin ETF ürünlerine yönelik artan giriş hacmiyle birlikte diğer büyük kripto varlıkların aynı hafta zayıf performans göstermesi, kripto piyasasının dinamik yapısını bir kez daha ortaya koydu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

