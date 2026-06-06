Tokenizasyonda 400 trilyon dolarlık alan gündemde! XRPL için hangi kapılar açılabilir?

Varlık tokenizasyonu alanında öne çıkan platformlardan Securitize, küresel finans piyasaları, gayrimenkul, tahvil, özel kredi, hisseler ve alternatif yatırımlar dahil olmak üzere yaklaşık 400 trilyon dolarlık varlığın zaman içinde tokenleştirilebileceğini öngörüyor. Bu rakam, kısa vadeli bir dönüşümden çok, düzenleme, piyasa yapısı ve kurumsal benimseme geliştikçe blokzincir tabanlı altyapılara kayabilecek toplam potansiyel büyüklüğe işaret ediyor.

Kurumsal ürünler tokenizasyonun merkezine taşınıyor

Süreci somut hale getiren unsur, yalnızca 400 trilyon dolarlık teorik büyüklük değil, halihazırda bu altyapıyı kuran kurumlar olarak öne çıkıyor. Securitize, BlackRock’ın BUIDL fonu ile VanEck’in VBILL ürününü desteklemesi sayesinde bu geçişte dikkat çeken şirketlerden biri konumunda bulunuyor. Her iki ürün de geleneksel finans araçlarının blokzincir altyapısı üzerinde ihraç edilmesi ve yönetilmesine yönelik erken örnekler arasında gösteriliyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, tahvil, fon payı veya gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların dijital temsilinin blokzincir üzerinde oluşturulması anlamına gelir. Securitize ise düzenlemeye tabi dijital menkul kıymet ihraçları ve tokenleştirilmiş varlık altyapısı sağlayan bir finans teknolojisi şirketidir.

Son dönemde Securitize ile XRP Ledger arasındaki olası entegrasyon yollarına ilişkin tartışmalar, konuyu teorik beklentilerden çıkarıp doğrudan altyapı tasarımına taşıdı. XRP Ledger, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları ve sabit değerli dijital araçlar için yüksek performanslı bir takas katmanı olarak daha sık anılıyor. Bu çerçevede Ripple’ın düzenlemeye tabi stabilcoini RLUSD de öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

XRPL için öne çıkan üç alan

Değerlendirmelere göre Securitize benzeri platformlarda çıkarılan tokenleştirilmiş fonlar, XRPL tabanlı likidite sistemleriyle etkileşime girerse bunun etkisi yapısal olabilir. İlk başlık takas verimliliği olarak görülüyor. Tokenleştirilmiş varlıklar da hızlı, düşük maliyetli ve güvenilir takas altyapılarına ihtiyaç duyuyor. XRPL’nin hızlı kesinleşme ve düşük işlem maliyeti odaklı mimarisi, onu yalnızca bireysel kripto işlemleri için değil, kurumsal arka plan takas akışları için de aday haline getiriyor.

İkinci unsur likidite bağlantısı olarak öne çıkıyor. Tokenleştirilmiş fonların, RLUSD gibi stabilcoinlerin ve XRP gibi dijital varlıkların daha kesintisiz hareket edebildiği bir yapı, geleneksel sermaye piyasaları ile kripto yerel likidite arasındaki sürtünmeyi azaltabilir. Bu durumda değer transferi, parçalı banka ve aracı kurum kanalları yerine daha doğrudan yapılabilir.

Üçüncü avantaj ise işlem hacminin doğasıyla ilgili. Tokenizasyon; ihraç, geri alım, parçalı mülkiyet transferi ve portföy dengelemesi gibi sürekli zincir üstü işlemler üretir. Securitize gibi platformlar üzerinden gelen kurumsal kullanım XRPL üzerinde anlamlı biçimde büyürse, ağın kullanım değeri de gerçek finansal faaliyetle birlikte artabilir.

Kurumsal geçişin temposu ve rekabet tablosu

Bu süreçte güven unsuru da ayrı bir başlık oluşturuyor. Düzenlemeye tabi ihraççılar ile büyük varlık yöneticileri blokzincir tabanlı fon yapılarıyla daha fazla çalıştıkça, kurumsal güvenin zaman içinde güçlenebileceği ve bunun yeni katılımı destekleyebileceği aktarılıyor.

Morgan Stanley Dijital Varlık Stratejisi Başkanı Amy Oldenburg, tokenizasyonu on yıla yayılan bir proje olarak tanımlarken, kurumsal geçişin ani sıçramalarla değil aşamalar halinde ilerlediğine işaret etti.

Bu nedenle XRPL için olası kazanç senaryosu, 400 trilyon dolarlık pazarın büyük bölümünü kısa sürede ele geçirmekten çok, erken kurumsal denemelerde yer almak, stabilcoin bağlantılı takas akışlarını desteklemek ve zamanla daha geniş sermaye piyasası altyapısında konum kazanmak üzerine kuruluyor.

Öte yandan alanın rekabetçi yapısı dikkat çekiyor. Ethereum tabanlı ekosistemler ile izinli banka ağları da kurumsal kullanım için yarışıyor. XRPL’nin fark yaratıp yaratamayacağı, özellikle hız, maliyet verimliliği ve ödeme entegrasyonunun en kritik olduğu kullanım alanlarında netleşebilir.