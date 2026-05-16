PEPE

Pepe coin son 24 saatte %4,88 geriledi teknik sıkışma sürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Pepe coin son 24 saatte %4,88’lik düşüşle $0.000003740 seviyesine geriledi.
  • Fiyat dar bantta dalgalanırken, kritik destek ve direnç aralıkları yatırımcının odağında kaldı.
  • 👀 Kısa vadede yukarı kırılım için $0.0000041–$0.0000042 seviyeleri kritik önemde.
  • 📊 Yatay konsolidasyon süreci devam ederken, asıl hareketin yönü hacim artışıyla netleşecek. $PEPE
Pepe coin, son dönemde belirgin bir düşüş sonrası sıkışık bir aralıkta hareket ediyor. Grafikler ve piyasa verileri, kripto para biriminin $0.0000038 ile $0.0000042 arasında sıkıştığını; yatırımcıların ise özellikle bu dar kanalda destek seviyelerinin korunup korunamayacağını izlediğini gösteriyor.

Teknik seviyeler ve alım senaryoları

Kısa vadeli analizlerde, $0.00000376 civarında, “Value Area Low” (Değer Alanı Altı) bölgesinin altında alıcıların etkinliğinin arttığı belirtiliyor. Burada satışların yavaş yavaş piyasadan emildiği ve aşırı agresif satış baskısı oluşmadığı aktarılıyor.

Deneyimli traderlar, $0.00000372 seviyesinde alım fırsatı gördüklerini, hedef olarak ise $0.00000390 ve $0.00000394 aralığını belirlediklerini dile getiriyor. Bu seviyede tepki alımları dikkat çekerken, günlük grafiklerde de net destek ve direnç çizgilerinin oluştuğu gözlemleniyor.

Öte yandan, saatlik periyotta Pepe coin’in düşen kanal formasyonunda alt banda yaklaşması fiyatın $0.00000314 seviyesinde defalarca destek bulmasına neden oldu. Tarihsel olarak bu fiyat aralığı, taleple karşılaşan bir bölge konumundaki yerini koruyor.

Dalgalı görünüm ve piyasa beklentileri

Teknik göstergelerden RSI’ın zayıflaması, kısa vadede baskının devam ettiğine işaret ediyor. Buna karşın 100 periyotluk hareketli ortalamaya yakın seyir, ivmenin bu bölgeden yeniden dönebileceği ihtimalini de gündeme taşıyor.

Yüksek zaman diliminde ise haftalık olarak Bitget borsasından paylaşılan analiz, $0.000004160 üzerindeki alım emirlerine işaret ediyor. Bu strateji, fiyatın bu seviyeyi aşması durumunda yeni bir ivme ihtimaline kapı aralıyor. Potansiyel stop noktası ise $0.000003737 olarak belirtiliyor ve kâr alımı için ise sabit hedef yerine dinamik bir takip sistemi öne çıkıyor.

PEPE coin için kısa vadeli analizlerde destek seviyelerinin kuvvetli olduğu, ancak yukarı yönlü kırılım gelmediği sürece dalgalı bir seyrin devam edebileceği değerlendirmesi öne çıkıyor.

Makro etmenler ve geleceğe dair senaryolar

Yatırımcılar ve analistler, Pepe coin’in ilerleyen dönemdeki seyrinin makro likidite döngülerine ve kripto piyasalardaki risk iştahına bağlı olarak değişmesini bekliyor. Bitcoin’in güçlendiği dönemlerde, meme coinler ve altcoinler için sermaye rotası oluşabiliyor. PEPE coin’in özellikle marka bilinirliğinin diğer meme tokenlara kıyasla daha güçlü olması, hacim artışı dönemlerinde bu varlığın öne çıkmasını sağlayabilir.

Piyasa gözlemcilerine göre, Pepe coin’de net bir kırılım gelene kadar, kısa vadede ağırlıklı olarak konsolidasyon aşaması görülecek. Fiyatın kalıcı olarak $0.0000041–$0.0000042 bandının üzerine çıkması, yukarı yönlü hareket için kritik eşik olarak gösteriliyor. Buna karşın, üzerinde tutunamayan ataklarda, yatay ve sıkışık fiyat yapısının sürdüğü gözleniyor.

Son verilere göre Pepe coin, haberin yazıldığı anda $0.000003740 seviyesinden işlem görüyor ve son 24 saatte %4,88 oranında yaşanan düşüş dikkat çekiyor. CryptoAppsy verilerine göre, PEPE coin fiyatındaki bu düşüşte küresel kripto piyasasındaki hacim azalması ve yatırımcıların temkinli tavrı etkili oldu.

Genel olarak değerlendirmelerde, Pepe coin’in mevcut durumda hem destek bölgesini koruma hem de yukarı kırılımı zorlamaya devam ettiği, ancak net bir yön teyidi için hacimli artış ve direnç seviyeleri üzerinde kalıcı fiyatlama gerektiği ifade ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

