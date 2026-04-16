PEPE

Pepecoin fiyatı yüzde 6 yükseldi, büyük yatırımcılar alıma hız verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Pepecoin son 24 saatte yüzde 6 yükseldi.
  • Büyük yatırımcıların alımları ve türev piyasa ilgisi artış gösterdi.
  • Perakende yatırımcının talebiyle $PEPE fiyatı yeni zirvelere yaklaşıyor.
  • 📊 Kritik veri: PEPE’de açık pozisyon miktarı 228,67 milyon dolara çıktı.
Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan toparlanmadan en fazla etkilenen varlıklardan biri Pepecoin oldu. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 6 yükselen PEPE, an itibarıyla 0,000004012 seviyesinden işlem görüyor. Son dönemde küresel piyasalarda jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla yatırımcıların risk iştahı yeniden yükselişe geçti. Bu dönüş, özellikle meme coin’lere olan ilgiyi canlandırmış durumda.

İçindekiler
1 Türev piyasada işlem hacmi artıyor
2 Bireysel yatırımcı ilgisi büyüyor
3 Büyük cüzdanlarda dikkat çeken birikim

Türev piyasada işlem hacmi artıyor

Pepecoin’deki yükselişi destekleyen en önemli unsurlardan biri türev piyasadaki hareketlilik. Son 24 saatte PEPE vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı yaklaşık yüzde 20 artırarak 228,67 milyon dolara ulaştı. Bu artış, piyasada daha fazla yatırımcının pozisyon açtığı anlamına geliyor ve kısa vadede yükseliş beklentisinin güçlendiği yorumlarına neden oldu.

Açık pozisyon miktarındaki artış genellikle piyasaya olan güvenin arttığını gösteriyor. Özellikle likiditenin yükselmesi, fiyat hareketlerinin sürdürülebilir olabileceği anlamına gelebilir. Bu durum, PEPE’nin yakın vadede dalgalı ancak yukarı yönlü bir seyir izleyebileceği sinyalleriyle paralel ilerliyor.

Bireysel yatırımcı ilgisi büyüyor

Kripto para piyasasının genelinde görülen toparlanma eğilimi, Pepecoin gibi spekülatif varlıklardaki hareketliliği artırdı. Özellikle sosyal medyada ve ticaret hacminde yaşanan artış, PEPE’nin görünürlüğünü daha da artırdı. Küçük yatırımcıların alım isteği ve türev piyasadaki hareketlilik, fiyatın yükselmesine önemli katkı sağladı.

Bireysel yatırımcının artan ilgisi, kripto paralarda yeni dalgalanmalara zemin hazırlayabiliyor. Son dönemde PEPE üzerinde oluşan pozitif hava, bu token’a olan talebi canlı tutuyor.

Büyük cüzdanlarda dikkat çeken birikim

Pepecoin’deki yükselişte büyük yatırımcıların rolü de dikkat çekiyor. Zincir üstü verilere bakıldığında, yüklü miktarda PEPE tutan cüzdanların son dönemde birikime yöneldiği görülüyor. Özellikle bakiyesinde 100 milyon ile 1 milyar adet PEPE bulunan cüzdanlarda toplam varlık 10,64 trilyon tokena çıktı. Bu, şubat ortasındaki seviyelerden istikrarlı bir artış olduğunu gösteriyor.

Daha fazla sayıda PEPE bulunduran cüzdanlarda da pozisyonlar artırıldı. 1 milyardan fazla token tutan cüzdanlarda toplam miktar 3,64 trilyon tokena yükseldi. Şubat sonunda 3,60 trilyon seviyesindeydi. Artış küçük olsa da istikrarlı bir birikim eğilimine işaret ediyor.

Büyük yatırımcıların birikime devam etmesi, fiyat dalgalanmalarında destek görevi görebilecek bir zemin oluşturuyor. Bu eğilimin devam etmesi halinde, Pepecoin’de fiyat istikrarı daha güçlü olabilir.

Kripto para piyasasında son 24 saatte PEPE fiyatı yüzde 6’nın üzerinde yükselirken, hem büyük cüzdanlar hem de türev piyasada görülen yoğun hareketlilik, yatırımcı ilgisinin hızla arttığına işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Pepe Coin’de 5,8 yükseliş: Kritik destek seviyesi korundu, yeni hedef $0.0000045

Ali Martinez’in 4 Ocak PEPE Coin Hedefi Şaşırttı

PEPE Coin Balina Alımlarıyla Yeniden Sahnede: Yükseliş İçin 0,0000075 Dolar Direnci Aşılmalı

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Son Haberler

Solana’da 84 dolar kritik dirençte, haftalık grafik 1.000 dolar üzerini işaret ediyor
Solana (SOL)
Bitcoin yeniden 75.000 dolar sınırında dirençle karşılaştı, balina alımları hız kesmiyor
BITCOIN (BTC)
Solana’da 89 dolar kritik sınır, gözler direnç hareketinde
Solana (SOL)
Bitcoin 90.000 dolara göz kırptı, piyasadan sermaye çıkışı hız kesmedi
BITCOIN (BTC)
XRP ETF’lerine 17 milyon dolarlık giriş, fiyat 1,42 dolarda dirençte
RIPPLE (XRP)
