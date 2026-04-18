Pepe fiyatında 0.00000400 üzerine hızlı yükseliş, alıcılar baskıyı artırdı

Son dönemde sert satışların ardından Pepe fiyatı, 0.00000385 desteği yakınında güçlü bir toparlanma gösterdi. Fiyat hareketinin kısa vadeli dip seviyelerinde daha yüksek tabanlar oluşturması, alıcı ilgisinin yeniden güçlenmeye başladığına işaret ediyor. Hacim tarafında istikrarın sürmesi de alımların devam ettiği yorumunu destekliyor.

Fiyatta toparlanma ve kısa vadeli yükseliş sinyalleri

Pepe, Şubat ayındaki belirgin düşüş trendinin ardından Mart ayında zemin buldu. Fiyattaki sert dalgalanma sonrası yatay seyir başladı ve volatilite azaldı. Birkaç haftalık bu durgunluk aşamasında, kademeli olarak yukarı yönlü hareket görülmeye başladı. Analistler fiyat grafiğinde yuvarlak bir taban oluştuğunu, bunun da alıcıların kademeli şekilde birikim yaptığını gösterdiğini belirtiyor. Özellikle son günlerde oluşan daha yüksek dipler, kısa vadeli pozitif ivmenin güçlendiğine işaret ediyor.

Yukarıda, 0.00000400 seviyesi önemli bir direnç oluşturuyor. Fiyat bu seviyeyi aşmakta birkaç kez zorlandı ancak son toparlanmayla bu bölgenin üzerine çıkıldı ve alımların devamı geldi. 0.000004095 seviyesi ise gün içinde test edilen bir diğer kısa vadeli hedef oldu. Bu bölgede kâr satışları nedeniyle hafif bir geri çekilme görüldü fakat genel görünüm alıcıların hala baskın olduğunu gösteriyor.

Fiyatın 0.00000400 üzerine tırmanması ve alıcıların baskıyı artırması, kısa vadede yükseliş eğiliminin sürdüğünü ortaya koyuyor. Hafif dalgalanmalar ve kâr satışları yaşansa da, fiyatın destek seviyeleri üzerinde kaldığı gözleniyor.

Aşağıda ise 0.00000380 ve 0.00000300 bölgeleri, son birkaç haftada test edilen ve henüz kırılmamış önemli destek seviyeleri olarak izleniyor. Bu seviyelerin üzerinde kalındığı sürece, fiyatın yeni yükseliş denemelerine açık olduğu söylenebilir.

Teknik göstergeler ve piyasa yorumu

Teknik açıdan bakıldığında, MACD göstergesi kısa vadede pozitif bölgeye taşındı ve alım sinyali verdi. Histogramın pozitif alana geçmesiyle, yukarı yönlü baskının güçlenebileceği öngörülüyor. RSI ise 60-65 bandına yükseldi; bu da piyasanın hâlâ aşırı alım bölgesinden uzak olduğunu ve ek yükseliş için alan bulunduğunu gösteriyor.

Hacmin görece sabit seyretmesiyle piyasada ani bir trend değişimi yaşanmasa da, güçlü alıcı aktivitesi fiyatın toparlanmasını destekliyor. Kısa vadeli kâr realizasyonları zaman zaman yukarı hareketi yavaşlatsa da, satışların ardından yeni alımların geldiği dikkat çekiyor.

Analist cousincrypt0, Pepe’nin önümüzdeki 48 saat içinde piyasa koşulları elverişli olursa hızlı bir yükselişle “God Candle” olarak adlandırılan büyük bir mum formasyonu oluşturabileceğini belirtti. Analist, bu hareketin özellikle hisse senedi piyasasındaki genel iyimserlikten destek alabileceğini vurguladı.

Kısa vadede takip edilmesi gereken seviyeler

Yükselişin devamı için gözler yeniden 0.00000410 ve üstü dirençlerde olacak. Eğer güçlü alımlar sürerse fiyatın bu bölgeleri aşarak yeni zirveleri test etmesi mümkün görünüyor. Volume (hacim) ve teknik göstergeler, kısa vadeli pozitif görünümü destekliyor.

Diğer yandan fiyatın 0.00000380’in altına sarkması halinde, olası bir düzeltme riski gündeme gelebilir. Yatay hareket devam ettiği sürece, alıcıların direnç bölgelerini aşma denemeleri ve kısa süreli dalgalanmalar görülebilir.

Yazım sırasında Pepe, 0.000000396 seviyesinde el değiştiriyordu ve son 24 saatte yüzde 1,83’lük yükseliş kaydedildi. CryptoAppsy verilerine göre bu fiyat güncel olarak takip ediliyor.