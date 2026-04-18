Dogecoin’de 0,09 dolarda kritik formasyon, hedef 0,12 dolar mı?

Dogecoin fiyatında son dönemde yaşanan yatay hareketin ardından, teknik analizde sıkça karşılaşılan “fincan ve kulp” formasyonu gündeme geldi. Bu yapının tamamlanması halinde, fiyatın 0,12 dolar bölgesine atak yapabileceği yönünde beklentiler dikkat çekiyor. Şu anda 0,09 dolar seviyelerinde dengelenen Dogecoin’in, yeni bir yükseliş ivmesi yakalayıp yakalayamayacağı ise yatırımcıların odağında.

Fincan ve kulp formasyonu ne anlama geliyor?

Teknik analizde öne çıkan bu formasyon, genellikle yükseliş hareketinin devamı için güçlü bir gösterge olarak kabul ediliyor. Yakından takip edilen bir haftalık grafikte, fiyatın uzun süreli düşüşten toparlanıp geniş bir “U” şeklini aldığı ve ardından kısa bir duraksama ile “kulp” oluşturduğu görülüyor. Bu görüntünün anlamı, fiyatın konsolide olduktan sonra direnç hattını aşması halinde daha güçlü bir sıçrama yapabileceği. Analistlere göre, bu yapının tamamlanmasıyla Dogecoin’de üst direnç olan 0,12 dolar ve üzeri seviyeler test edilebilir. Ancak potansiyel hareketin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yalnızca formasyonun görünümüyle değil, fiyatın gerçek anlamda bu direnci kırıp kıramayacağı ile de yakından ilgili.

“Fiyat uzun dönemli düşüş baskısından sonra nihayet anlamlı bir piyasa yapısı kırılımı gösterdi. Satıcıların kontrolü kaybettiğine işaret eden bu harekete rağmen, trendin tam anlamıyla döndüğünü söylemek için erken,” yorumunu yapan piyasa gözlemcileri, temkinli havanın sürdüğünü aktarıyor.

Ayrıca Fibonacci geri çekilme ve uzatma seviyeleriyle güçlendirilen analizlerde, formasyonun güvenilirliği artarken; yükseliş senaryosunda 0,73 dolardan 2,86 doların üzerindeki hedeflerin de teorik olarak mümkün olduğu hatırlatılıyor. Ancak esas belirleyici olan, trendin piyasada gerçekten onaylanıp onaylanmadığı olacak.

Piyasa yapısı ve EMA 200 engeli

Dogecoin’in piyasadaki yapısal görünümü, analistlerin tabiriyle ilk yükseliş sinyalini vermiş durumda. Uzun zamandır devam eden düşüş eğilimi sonrası, önemli bir seviyenin aşılması alıcıların piyasaya adım attığını gösteriyor. Yine de güçlü bir ralli için piyasanın teyit beklediği belirtiliyor.

Burada öne çıkan ana teknik engel 200 günlük üssel hareketli ortalama (EMA 200) seviyesi. Bu gösterge, uzun vadeli yönelimde referans kabul ediliyor ve Dogecoin’in kalıcı bir yükseliş potansiyeli için bu sınırın açık şekilde aşılması gerekiyor. Analizlerde, fiyat bu direnç noktasını geçip koruyabilirse, daha dik bir yükseliş görebileceğimize dikkat çekiliyor. Aksi takdirde, fiyatın bir süre daha dar bir aralıkta dalgalanabileceği, yeni yükseliş denemelerinin ertelenebileceği vurgulanıyor.

Yatırımcılar kırılımı bekliyor

Bu aşamada Dogecoin’in 0,12 dolar hedefine ulaşması için birkaç şartın bir arada gerçekleşmesi bekleniyor. En kritik adım; direnç bölgesinin net biçimde aşılması ve 200 EMA seviyesinin üzerinde kalıcı olunması. Ayrıca, genel piyasa koşullarının da bu hareketi desteklemesi gerekiyor.

Yatırımcılar, piyasada oluşan bu teknik setupların bir yükseliş dalgasına mı yoksa yalnızca yeni bir yatay sürece mi yol açacağını yakından izliyor. Şu anda piyasada görülmekte olan hafif yükselişin daha güçlenmesi ve geniş tabanlı bir rallinin başlaması için güçlü bir teyit bekleniyor. CryptoAppsy verilerine göre Dogecoin, haberin yayına hazırlandığı sırada yaklaşık 0,09886 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatlik süreçte yüzde 4,34’lük artış kaydetmiş durumda.