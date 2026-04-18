XRP bir haftada yüzde 8 yükseldi, kritik 1,44 dolar direnci testte

XRP, son günlerde gösterdiği performansla kripto para piyasasında dikkatleri yeniden üzerinde topluyor. Uzmanlar, XRP’nin haftayı yaklaşık yüzde 8 artışla kapattığını, gün içinde ise yüzde 3 civarında ek bir kazanç elde ettiğini belirtiyor. Bu yükseliş, XRP’nin hem Bitcoin hem de Ether’i geride bırakmasını sağladı. Fiyattaki artış, ani sıçramalar yerine daha istikrarlı ve temkinli bir seyir izlediği için trader’lar arasında potansiyel bir trend dönüşünün erken işareti olarak yorumlanıyor. Ancak hareketin hâlâ tamamen bir kopuşa işaret etmediği; piyasanın bu seviyeleri birikim mi yoksa yatay bir bandın devamı olarak mı değerlendireceği konusu belirsizliğini sürdürüyor.

Teknik analizde dikkat çeken seviyeler

Analistler, XRP grafiğinde son haftalarda uzun vadeli bir kırılım yapılanmasının netleştiğine dikkat çekiyor. Bazı piyasa yorumcuları, şu anki tabloyu birkaç yıla yayılan geniş bir formasyonun parçası olarak değerlendiriyor ve bu kapsamda iddialı 10 dolar seviyelerine yönelik beklentiler de zaman zaman dile getiriliyor. Son yükseliş, XRP’nin geçmiş döngülerde öne çıkan belirgin bir yapısal bölgeyi yeniden test etmesiyle gerçekleşti. Bu bölge, geçmişteki genişlemelerde önemli hareketlerin başlangıcı olarak öne çıkıyordu.

Son hareketle birlikte XRP, 1,43 dolara kadar yükseldi ve gün içinde yaklaşık yüzde 3’lük getiriyle haftalık toplam artışı yüzde 8’e çıkardı. Fiyat, sürekli artan dip seviyeleriyle yukarı yönlü bir sürece işaret ediyor. Yine de, bu yükseliş dalgasının kuvveti hacim artışıyla desteklenmediğinden, hareketin agresif bir kopuşa dönüşüp dönüşmeyeceği henüz net değil.

Kilit direnç ve destek seviyelerine odaklanıldı

XRP için 1,44 dolar yakın vadedeki en kritik direnç olarak öne çıkıyor. Gün içerisinde defalarca bu seviyenin geçilmeye çalışıldığı ancak net bir yükselişin henüz gerçekleşmediği dikkatlerden kaçmadı. Analistlere göre bu direncin üzerine çıkılması, yükseliş beklentisini güçlendirebilir. Diğer taraftan 1,40 dolar ise mevcut momentumun devamı için önemli bir destek görevi görüyor.

Tradingview ve Coinmarketcap gibi kripto veri sağlayıcılarına göre XRP, son rallide büyük kripto paralara kıyasla göreceli olarak daha güçlü performans gösterdi. Bu durum, çoğunlukla piyasa rotasyonunun ilk evrelerinde sıkça gözlenen bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Teknik analizde, arka arkaya oluşan yüksek dipler ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkılması yapıcı işaretler arasında yer alıyor. Ancak işlem hacminde ciddi bir artış sağlanmadığı sürece, fiyatın dar bir aralıkta konsolide olma riski devam ediyor.

XRP’de görülen bu direnç testleri ve konsolide hareketler, fiyatın yeni bir trend başlatma ihtimalini gündeme getirirken, yatırımcıların kritik seviyelerdeki hacim ve katılım verilerini yakından izlediği gözleniyor.

Piyasa beklentileri ve riskler

Çok sayıda piyasa takipçisi, mevcut hareketin gerçek bir kırılım mı yoksa önceki dalgalanmaların tekrarlandığı bir yatay hareket mi olduğu konusunu tartışıyor. Özellikle 1,44 dolar bölgesinin aşılması güçlü bir alım dalgasını tetikleyebilirken, bu seviyeyi bir kez daha geçememesi yeni bir geri çekilme riskini beraberinde getirebilir. Fiyatın 1,40 doların altına sarkması durumunda ise kısa vadeli yükseliş ivmesinin zayıflayacağı görüşü hakim.

XRP’nin son bir haftadaki güçlü hareketi, kripto piyasasında yeni bir yön arayışının sinyalini verebilecek nitelikte gelişmeler barındırıyor. Ancak hacim tarafında kalıcı bir genişleme görülmeden, mevcut hareketlerin büyük bir boğa koşusunun öncüsü olup olmayacağı konusunda temkinli bir yaklaşım öne çıkıyor.