Ethereum’da kritik 2.295 dolar savunması, 2.400 dolar aşılmadı

Ethereum fiyatı son günlerde 2.350 ila 2.400 dolar bandında güçlü bir dirençle karşılaşıyor. Piyasadaki son analizler, ETH’nin bu seviyeyi henüz net şekilde aşamadığını ve kısa vadeli görünümün kırılgan kaldığını ortaya koydu. Coin, 2.295 dolara yakın bir destek üzerinde işlem görürken, yukarı yönde yeterli ivme sağlanamıyor.

Piyasa direnci: 2.350-2.400 dolar aralığı tekrar gündemde

Piyasa yorumcusu Ted, Binance borsasında Ethereum’un Tether karşısında 2 günlük grafikte sıkışık bir aralıkta işlem gördüğünü paylaştı. 2.332 dolardaki işlem fiyatı, bu bölgenin altındaki kırmızı direnç bandının birkaç kez test edildiğini ve şimdiye kadar aşılamadığını gösteriyor.

Ted’in ortaya koyduğu grafikte ayrıca, yatırımcı ilgisinin zayıf kaldığı ve özellikle ETF alımlarının Ethereum’a beklenen katkıyı henüz sağlayamadığı belirtildi. Bu durum, fiyatın direnç bölgesi üzerinde kalıcı bir yükseliş başlatmasını engelliyor. Sonuç olarak, Ethereum bir süredir kısa vadeli bir aralıkta dalgalanıyor ve bu yapı piyasada istikrarsızlığa neden oluyor.

Ted’in paylaştığı grafiğe göre, “Ethereum’da kırılmanın gerçekleşmesi için öncelikle 2.350-2.400 dolar aralığının üzerinde kalıcılık gerekiyor. Eğer bu bölge tekrar geçilemezse, fiyatın 2.200 dolara ve ardından son düşüşte taban olarak görülen 1.740 dolara kadar gerilemesi mümkün olabilir.”

Buna karşılık, olumlu senaryoda alıcıların kontrolü ele geçirmesiyle önce 2.400 doların üzerinde kapanışlar, ardından 2.700 dolara doğru bir hareket öngörülüyor. Daha sonra ise Ethereum’un 3.000–3.200 dolar bandına yükselmesi gündeme gelebilir. Şu anda piyasanın kısa vadedeki yönü belirsizliğini koruyor.

2.295 dolar kritik destek, aşağıda yeni hedefler var

MCO Global tarafından X’te paylaşılan güncel grafikte ise Ethereum fiyatı, 2.295 dolara yakın destek üzerinde işlem görmeye devam ediyor. 1 saatlik grafikte, mevcut yapının hala korunabildiği ve fiyatın kısa vadeli olarak 2.325 dolar civarında seyrettiği görülüyor. Analizde, 2.295 dolar seviyesinin yakın izlemeye değer olduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz günlerde 2.390 dolardaki tepeden geri çekilen Ethereum için, 2.295 dolar desteğinin kaybedilmesi daha sert bir düşüş potansiyelini gündeme getiriyor. MCO Global’in analizinde, bu seviyenin aşağı kırılması halinde 2.221, 2.164, 2.108 ve 2.031 dolar bölgelerinde ardışık desteklerin takip edileceği bildirildi.

MCO Global’in grafiğinde, “2.295 doların üzerinde kalındıkça kısa vadeli görünüm korunabilir. Ancak bu seviye kırılırsa, 2.031 dolara kadar bir düzeltme dalgası gerçekleşmesi ana senaryo olarak öne çıkıyor.” ifadesine yer verildi.

Bu bölgeler aynı zamanda Fibonacci geri çekilme seviyelerine karşılık geliyor; 2.221 dolar yüzde 38,2, 2.164 dolar yüzde 50 ve 2.031 dolar yüzde 78,6 seviyesine işaret ediyor. Analistler, özellikle 2.030 dolar desteğine dikkat çekerken, burada daha güçlü bir alıcı tepkisi öngörüyor.

Öte yandan, yukarı yönlü hareket için 2.475–2.646 dolar aralığında önemli bir direnç bölgesi bulunuyor. Bu seviyeler geçilmeden, Ethereum’da yeni bir toparlanma dalgasının başlaması zor görünüyor. Yani mevcut destek korunursa da, fiyatın zorlu bir dirençle karşı karşıya olduğu hesaba katılıyor.

Yatırımcılar şimdilik 2.295 dolar seviyesini ana izleme noktası olarak belirlemiş durumda. Bu bölge destek olarak tutunamazsa, aşağı yönlü hareketin 2.030 dolara kadar devam etmesi bekleniyor.