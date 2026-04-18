Solana 86,70 dolar üstüne atınca yön sert değişti

Solana, uzun süredir test ettiği düşüş bölgesinden çıkıp önemli bir direnç seviyesini aşarak dikkat çekici bir yükseliş sinyali verdi. Kripto para birimi, 86,70 dolar seviyesinin üzerine çıkarak kısa vadede alıcıların yeniden baskın olduğunu gösterdi. Piyasadaki birçok analist ve trader, son gelişmelerin ardından Solana için yeni hedef seviyeleri konuşmaya başladı.

Önemli trend kırıldı, ilk hedefe ulaşıldı

İşlem hacmi yüksek borsalardan Coinbase’de takip edilen Solana, mart ayından bu yana devam eden düşüş trendini kırdı ve yukarı yönlü ivme kazandı. Bu hareket sonrasında fiyat, 80 dolarların üstünde önemli dirençlerle karşı karşıya gelse de, kısa sürede bu seviyenin de aşılmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Tanınmış analiz hesaplarından TraderSZ, sosyal medya platformu X’te paylaştığı grafikte, kısa vadeli ilk fiyat hedefinin gerçekleştiğini belirtti. Analize göre, “t1” olarak işaretlenen ilk hedefe ulaşılması sonrası zararı durdur seviyesi de sıfıra çekilerek işlemin daha güvenli bir noktaya geldiği görüldü.

Grafik incelendiğinde, 87,54 dolar, 91,21 dolar ve üstte 95,16 dolar seviyelerinin Solana için bir sonraki direnç bölgeleri olarak öne çıktığı anlaşılıyor. Alıcıların kontrolü elinde tutması durumunda, fiyatın hızlı şekilde bu seviyelere ilerleyebileceği konuşuluyor.

Diğer yandan, 83,87 dolar, 80,20 dolar ve aşağıda 76,53 dolar ise Solana için kritik destek noktaları olarak izleniyor. Eğer fiyat tekrar bu seviyelerin altına sarkarsa, son yükselişin bir düzeltmeye dönüşebileceği değerlendiriliyor.

Paylaşılan analizde, ilk hedefe ulaşılması sonrası ivmenin arttığı ve zararı durdurun sıfıra çekilmesiyle riskin ciddi oranda azaldığına dikkat çekildi.

Yükseliş yapısı güçlendi, sıradaki hedefler belirginleşti

Piyasa analizleriyle bilinen BitGuru da, Binance üzerindeki dört saatlik SOL/USDT grafiğini paylaşarak önemli teknik verileri ortaya koydu. Analize göre, Solana fiyatı düşük 80 dolar bandında yatay bir seyir gösterdikten sonra, 86,70 doların üzerinde kapanış yapmayı başardı.

Paylaşılan grafikte 86,70 dolar seviyesi, kısa vadeli yapının tamamen değiştiği ve yükselişin hızlandığı nokta olarak gösteriliyor. Bu seviyenin korunması durumunda, Solana için bir sonraki izlenen hedefin 93,45 dolar olduğu öne çıkıyor. Bu seviye, son günlerde oluşan yerel zirve ve yeni bir önemli eşik olarak takip ediliyor.

Analizde, fiyatın 86,70 doların üzerinde kalmasının yükselişin devamı için şart olduğu aktarılıyor. Eğer bu seviyenin altına yeniden bir sarkma gerçekleşirse, dikkatlerin tekrar düşük 80 dolar bölgesindeki desteklere kayabileceği ifade ediliyor.

Teknik göstergeler, alıcıların kısa vadede hâkim olduğu ve yükseliş eğiliminin güçlendiği bir görünüme işaret ediyor. Ancak, piyasa oynaklığının yüksek olması nedeniyle yatırımcıların yakından izlemeye devam ettiği görülüyor.