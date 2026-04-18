Bitcoin kritik 79.000 dolar seviyesine hızlı yaklaştı, yeni tepe sinyali güçlendi

Bitcoin, piyasada dikkat çeken bir direnç alanına yaklaşırken yeni bir yükselişin eşiğinde bulunuyor. Özellikle 79.000 ila 80.000 dolar aralığında göze çarpan direnç, 76.500 dolardaki büyük bir kısa pozisyon tasfiye bölgesiyle de çakışıyor. Bu durum, yakın likidite hatlarının temizlenebileceği ve ardından satış baskısının yeniden artabileceğine işaret ediyor.

Grafik tekrar eden tepe formasyonuna işaret ediyor

Sosyal medya platformu X’te grafik paylaşan Ted’in analizine göre Bitcoin, 79.000-80.000 dolar bandında yeniden bir tepe oluşturabilir. Bitstamp grafiği, yıl başındaki sert düşüşün ardından toparlanan fiyatın 75.000 dolar civarında işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Söz konusu grafikte dikkat çeken formasyonda, daha önceki iki yerel tepede fiyat, “capitulation” olarak tanımlanan sert satış mumunun tepesinin aşılması sonrası hızlıca yön değiştirip zirve yapmıştı.

En son yükseliş de yine yüksek hacimli bir satış sonrası gerçekleşti ve fiyat şimdi sarı renkli direnç bölgesine yaklaşmış durumda. Bu bölge, önceki sert satış mumunun tepe noktasıyla neredeyse örtüşüyor. Ted, geçmişteki örneklerine bakarak eğer bu dizilim tekrar ederse, fiyatın söz konusu yükselişten sonra geri çekilmesini bekliyor.

Yorumlara göre, geçmiş dönemde Bitcoin yerel tepeyi görmeden önce bu tarz satış mumlarının tepe noktasını kısa süreli aşmayı başardı. Bu nedenle Ted, fiyat 79.000-80.000 dolar aralığına ulaşırsa bu seviyeden Bitcoin’de kısa pozisyon açmaya hazırlanacağını söylüyor.

“Geçmiş iki zirvede de önce sert satış mumunun üzeri test edildi, ardından kısa sürede tepe oluştu. Eğer aynı örüntü tekrar ederse benzer bir tepki bekliyorum ve fiyat 79.000-80.000 dolar bandına gelirse kısa pozisyonum hazır” diye belirtiyor.

Buna rağmen, grafik henüz kesin bir tepe oluşumunu doğrulamıyor. Şu an için Bitcoin ilgili direnç aralığının altında ve kısa vadeli hareket hâlâ devam ediyor. Bundan sonraki adım belirleyici olacak: Eğer fiyat bu bölgeyi test edip orada duraksarsa, yeni bir zirveye işaret edebilir; net biçimde aşılırsa ise analiz edilen desen boşa çıkabilir.

Piyasada iki önemli likidite alanı öne çıktı

Ted’in X’te paylaştığı bir başka analiz, Bitcoin’in iki belirgin likidite kümesi arasındaki hareketine odaklandı. CoinGlass verilerini içeren “likidasyon haritası”, yukarıda 76.500 dolar civarında büyük bir kısa pozisyon tasfiye alanı, aşağıda ise 69.500 dolar civarında yoğun bir uzun pozisyon tasfiye cebini gösterdi. Şu an piyasada fiyatın bu iki alan etrafında sıkıştığı görülüyor.

Söz konusu likidasyon ısı haritası, kaldıraçlı pozisyonların yığılma noktalarını ortaya koymak için parlak bantlar kullanıyor. Sarı tonlar genellikle gelişen likiditeyi, yani oraya yönelen fiyat hareketlerini simgeliyor. 76.500 dolar civarı kısa pozisyonları sıkıştırma tehdidi taşırken, 69.500 dolar civarındaki küme aşağı yönde daha büyük bir tasfiye riskini işaret ediyor.

Ted’in öngörüsüne göre, Bitcoin bu hafta içindeki zirveyi yeniden deneyip ardından tekrar düşüşe geçebilir. Böyle bir durumda, yukarıdaki likidite alanı önce test edilen bölge olacak, ancak devamında piyasanın tekrar aşağı yönlü 69.500 dolarlık desteğe kayması beklenebilir.

Grafik şu an net bir yön vermese de, piyasada belirgin iki güçlü manyetik alan oluşmuş durumda. Bitcoin şimdilik bu iki majör likidite bölgesi arasında sıkışmışken, hangi tarafın ilk olarak kırılacağı bir süreliğine fiyat üzerinde belirleyici olacak gibi görünüyor.