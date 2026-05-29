NEAR, DOGE ve XRP için kritik teknik seviyeler gündemde

Kripto para piyasasında son günlerde öne çıkan Near, Dogecoin ve XRP için önemli teknik eşikler yeniden tartışılıyor. Özellikle Near tarafında, mayıs ayında görülen yükseliş sonrasında sert bir düzeltme yaşanmasına rağmen, grafikte yakında oluşabilecek “golden cross” formasyonu dikkat çekiyor. Birçok yatırımcının kısa süre önce muhtemel görmediği bu teknik gelişme, hareketli ortalamaların yakınsamasıyla daha görünür hale geldi.

Near’da Golden Cross Beklentisi

Near, uzun süreli yatay seyir ve baskıdan sonra mayısta hızlı bir yükselişle 3 dolar bandına yaklaştı. Bu güçlü rallinin ardından sistemik bir değişim yaşandı; fiyat kısa sürede geri çekilmiş olsa da, teknik kırılmanın etkileri grafiğe kaldı.

Şu anda 50 günlük hareketli ortalamanın hızla yukarı yönde yükselmesi ve 200 günlük hareketli ortalamayla arasındaki farkın kapanması teknik analistlerce yakından takip ediliyor. Eğer NEAR bu seviyelerde dengede kalırsa, birkaç hafta içinde golden cross sinyali görülebilir.

Geçmişte, golden cross sinyali uzun süren düşüş dönemlerinden sonra gerçekleştiğinde, piyasanın daha güçlü bir momentum yakaladığı gözlemlenmişti.

Fiyat son sıçramadan sonra momentumu kaybetse de, özellikle 50 günlük ortalama üzerindeki destek alanı bozulmazsa, boğaların 1,90–2,00 dolar aralığında fiyatı koruması halinde yükselişin devam etme olasılığı bulunduğu belirtiliyor.

Mini sözlük: Golden Cross, bir varlık fiyatının kısa vadeli hareketli ortalamasının uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarıdan kesmesiyle oluşan ve genellikle yükseliş sinyali olarak görülen teknik göstergedir.

Aksi senaryoda, fiyat 1,60–1,65 dolar desteğinin altına inerse satış baskısının artabileceği ve çıkışın gecikebileceği belirtiliyor.

Dogecoin’de Baskı Artıyor

Dogecoin, $0.10 seviyesinin kaybedilmesinin ardından teknik açıdan riskli bir bölgeye geçti. Haftalardır ana hareketli ortalamaların altında işlem gören DOGE, mayısta denenen yukarı hareketin ardından ivme kaybetti.

Kısa vadeli dirençlerin birleştiği 0,11–0,12 dolar aralığında reddedilmesi, fiyatın yeniden baskı altına girmesine neden oldu. DOGE, günlük grafikte hemen tüm önemli ortalamaların altında yer alıyor ve alıcıların hacmi de düşük. Satış tarafındaki baskı ve zayıf kapanışlar, Şubat’tan bu yana izlenen yükselen destek çizgisinin kırılmasını gündeme getirdi.

Özellikle 0,095–0,097 dolar bandının altına inildiğinde DOGE’nin 0,085 dolar bölgesine geri çekilebileceği öngörülüyor. Son günlerde hacim düşüklüğü, spekülasyon yapan kısa vadeli yatırımcıların piyasadan çekildiğine işaret ediyor.

Direnç tarafında DOGE’yi üst üste üç önemli seviye karşılıyor: 20 günlük EMA, 50 günlük EMA ve düşen 100 günlük hareketli ortalama. Bu alan aşılmadan yeni bir toparlanma beklentisinin zayıf olduğu aktarılıyor.

Ayrıca, Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin yatayda seyretmesi ve sermaye akışının azalması, meme coin segmentindeki hareketliliği de durdurdu. DOGE, bu ortamda önceki dönemlere göre daha zayıf kalıyor.

XRP’de Günlük Grafikte Kritik Sınır

XRP, aylardır daralan bir alçalan üçgen formasyonunun içinde bulunuyor ve fiyat, $1,28–$1,30 bölgesindeki yatay desteğe yeniden temas etti. Bu teknik yapı, alış gücünün zayıfladığına ve piyasanın karar anına yaklaştığına işaret ediyor.

Mart ayından bu yana, XRP üst direnç çizgisini aşmayı başaramadı ve her yükselişte satışlar daha önce gelmeye başladı. Grafik, alıcıların her sıçramada biraz daha gücünü yitirdiği bir sürece evrildi.

$1,28 desteği daha önce defalarca test edildi, fakat alım iştahında belirgin bir artış olmadıkça tekrar tekrar destek bölgesinin denenmesi genellikle kırılma riskini artırıyor.

İşlem hacmi de bu süreçte azalırken, yeni bir volatilite dönemi yaklaşmakta. Teknik olarak, $1,28’in altına net bir kapanış gelirse, ilk izlenecek alan $1,15–$1,20 arası olacak. Daha keskin satışlar ise psikolojik $1,00 seviyesini öne çekebilir.

Piyasa yeni bir kırılma öncesi aşırı sıkışık durumda; XRP’de sıradaki günlük kapanışlar önemli fiyat hareketlerinin önünü açabilir.

Yükseliş umudunu koruyabilmek için ise fiyatın hızlıca $1,40–$1,45 bandını aşarak düşen direnci kırması gerekiyor. Ancak mevcut grafik yapısı ciddi bir toparlanmanın işaretini henüz vermiyor.

Varlık Kritik Destek Kritik Direnç Güncel Teknik Sinyal NEAR $1,60–$1,65 $2,00 Golden cross yaklaşımı DOGE $0,095 $0,12 (200GHO) Kırılgan destek XRP $1,28 $1,45 Alçalan üçgen baskısı

Piyasalarda Düşük Hacim ve Sıkışan Volatilite

Genel olarak, NEAR ve XRP kısa vadedeki teknik yapılarında önemli eşiklerde seyrediyor. Aynı şekilde Dogecoin de destek seviyelerinde kalmaya çalışıyor. Ancak üç varlıkta da işlem hacmindeki düşüş, piyasanın yeni bir yön arayışında gergin bekleyişe geçtiğini gösteriyor.