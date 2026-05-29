BTC’de yüzde 94’lük arz eşiği geçildi fiyat 73 bin dolar desteğinde

Bitcoin’in arz yapısı yeniden gündemde. Binance tarafından yapılan güncel açıklamaya göre, toplam 21 milyon sınırına sahip olan Bitcoin’in artık yüzde 94’ünden fazlası çıkarılmış durumda. Kalan BTC miktarındaki azalma, kripto paranın piyasadaki kıtlık temasını öne çıkarıyor.

Arz Kıtlığında Son Durum

Binance, Bitcoin’in bugüne kadar kazılan arzının yüzde 94’ü geçtiğini vurguladı. Şirket, sabit ve önceden belirlenmiş toplam arza sahip tek büyük kripto olan BTC’nin bu özelliğinin, fiyat ve piyasa algısı açısından önemli bir temel oluşturduğuna dikkat çekti. Yeni bloklarla birlikte dolaşıma giren coin sayısı her geçen yıl azalırken, piyasadaki toplam BTC miktarının limiti değişmiyor.

Binance, “Neredeyse tüm BTC’ler kazılmışken Bitcoin’deki kıtlık her döngüde daha da görünür hale geliyor,” tespitinde bulundu.

Bu durum, azalan madencilik ödülleriyle birlikte Bitcoin’in uzun vadeli değer algısını beslerken, kısa vadede de arz-talep dengesine etki ediyor.

Mini sözlük: Binance, 2017’de kurulan ve dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip kripto para borsalarından biri. Merkezi Cayman Adaları’nda bulunan platform, spot, türev ve çeşitli finansal ürünler sunuyor.

Fiyat Yakın Vadedeki Desteğine Tutunuyor

Bitcoin, 80.000 dolardan başlayan son düşüş dalgasının ardından 73.498 dolar seviyesinde işlem gördü. Günlük grafiklerde satış baskısı devam ederken, fiyat 99 günlük hareketli ortalamaya yaklaştı. Bu seviye, 73.050 dolar civarında bulunuyor.

BTC ayrıca, 7 günlük hareketli ortalamanın (75.793 dolar) ve 25 günlük hareketli ortalamanın (78.489 dolar) altında kaldı. Son günlerde kısa vadeli momentumun zayıfladığı gözleniyor.

Kapanış fiyatı olarak 73.050 doların altında bir hareket, 72.500 dolar bölgesine yeni bir geri çekilmeye yol açabilir. Satış baskısının sürmesi halinde 70.000 dolar desteği gündeme gelebilir; daha derin bir düşüş ise 65.000-66.000 dolar aralığında yeni bir taban arayışını beraberinde getirebilir.

Yukarıda Direnç Bölgeleri Hâlâ Güçlü

Kısa vadede BTC fiyatının tekrar güç kazanabilmesi için ilk olarak 75.500-76.000 dolar bandını aşması gerekiyor. Bu bölge, 7 günlük hareketli ortalama ile de örtüşerek önemli bir direnç hattı oluşturuyor. Ardından 78.500 dolar üzerinde kalıcı bir hareket ise fiyatı tekrar 80.000 dolara yaklaştırabilir.

Geçmiş tepelerin bulunduğu 82.850 dolar ise hâlâ majör direnç olarak takip ediliyor. Son yükselişten bu yana bu direnç kırılamadı ve grafik kısa vadede alçalan tepeler ile dipler oluşturmaya devam etti.

Hareketli Ortalama Seviye (USD) Bölge Özelliği 7-günlük 75.793 Kısa vadeli direnç 25-günlük 78.489 İlk toparlanma hedefi 99-günlük 73.050 Kritik destek

İşlem hacminde hafif bir artış yaşansa da, günde yaklaşık 19.540 BTC’lik hacim aşırıya kaçmadı ve piyasada ölçülü bir hareketlilik gözlendi.

Piyasa İzlemeye Geçti

Kısa vadede 73.000 dolar üzerinin korunması olası bir tepki yükselişi için fırsat yaratabilir. Aksi durumda, teknik görünüm daha zayıf bir evreye geçiş sinyali verebilir. Bitcoin’in arzındaki kıtlık vurgusu ve fiyatın kritik ortalama desteklerinde tutunma çabası, analistlere göre piyasada hem uzun hem de kısa vade beklentilerinin yakından izlenmeye devam ettiğini gösteriyor.