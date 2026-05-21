WLFI ağında 1,8 milyar tokenlık rekor satış Binance etkisiyle yaşandı

WLFI tokeni 18 Mayıs 2026’da şimdiye kadarki en büyük gerçekleşmiş kâr artışını gördü. Bu hareketin en önemli tetikleyicilerinden biri, Binance borsasında açıkladığı USD1/BTC vadeli işlemler teminatın devreye alınması oldu. Bu gelişme sonrasında, WLFI ağında bir günde toplam 1,8 milyar WLFI tokenı kârla el değiştirdi ve ağda “age consumed” metriğinde de rekor seviye kaydedildi.

Gerçekleşmiş kârda ve “age consumed”da yeni zirve

Verilere göre, 1,8 milyar WLFI tokenı 18 Mayıs günü maliyetinin üzerinde satıldı. Bu miktar, ağda bugüne kadar en büyük kâr satışlarının gerçekleştiği gün olarak öne çıktı. Yatırımcıların ellerindeki tokenları maliyetine göre daha yüksek fiyatlardan satarak kâr elde ettiği görüldü.

Aynı gün, uzun süredir hareket etmeyen token miktarını takip eden “age consumed” metriği de tarihi bir seviyeye çıkarak 17,4 trilyon tokena ulaştı. Bu metrikteki artış, eski yatırımcıların önemli miktarda varlıklarını yeniden hareket ettirdiğini işaret etti.

World Liberty Financial ağı, en yüksek gerçekleşmiş kâr ve “age consumed” gününü yaşadı. 18 Mayıs 2026’da 1,8 milyar WLFI tokenı kârla satılırken, 17,4 trilyon token da ağa yeniden dahil oldu.

Uzmanlar, bu tür sert artışların çoğunlukla uzun vadeli yatırımcıların harekete geçtiğine ve piyasada yeni bir faza girildiğine işaret ettiğini belirtti.

Santiment’in analizine göre, WLFI yatırımcılarının davranışında önceki dönemlere göre çok daha güçlü bir değişiklik yaşandı. Bu gelişmeler, token sahipliği ve transferleri açısından da yeni bir tablo ortaya koydu.

Binance USD1/BTC paritesiyle gelen hareketlilik

Rekor hareketin arka planında Binance’in duyurduğu USD1/BTC paritesi yer alıyor. USD1, World Liberty Financial tarafından piyasaya sunulan bir stablecoin olup, WLFI ekosisteminde önemli bir role sahip.

Yeni açılan bu parite, yatırımcılara Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerinde USD1 tokenı teminat olarak kullanabilme imkanı verdi. Bu durum, Binance üzerinden ilk kez WLFI bağlantılı iki varlık arasında böyle bir köprü kurulmasını sağladı.

Yüksek hacimli bu gelişme, uzun süredir düşük seyreden ve hareketsiz kalan WLFI tokenlarının yeniden piyasada dolaşıma çıkmasının önünü açtı.

Piyasa gözlemcileri, paritenin hareketlenmesiyle birlikte özellikle eski yatırımcıların pozisyonlarını kapatarak satışa geçtiğini, rekor kâr ve aktiflik artışının bu hareketlerle örtüştüğünü aktardı.

Ayrıca, WLFI ile bağlantılı tokenlar ve stablecoin kullanıcıları da Bitcoin vadeli işlemler piyasasındaki bu yeni teminat imkanıyla daha yakından ilgilenmeye başladı.

Mini sözlük: Age consumed, zincir üstünde uzun süre boyunca taşınmayan (uyuyan) tokenların yeniden hareketlenmesini ölçen bir metriktir. Özellikle eski cüzdanlardan çıkan büyük miktarlı transferlerde yükselir ve uzun vadeli yatırımcıların aktifliğine işaret eder.

Fiyat baskısı ve yönetim krizleri

WLFI’deki bu büyük kâr realizasyonundan önce, tokenın fiyatı yılın başından bu yana sert düşüş yaşamış ve tarihi zirvesinden yüzde 88 gerilemişti. Fiyatlardaki uzun süreli baskının arkasında ise ekosistemde yaşanan yönetim anlaşmazlıkları ve piyasadaki güven eksikliği etkili oldu.

Özellikle içerden satış iddiaları ve 62 milyar WLFI tokenının kilidinin açılmasıyla ilgili yapılan oylamalar, topluluk içinde tedirginlik yarattı. Medyada yer alan gizli satış raporları ise projeye ilişkin baskıları daha da artırdı.

Binance’teki yeni pariteyle WLFI yeniden ilgi odağı olurken, bu döneme denk gelen rekor kâr ve “age consumed” artışları, piyasa oyuncuları tarafından dikkatle analiz ediliyor.

Kısa vadede token fiyatı yüzde 5,5 yükselerek satışlara rağmen hareketliliğin sürdüğünü gösterdi.

Yatırımcılar şimdi WLFI’de yeni bir “age consumed” dalgası olup olmayacağını, kâr realizasyonlarının devam edip etmeyeceğini ve Binance’teki işlem hacimlerini izliyor. Piyasanın bir sonraki adımında likidite, token transferleri ve vadeli işlem talebi belirleyici olacak gibi görünüyor.

Gün Gerçekleşmiş Kâr (WLFI) Age Consumed (WLFI) Fiyat Değişimi (%) 18 Mayıs 2026 1,8 milyar 17,4 trilyon +5,5 Önceki Günler (ortalama) 200 milyon 1 trilyon -88 (yıl başından ATH’ye düşüş)