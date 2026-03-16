Son Dakika: Binance 16 Mart Altcoin Listeleme Duyurusu

Dünyanın hacim bakımından halen en büyük borsası olan Binance paritelerde düzenleme yapmaya devam ediyor. Geçen hafta delist duyuruları yapan borsa yeni haftaya spot listelemeyle başladı. Likidite eksikliği nedeniyle ilgi görmeyen altcoinlerden uzaklaşan Binance bunun yerine hacim çekebilecek varlıklarla platformu genişletiyor.

Centrifuge (CFG) Son Dakika

Seed etiketiyle yapılacak listelemede volatilite uyarısı bulunuyor. Binance borsası 16 Mart 2026 saat 13:00 (UTC) itibarıyla CFG/USDT, CFG/USDC ve CFG/TRY paritelerinin aktif edileceğini duyurdu. Para çekme işlemleri 17 Mart 2026 saat 13:00 (UTC) itibarıyla başlayacak. Sahte token riskine karşı farklı platformlarda yapacağınız işlemlerde CFG Token için sözleşme numarasının Ethereum (0xcccccccccc33d538dbc2ee4feab0a7a1ff4e8a94) olduğundan emin olun.

TRY paritesi, yalnızca Binance TR hesaplarını doğrulamış kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.

Centrifuge (CFG), geleneksel finans (TradFi) ile merkeziyetsiz finansı (DeFi) birleştirmeyi amaçlayan yeni nesil platformlardan biri. Binance duyurusunun ardından CFG Coin listelendiği diğer borsalarda %50 oranında artış yaşadı.

Ayrıca biraz önce Binance EWJ için vadeli işlemlerin başlatılacağını da duyurdu. Muhtemelen bu hafta daha fazla listeleme göreceğiz.