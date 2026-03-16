BINANCE

Son Dakika: Binance 16 Mart Altcoin Listeleme Duyurusu

Özet

  • Binance Centrifuge (CFG)'i listeleyecek.
  • Centrifuge (CFG), geleneksel finans (TradFi) ile merkeziyetsiz finansı (DeFi) birleştirmeyi amaçlayan yeni nesil platformlardan biri.
  • CFG Coin listelendiği diğer borsalarda %50 oranında artış yaşadı. Binance EWJ için vadeli işlemlerin başlatılacağını da duyurdu.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dünyanın hacim bakımından halen en büyük borsası olan Binance paritelerde düzenleme yapmaya devam ediyor. Geçen hafta delist duyuruları yapan borsa yeni haftaya spot listelemeyle başladı. Likidite eksikliği nedeniyle ilgi görmeyen altcoinlerden uzaklaşan Binance bunun yerine hacim çekebilecek varlıklarla platformu genişletiyor.

Centrifuge (CFG) Son Dakika

Seed etiketiyle yapılacak listelemede volatilite uyarısı bulunuyor. Binance borsası 16 Mart 2026 saat 13:00 (UTC) itibarıyla CFG/USDT, CFG/USDC ve CFG/TRY paritelerinin aktif edileceğini duyurdu. Para çekme işlemleri 17 Mart 2026 saat 13:00 (UTC) itibarıyla başlayacak. Sahte token riskine karşı farklı platformlarda yapacağınız işlemlerde CFG Token için sözleşme numarasının Ethereum (0xcccccccccc33d538dbc2ee4feab0a7a1ff4e8a94) olduğundan emin olun.

TRY paritesi, yalnızca Binance TR hesaplarını doğrulamış kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.

Centrifuge (CFG), geleneksel finans (TradFi) ile merkeziyetsiz finansı (DeFi) birleştirmeyi amaçlayan yeni nesil platformlardan biri. Binance duyurusunun ardından CFG Coin listelendiği diğer borsalarda %50 oranında artış yaşadı.

Ayrıca biraz önce Binance EWJ için vadeli işlemlerin başlatılacağını da duyurdu. Muhtemelen bu hafta daha fazla listeleme göreceğiz.

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Circle hisselerinde yüzde 88’lik yükselişin ardından direnç seviyeleri gündemde
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 50 Günlük Ortalama Üzerine Çıktı, Yükseliş Hız Kazanıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Arjantin’de Başkan Milei’nin Adı Kripto Para Skandalında: Libra Token Sert Düştü
Kripto Para
Makro Cephede Kripto Paraları Bu Hafta Bekleyenler
Ekonomi
Ethereum 2.200 Doları Yeniden Geçti, Piyasada Toparlanma Güçleniyor
Ethereum (ETH)
Bitcoin 50 Günlük Ortalama Üzerine Çıktı, Yükseliş Hız Kazanıyor
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Circle hisselerinde yüzde 88’lik yükselişin ardından direnç seviyeleri gündemde
Kripto Para
Lost your password?