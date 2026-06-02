SEC 2026 ile 2030 strateji planında dijital varlıkları öncelikli düzenleme alanı olarak belirledi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SEC, dijital varlıkları kurumsal düzeyde stratejik öncelik kapsamına aldı. Kurumun salı günü yayımlanan 2026 ile 2030 mali yıllarını kapsayan taslak strateji planında blokzincir teknolojisi, tokenizasyon ve kripto piyasa altyapısı için daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturulacağı belirtildi.

Dijital varlıklar için ayrı hedef tanımlandı

Taslak planda sermaye oluşumu, yatırımcıların korunması ve kurumun modernizasyonu gibi genel hedeflerin yanında dijital varlıklar ve dağıtık defter teknolojilerine ayrılmış özel bir başlık yer aldı. SEC, bu alanda tutarlı, ilkesel ve rasyonel bir yaklaşımla sağlam bir düzenleyici temel kurmayı amaçladığını aktardı.

SEC, dijital varlıklar ve dağıtık defter teknolojileri için tutarlı ve ilkesel bir yaklaşımla sağlam bir düzenleyici temel oluşturmayı hedeflediğini bildirdi.

Kurum ayrıca blokzincir ve kripto varlık teknolojilerinin ABD finansal altyapısını dönüştürme potansiyeli taşıdığını vurguladı. SEC, ABD sermaye piyasalarını düzenleyen başlıca federal kurum olarak menkul kıymet ihraçları, aracı kurumlar ve borsalar üzerinde yetki sahibi bulunuyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, gerçek dünya varlıkları veya finansal araçların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Dağıtık defter teknolojisi ise verilerin tek bir merkez yerine birden fazla düğümde eş zamanlı tutulduğu altyapıyı ifade eder.

Belgede, dijital varlık piyasasının büyümesinin mevcut düzenlemelerin önüne geçtiği kabul edildi. Bu nedenle piyasa katılımcıları için daha güçlü hukuki netlik gerektiği kaydedildi. Tokenize ihraçlar ile zincir üstü finansal altyapının da kurallara uygun sermaye oluşumunu destekleyebilecek alanlar arasında görüldüğü ifade edildi.

Saklama, işlem ve stake hizmetleri de planda yer aldı

SEC, saklama, alım satım ve stake hizmetlerinin uygun gözetim altında faaliyet gösterebilmesi gerektiğini belirtti. Kurum, bu hizmetlerin birbiriyle çakışan veya mükerrer düzenleyici yükümlülüklerle karşılaşmaması gerektiğine de işaret etti.

Belgede, saklama, işlem ve stake hizmetlerinin uygun denetim altında, çelişen veya tekrarlayan düzenleme yükleri olmadan çalışabilmesi gerektiği vurgulandı.

SEC ile CFTC arasındaki yetki paylaşımı yeniden gündemde

Taslak plandaki bir diğer önemli başlık ise SEC ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC arasındaki görev ayrımının netleştirilmesi oldu. ABD’de dijital varlık düzenlemelerinde uzun süredir tartışılan başlıklardan biri, hangi ürün ve faaliyetlerin hangi kurumun denetimine girdiği sorusu olarak öne çıkıyor.

SEC, daha uyumlu bir düzenleyici çerçeve kurulmasının yalnızca yeni kurallar yazmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda SEC ile CFTC arasındaki yetki alanı sorularının da açıklığa kavuşturulmasını gerektirdiğini belirtti. CFTC, ABD’de vadeli işlemler ve türev piyasalarını denetleyen federal kurum olarak özellikle emtia niteliği taşıyan ürünlerde öne çıkıyor.

Kurum Taslak plandaki rol SEC Dijital varlıklar için daha net düzenleyici temel oluşturmak CFTC Yetki sınırlarının daha açık tanımlanacağı kurumlar arasında yer almak

İki kurum bu yönde daha yakın eşgüdüm için daha önce adım atmıştı. Mart ayında SEC ile CFTC, gelişen teknolojilerin finansal piyasaları yeniden şekillendirdiği bir dönemde iş birliği ve bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı.

Yetki sınırları, Kongre’de görüşülen Digital Asset Market Clarity Act açısından da merkezi önem taşıyor. Dijital varlık piyasası için kapsamlı bir piyasa yapısı çerçevesi oluşturmayı amaçlayan tasarının, pazarın geniş bir bölümünde CFTC’nin yetkisini artırması bekleniyor. Tasarı geçen ay Senato Bankacılık Komitesi’nden geçti ve bir sonraki aşamada Senato genel kurulunda oylanması öngörülüyor.